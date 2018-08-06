تشكيل هيئة تنسيق عودة المهجرين السوريين...اتفاق السلام في جنوب السودان...إعادة العقوبات الأمريكية على طهران

الحكومة السورية تشكل هيئة تنسيق لعودة المهجرين إلى البلاد
وتضم الهيئة الجديدة الوزارات والجهات المعنية ويترأسها وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف.
أمين سر مجلس الشعب السوري خالد العبود، قال في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" إن هناك استراتيجية وضعت لعودة المهجرين إلى سوريا الذين هجروا بسبب الإرهاب وبسبب تورط بعض الدول الإقليمية في تهجير السوريين من أجل الاستفادة منهم كأوراق سياسية للضغط على الدولة السورية وتصويرها على أنها دولة طاردة لهؤلاء".
توقيع اتفاق سلام نهائي بين حكومة جنوب السودان والمتمردين
و دعا كير إلى أن يكون هذا الاتفاق الذي تم توقيعه نهاية للحرب والصراع في جنوب السودان، فيما قال ريك مشار نائب كير السابق وزعيم المتمردين إن الجميع في جنوب السودان والعالم أجمع يحتفلون بـ "توقيع الاتفاق".
أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية عبد اللطيف البوني، قال في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" "إن أهم بنود هذا الاتفاق هي النواحي الأمنية بأن يضع المتمردين أسلحتهم وأن تحل كل الميليشيات العسكرية وأن يتم الاعتماد فقط على القوات النظامية التابعة للدولة وتقسيم الوظائف السيادية".
البيت الأبيض يعلن اليوم إعادة فرض العقوبات على إيران
محمد شمص الخبير بالشؤون الإيرانية، قال إن آثار العقوبات الأمريكية على إيران قد بدأت خلال الأسابيع والأيام الماضية من خلال انخفاض سعر العملة، ولمواجهة ذلك وضعت الحكومة خطة لمنع تدهور الاقتصاد وللتعامل مع السيولة النقدية الهائلة فى المصارف والبنوك حال تطبيق العقوبات، مضيفا أن طهران استطاعت طوال أربعين عاما أن تتكيف مع العقوبات الامريكية والدولية عليها.
المذيعون: يوسف عابدين ودعاء ثابت
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)