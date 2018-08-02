تسجيل
18:02 02 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    رد أنقرة على العقوبات الأمريكية... المناورات الإيرانية في الخليج... إقالة وزير المالية المغربي

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 10

    الضيوف: الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو؛ والكاتب والمحلل السياسي الإيراني د. صباح زنكنة؛ والمحلل السياسي المغربي، رئيس حركة "قادمون وقادرون" د. مصطفى المريزق

    أنقرة تعتزم الرد على العقوبات الأمريكية ضدها

    الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
    © REUTERS / Umit Bektas
    باحث: تركيا لديها نية للتصعيد ضد أمريكا
    أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده سترد على العقوبات الأمريكية، بحق وزيري العدل والداخلية عبد الحميد غول و سليمان سويليو، على خلفية قضية القس الأمريكي أندريه روبنسون.

    وأكد أوغلو، أن الولايات المتحدة لن تحقق مطالبها بتسليم القس، من خلال العقوبات ضد تركيا.

    الكاتب والمحلل السياسي التركي، يوسف كاتب أوغلو، قال إن "ما قامت به وزارة الخزانة الأمريكية من فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين لن يمر مرور الكرام وسيكون هناك رد قاسي وستكون المعاملة بالمثل وسيتم توجيه عقوبات على وزيري الداخلية والعدل الأمريكيين".

    وأضاف: "تسييس القضاء والمؤسسات المستقلة يؤدي إلى انهيار تام للبقية الباقية من الثقة الموجودة والتي تحاول تركيا أن تسعى إلى إيجاد حل سياسي لها".

    أمريكا تقول إن إيران تُعد لمناورات عسكرية كبرى في الخليج

    وحدة ضخ النفط
    © Fotolia / Plysuikvv
    الكويت تكشف موقف دول الخليج في حال إغلاق مضيق هرمز
    قال مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز،  إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تُعد لمناورات كبرى في الخليج في الأيام القادمة.

    وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها رصدت زيادة في الأنشطة الإيرانية خصوصا في مضيق هرمز الاستراتيجي الذي تعبر خلاله معظم شحنات النفط، و الذي هدد الحرس الثوري الإيراني بإغلاقه.

    المحلل السياسى الايرانى الدكتور صباح  زنكنة، قال إن المناورات الايرانية فى الخليج " الفارسى " ليست جديدة ، فهذا إجراء تقوم به إيران سنويا  من أجل تطوير أساليبها وعملها العسكرى  واختبار الاسلحة الحديثة.

    وعن أسباب تقديم موعد المناورات أو تأخيرها ، أوضح زنكنة أن ذلك يرجع إلى وجود تهديدات أو أخطار  ما يؤدى إلى زيادة التدريبات وحجمها وقدراتها ، كذلك قرب موسم الحج .

     قرار ملكي بإقالة وزير الاقتصاد والمالية المغربي من منصبه

    ملك المغرب
    © AP Photo / Uncredited
    تطبيقا لمبدأ المحاسبة... قرار عاجل من ملك المغرب
    أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من مهامه، كما نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن الديوان الملكي الأربعاء.

    وجاء في بيان الديوان الملكي أن هذا القرار يأتي "في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك على تطبيقه على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، ومهما كانت انتماءاتهم".

    د. مصطفى المريزق، المحلل السياسي المغربي، ورئيس حركة قادمون وقادرون، قال إن إعفاء وزير الاقتصاد من مهامه "يأتي على ضوء ما جاء به خطاب العرض التاسع عشر وجاء فيه ربط المسؤولية بالمحاسبة والاجتهاد لتطبيق خطة الطريق الذي جاء بها الخطاب".

    وأكد أن "هذا الإعفاء لن يكون الأخير بل سنشهد إعفاءات أخرى من أجل تصحيح المسار".

    أوضح أن "المغرب بحاجة إلى عملية جراحية من الطراز العالي والتي يجب أن تجبر الأضرار في العديد من المستويات التي تعاني الكثير".

    المذيعون: عبد الله حميد؛ ودعاء ثابت؛ وخالد عبد الجبار 

    الكلمات الدلالية:
    الخليج, المغرب, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الاحتفال بيوم قوات الإنزال الجوي في منطقة إيفانوفو
    قوة السماء القاهرة... القوات المظلية الروسية
    تدهور شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك