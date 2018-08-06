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17:17 06 أغسطس/ أب 2018
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    عالم سبوتنيك

    تشكيل هيئة تنسيق عودة المهجرين السوريين...اتفاق السلام في جنوب السودان...إعادة العقوبات الأمريكية على طهران

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: أمين سر مجلس الشعب السوري خالد العبود؛ وأستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية عبد اللطيف البوني؛ والخبير في الشؤون الإيرانية د. محمد شمص

    الحكومة السورية تشكل هيئة تنسيق لعودة المهجرين إلى البلاد

    عودة 16 ألف عائلة مُهجّرة لبلداتها شرقي درعا خلال يومين
    © Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
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    وافق مجلس الوزراء السوري على استحداث "هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج" إلى مناطقهم الأصلية في البلاد من خلال التواصل مع الدول الصديقة لتسهيل عودتهم وتمكينهم من عيش حياة طبيعية.

    وتضم الهيئة الجديدة الوزارات والجهات المعنية ويترأسها وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف.

     أمين سر مجلس الشعب السوري خالد العبود، قال في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" إن هناك استراتيجية وضعت لعودة المهجرين إلى سوريا الذين هجروا بسبب الإرهاب وبسبب تورط بعض الدول الإقليمية في تهجير السوريين من أجل الاستفادة منهم كأوراق سياسية للضغط على الدولة السورية وتصويرها على أنها دولة طاردة لهؤلاء".

    توقيع اتفاق سلام نهائي بين حكومة جنوب السودان والمتمردين

    أحمد أبو الغيط
    © AP Photo /
    الجامعة العربية ترحب بتوقيع اتفاق تقاسم السلطة في جنوب السودان
    وقع رئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس أكبر جماعة متمردة في البلاد اتفاقا نهائيا للسلام وتقاسم السلطة، أمس الأحد، وأشادا بحقبة جديدة من السلام طال انتظارها في  جنوب السودان.

    و دعا كير إلى أن يكون هذا الاتفاق الذي تم توقيعه نهاية للحرب والصراع في  جنوب السودان، فيما قال ريك مشار نائب كير السابق وزعيم المتمردين إن الجميع في جنوب السودان والعالم أجمع يحتفلون بـ "توقيع الاتفاق".

    أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية عبد اللطيف البوني، قال في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" "إن أهم بنود هذا الاتفاق هي النواحي الأمنية بأن يضع المتمردين أسلحتهم وأن تحل كل الميليشيات العسكرية وأن يتم الاعتماد فقط على القوات النظامية التابعة للدولة وتقسيم الوظائف السيادية".

     البيت الأبيض يعلن اليوم إعادة فرض العقوبات على إيران

    الحرس الثوري الإيراني
    © AP Photo / Hasan Sarbakhshian
    قائد في الحرس الثوري يتهم دولة عربية بزعزعة سوق العملة في إيران
    أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن ستعيد  فرض عقوباتها على إيران اعتبارا من غد الثلاثاء، وذلك بعد تعليقها بموجب الاتفاق النووي مع طهران، والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي مايو آيار الماضي.

    محمد شمص الخبير بالشؤون الإيرانية، قال إن آثار العقوبات الأمريكية على إيران  قد بدأت خلال الأسابيع  والأيام الماضية من خلال انخفاض سعر العملة، ولمواجهة ذلك وضعت الحكومة خطة لمنع تدهور الاقتصاد وللتعامل مع السيولة النقدية الهائلة فى المصارف والبنوك  حال تطبيق العقوبات، مضيفا أن  طهران استطاعت طوال أربعين عاما أن تتكيف مع العقوبات الامريكية والدولية عليها.

    المذيعون: يوسف عابدين ودعاء ثابت 

    الكلمات الدلالية:
    طهران, جنوب السودان, إيران, السودان, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
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