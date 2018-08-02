رد أنقرة على العقوبات الأمريكية... المناورات الإيرانية في الخليج... إقالة وزير المالية المغربي

أنقرة تعتزم الرد على العقوبات الأمريكية ضدها

© REUTERS / Umit Bektas باحث: تركيا لديها نية للتصعيد ضد أمريكا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده سترد على العقوبات الأمريكية، بحق وزيري العدل والداخلية عبد الحميد غول و سليمان سويليو، على خلفية قضية القس الأمريكي أندريه روبنسون.

وأكد أوغلو، أن الولايات المتحدة لن تحقق مطالبها بتسليم القس، من خلال العقوبات ضد تركيا.

الكاتب والمحلل السياسي التركي، يوسف كاتب أوغلو، قال إن "ما قامت به وزارة الخزانة الأمريكية من فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين لن يمر مرور الكرام وسيكون هناك رد قاسي وستكون المعاملة بالمثل وسيتم توجيه عقوبات على وزيري الداخلية والعدل الأمريكيين".

وأضاف: "تسييس القضاء والمؤسسات المستقلة يؤدي إلى انهيار تام للبقية الباقية من الثقة الموجودة والتي تحاول تركيا أن تسعى إلى إيجاد حل سياسي لها".

أمريكا تقول إن إيران تُعد لمناورات عسكرية كبرى في الخليج

© Fotolia / Plysuikvv الكويت تكشف موقف دول الخليج في حال إغلاق مضيق هرمز

قال مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تُعد لمناورات كبرى في الخليج في الأيام القادمة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها رصدت زيادة في الأنشطة الإيرانية خصوصا في مضيق هرمز الاستراتيجي الذي تعبر خلاله معظم شحنات النفط، و الذي هدد الحرس الثوري الإيراني بإغلاقه.

المحلل السياسى الايرانى الدكتور صباح زنكنة، قال إن المناورات الايرانية فى الخليج " الفارسى " ليست جديدة ، فهذا إجراء تقوم به إيران سنويا من أجل تطوير أساليبها وعملها العسكرى واختبار الاسلحة الحديثة.

وعن أسباب تقديم موعد المناورات أو تأخيرها ، أوضح زنكنة أن ذلك يرجع إلى وجود تهديدات أو أخطار ما يؤدى إلى زيادة التدريبات وحجمها وقدراتها ، كذلك قرب موسم الحج .

قرار ملكي بإقالة وزير الاقتصاد والمالية المغربي من منصبه

© AP Photo / Uncredited تطبيقا لمبدأ المحاسبة... قرار عاجل من ملك المغرب

أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من مهامه، كما نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن الديوان الملكي الأربعاء.

وجاء في بيان الديوان الملكي أن هذا القرار يأتي "في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك على تطبيقه على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، ومهما كانت انتماءاتهم".

د. مصطفى المريزق، المحلل السياسي المغربي، ورئيس حركة قادمون وقادرون، قال إن إعفاء وزير الاقتصاد من مهامه "يأتي على ضوء ما جاء به خطاب العرض التاسع عشر وجاء فيه ربط المسؤولية بالمحاسبة والاجتهاد لتطبيق خطة الطريق الذي جاء بها الخطاب".

وأكد أن "هذا الإعفاء لن يكون الأخير بل سنشهد إعفاءات أخرى من أجل تصحيح المسار".

أوضح أن "المغرب بحاجة إلى عملية جراحية من الطراز العالي والتي يجب أن تجبر الأضرار في العديد من المستويات التي تعاني الكثير".

المذيعون: عبد الله حميد؛ ودعاء ثابت؛ وخالد عبد الجبار