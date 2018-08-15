تسجيل
18:21 15 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    دلالة هجوم حسن نصر الله على السعودية... المجلس المركزي الفلسطيني يبحث سحب الاعتراف بإسرائيل... مزيد من التصعيد الاقتصادي بين أمريكا وتركيا

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    الضيوف: الأستاذ رفعت بدوي الباحث اللبناني؛ والمحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري؛ والمحلل السياسي فراس رضوان.

    حسن نصر الله
    © AFP 2018 /
    نصر الله يفتح النار على السعودية ويتحدث عن قطر والانقلاب (فيديو)
    انتقد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، ما زعم أنه التدخل المباشر للمملكة العربية السعودية في الشأن اللبناني مقارنا ذلك في رد فعل السعودية على كندا بعد تدخل الأخيرة بالشؤون الداخلية السعودية.

    وقال نصر الله عندما تحدث الكنديون عن حقوق الإنسان في السعودية والمعتقلين السياسيين قامت الدنيا لأن هذا تدخل بالشأن الداخلي السعودي واستدعوا السفير وأوقفوا البعثات الطلابية.

    والسعودية تتدخل وتقاتل وتدعم مقاتلين في سوريا وتتدخل في العراق وتتدخل في إيران وتعلن حربا شعواء في وضح النهار على الشعب اليمني، وتتدخل في الشأن اللبناني بالتفاصيل والكل يتذكر أنها احتجزت في يوم من الأيام رئيس حكومة لبنان القانوني والدستوري.

    وتعليقا على حديث السيد نصر الله قال رفعت البدوي، الباحث اللبناني في الشؤون الإقليمية لبرنامج "عالم سبوتنيك"، إن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لديه سياسة لا تتوافق مع المملكة العربية السعودية، مضيفًا "حزب الله يرى أن المملكة تريد القضاء على محور المقاومة بالتعاون مع الولايات المتحدة، بينما ترى الرياض حزب الله مواليًا لطهران".

    وأوضح البدوي،" أن مهاجمة نصرالله للسعودية طبيعية في الوقت الحالي نظرًا لما تقوم به المملكة داخل المنطقة العربية منذ صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، فضلًا عن وقوع المجزرة الأخيرة التي ارتكبتها الطائرات السعودية في اليمن والتي راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال".

    مسلحو حزب الله عند الشريط الحدودي مقابل مستعمرة المطلة في جنوب لبنان
    © AP Photo / MOHAMED ZATARI
    لأول مرة... "حزب الله" يعرض مشاهد حية لعملية عسكرية ضد إسرائيل داخل الأراضي المحتلة
    وحول العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة اللبنانية، أكد رفعت البدوي، أن كل العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة اللبنانية خارجية ولا صحة لما يتردد بأن الخلاف بين السياسيين اللبنانيين حول عدد حقائب كل حزب في الوزارة الجديدة.

    أعادت إسرائيل اليوم فتح المعبر الوحيد لمرور البضائع إلى قطاع غزة، المغلق منذ التاسع من يوليو تموز بسبب التوتر على الحدود بين الجانبين في خطوة لتثبيت التهدئة بين "حركة حماس" وإسرائيل.

    على صعيد آخر ينعقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله اليوم لبحث سحب الاعتراف بإسرائيل، في ظل غياب «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» التي أعلنت مقاطعة الاجتماع، لتنضم بذلك الى قوى فلسطينية أخرى مقاطعة.

    وقال مسؤولون فلسطينيون إن المجلس المركزي سيحدد العلاقات مع إسرائيل في ضوء تنصلها من تطبيق الاتفاقات الموقعة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مشيرين إلى أن النية تتجه إلى اتخاذ قرارات بوقف التنسيق الأمني ووقف العمل بالاتفاق الاقتصادي، وسحب الاعتراف بالدولة العبرية.

    الرئيس رجب طيب أردوغان، تركيا 4 أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Kayhan Ozer/Presidential Palace
    تركيا: الأزمة مع أمريكا فرصة ولسنا مجرد بلد يشتري طائرات "إف 35"
    وقال المحلل السياسي الفلسطيني، هاني المصري، لـ"عالم سبوتنيك"، أن "سحب الاعتراف بإسرائيل من الممكن أن يؤثر على القضية الفلسطينية ولكن هل أصبحت القيادة الفلسطينية بوارد سحب حقيقي للاعتراف بإسرائيل أم لا تزال في دائرة التهديد في اتخاذ هذه الإجراءات أو اتخاذ إجراءات دون تنفيذ، كما حصل في دورة المجلس المركزي المنعقد في مارس/آذار 2015 وحتى الآن".

    وأوضح أنه "إذا توفرت النية لاتخاذ هذا القرار بشكل جدي وتنفيذه، سيكون نقلة نوعية في موقف القيادة الفلسطينية، ولكن غياب الفصائل لن يساعد عليها"، مشيرا إلى أن "وجود فصائل مثل "حماس" والجهاد الإسلامي كان سيزيد من احتمالية اتخاذ القرار".

    قالت تركيا إنها لا تريد حربا اقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية لكنها في الوقت نفسه اتخذت قرارا برفع الرسوم الجمركية على واردات أمريكية منها سيارات الركوب والكحوليات والتبغ إلى المثلين، فيما قال نائب الرئيس التركي إنه رد على الهجمات الأمريكية المتعمدة على الاقتصاد التركي. كما أحالت المحكمة الجنائية الثانية في تركيا طلب الطعن لإطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون إلى المحكمة الجنائية الثالثة، بعد رفضها الطعن المقدم لإطلاق سراحه.

    ويأتي ذلك التحرك وسط تصاعد التوتر بين الدولتين أطلسي بسبب سجن أنقرة قسا أمريكيا فضلا عن قضايا دبلوماسية أخرى. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر الجمعة الماضي بزيادة الرسوم الجمركية على ورادات الألومنيوم والصلب من تركيا.

    وقال المحلل السياسي، فراس رضوان، إن "أزمة تركيا مع الولايات المتحدة آخذة في التصعيد، بعد فرض ضريبة تجارية على أمريكا قدرها من 100 إلى 140 في المئة على منتجات أمريكية، إضافة إلى رفض المحكمة التركية طلب إخلاء سبيل القس برونسون".

    وأشار أن "هناك أزمة بين الطرفين في مسألة القضاء، لأن تركيا تعتبر القضية قضائية بحتة بينما تعتبرها الولايات المتحدة عكس ذلك تماما، ولكنها كانت الحجة الأكبر لأمريكا لصناعة المشاكل بين الطرفين".

    انظر أيضا:

    ردا على رسالة حسن نصر الله... الحريري: قلت مستحيل
    نصر الله يفتح النار على السعودية ويتحدث عن قطر والانقلاب (فيديو)
    الإمارات تعلق على خطاب نصر الله الذي أغضب إسرائيل
    إسرائيل تعتقل فلسطينيا يحمل الجنسية البلجيكية بدعوى صلته بحزب الله
    لو استطاعت القوانين أن تتكلم لضجت بالشكوى من "إسرائيل"
    لأول مرة... "حزب الله" يعرض مشاهد حية لعملية عسكرية ضد إسرائيل داخل الأراضي المحتلة
    بالصور حزب الله يرصد ويراقب مناورات إسرائيل الشمالية
    بعد اجتماع دام 210 دقائق... قرار عاجل من أمير قطر لإنقاذ تركيا
    أول دولة أوروبية تعلن تضامنها مع تركيا في أزمتها الاقتصادية
    خبير اقتصادي: مقاطعة تركيا لـ"الإلكترونيات الأمريكية" ورقة ضغط على ترامب
    الكلمات الدلالية:
    الشعب اليمني, لبنان, إيران, السعودية, حقوق الإنسان, تركيا, العراق, سوريا, العقوبات الأمريكية, راديو سبوتنيك, حركة حماس, حزب الله, حسن نصر الله, محمد بن سلمان, العالم العربي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتاة تطعم كلبًا على الواجهة البحرية في كوبنهاغن، الدنمارك
    أفضل 10 مدن "لحياة مريحة" في العالم
    دبحنا تعاون الجيش السوري والروسي ضدنا
    دبحنا تعاون الجيش السوري والروسي ضدنا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك