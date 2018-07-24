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    عالم سبوتنيك

    البصرة تتخذ الخطوة الأولى في طريق التحول لإقليم...العدل الدولية تلزم الإمارات بحماية حقوق القطريين...سقوط صخرة ضخمة من حائط البراق بالمسجد الأقصى

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: عضو مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي؛ ومن بيروت - دكتورة ليلي نقولا الرحباني أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية؛ ومن القدس - الأب عيسى مصلح الناطق الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية

    حقل نفطي
    © Sputnik . Boris Babanov
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    جمع مجلس محافظة البصرة التوقيعات اللازمة للبدء في خطوات إعلان المحافظة إقليماً مستقلاً، وذلك على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوعين، والتي أسفرت عن مقتل 14 متظاهراً، في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة دعمها الاحتجاجات السلمية، وعرضت المساعدة في مكافحة الفساد وتوفير الوظائف.
    وكشف رئيس مجلس محافظة أربيل وليد كيطان أن «المجلس جمع تواقيع 15 من أعضائه من أجل إنشاء إقليم في البصرة، وإرسال هذا الطلب إلى بغداد ليأخذ إجراءاته القانونية والدستورية، تمهيداً لاستفتاء سكان المحافظة في ذلك». وأضاف أن «الدستور ينص على أن يُقدم ثلثُ أعضاء مجلس المحافظة طلباً لإنشاء الإقليم، ما يعني جمع 12 توقيعاً في البصرة، لكن المجلس جمع أكثر من العدد المطلوب. وأعلن أن المجلس سيرفع الطلب إلى مجلس الوزراء.

    وقال عضو مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي لبرنامج "عالم سبوتنيك" إن جمع المجلس  لتواقيع من أجل إعلان المحافظة إقليما ذاتيا ليست المرة الاولى، إنما المرة الرابعة، مضيفا أنه فى كل مرة يتم استيفاء الشروط القانونية والدستورية، إلا أن الحكومة الاتحادية لا تستجيب لأسباب مختلفة، متوقعا ألا تستجيب هذه المرة أيضا.

    وأكد السليطي أن الدافع لهذه الخطوة هو تعرض المجلس لضغط الشارع  والعجز عن تلبية مطالب المتظاهرين،  بسبب افتقارها  للاختصاص والصلاحيات والتخصيصات المالية الكافية لخدمة مواطني المحافظة، كما شكك في قدرة الحكومة الاتحادية على صرف الأموال التي وعدت بها للمحافظة بسبب قرب انتهاء السنة المالية.

    أنور قرقاش
    © REUTERS / NEIL HALL
    الإمارات ترد على قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأزمة مع قطر
    أمرت محكمة العدل الدولية دولة الإمارات بحماية حقوق مواطني قطر، وذلك وسط استمرار التوتر الشديد بين الدولتين. وانضمت الإمارات إلى السعودية والبحرين ومصر العام الماضي في مقاطعة قطر، لاتهامها بدعم جماعات إسلامية مسلحة.

    وتنفي الدوحة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إن هذه الضغوط تهدف إلى تجريدها من سيادتها.

    ومنحت الإمارات المواطنين القطريين المقيمين بها 14 يوماً فقط لمغادرة البلاد  بعد اعلان مقاطعة قطر. ورفع القطريون قضية تمييز ضد الإمارات في يونيو/ حزيران الماضي لدى محكمة العدل الدولية.

    من جانبها اعلنت الامارات في بيان أنه بدلا من المناورات التي لا جدوى منها، ينبغي على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات والدول المقاطعة الأخرى فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة".

    وأكدت الإمارات بأن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري، "وعلى العكس من المزاعم القطرية لا يزال الآلاف من القطريين يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها.

    وتعليقا على هذه القضية قالت الدكتورة  ليلي نقولا الرحباني أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن إلزام الإمارات بحفظ حقوق القطريين المقيمين علي أرضها لا يمس السيادة الإماراتية ، وقد جاء القرار علي أساس أن الإمارات دولة موقعة علي اتفاقية مناهضة التمييز، وفي إطار ذلك رفعت قطر دعوي ضدها في محكمة العدل الدولية. ومن ثم فيمكن اعتبار هذا القرار انتصارا لقطر، لأن محكمة العدل يتسم نظرها في القضايا المنظورة أمامها بالشفافية.

    وأضافت أستاذة العلاقات الدولية أن المسألة ليست قانونية فقط ، وإنما يجب أن ننظر إليها في سياقها السياسي أيضا، فالممارسات التي اتخذت ضد الرعايا القطريين في الدول الأربع جاءت بدوافع سياسية وليست قانونية.

     

    احتجاجات بالقرب من المسجد الأقصى في مدينة القدس
    © REUTERS / AMMAR AWAD
    نتنياهو يسمح لنواب الكنيست باقتحام المسجد الأقصى
     سقط حجر صخري ضخم من سور المسجد الأقصى من جهته الجنوبية الغربية  ما أثار امتعاض وحفيظة الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن إدارة المسجد وخشيتها من أن تتبعه انهيارات أخرى نتيجة الحفريات الإسرائيلية الجارية في محيطه.

    وقال شهود عيان إن الحجر سقط من الجهة التي شهدت هدم "الخانقاة" الفخرية بجرافات الاحتلال عام 1969 كما شهدت العدوان على تلة المغاربة لإزالتها منذ عام 2007.

    وحائط البراق هو جزء من الجدار الغربي للمسجد الأقصى تسيطر عليه قوات الاحتلال وتسميه "حائط المبكى" ويؤدي اليهود عنده الصلوات. وقالت هيئة الآثار في إسرائيل إن الصخرة ربما تخلخلت من مكانها نتيجة التآكل الذي سببته الرطوبة في الحائط. وأغلقت بلدية القدس سبل الوصول إلى هذا الجزء من الحائط حتى يتم فحصه بأمان. ولكن لا يزال الجانب الأساسي من الحائط مفتوحا.

    وفي لقاء مع عالم سبوتنيك قال الأب عيسي مصلح — الناطق الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية إن سقوط صخرة حائط البراق في المسجد الأقصي ناتج عن حفريات تقوم بها إسرائيل أسفل المسجد المبارك منذ أمد طويل، بهدف تهديد الحائط الغربي لنقضه وبناء الهيكل المزعوم فوقه. وأضاف الأب عيسي أننا نحمل الاحتلال مسئولية أي ضرر يلحق بالمسجد الأقصي الذي هو حق للعالم الإسلامي، ونحن نتضامن مع إخوتنا المسلمين في هذا ، وقد أبلغنا مكتب جلالة الملك الاردني باعتباره حامي المقدسات في القدس لاتخاذ إجراءات حمائية لممتلكاتنا ومقدساتنا.

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    الكلمات الدلالية:
    الإمارات العربية المتحدة, قطر, العراق
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