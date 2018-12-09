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17:48 09 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    عالم سبوتنيك

    واشنطن مستمرة في دعم التحالف في اليمن... عباس يقرر حل المجلس التشريعي... التهديد بإغلاق حقول نفطية بليبيا

    عالم سبوتنيك
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    واشنطن مستمرة في دعم التحالف في اليمن وعباس يقرر حل المجلس التشريعي بالإضافة إلى التهديد بإغلاق حقول نفطية بليبيا

    واشنطن مستمرة في دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن

    قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تريد الاستمرار في دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

    الجيش اليمني - القوات اليمنية في صنعاء، اليمن مايو/ أيار 2018
    © REUTERS / Khaled Abdullah
    أول رد من واشنطن على وقف دعم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن
    ونقلت وكالة رويترز عن تيموثي ليندركينج نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون منطقة الخليج، أن الانسحاب من الصراع أو وقف مساندة واشنطن للتحالف، يواجه معارضة شديدة من جانب الإدارة الأمريكية.

    مدير مركز الرصد الديمقراطي في صنعاء عبد الوهاب الشرفي قال:" إن التصريحات الأمريكية السابقة كانت في إطار ظرف معين، لتبرئ ساحتها أمام ما يقوم به التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وتحديدا عندما تعلو الأصوات الإنسانية، أما الآن فربما تجد أمريكا الوضع مناسبا لتعيد دعم التحالف، خاصة بعد أن قيل سابقا أنها تخلت عنه، في تردد واضح للموقف الأمريكي".

    وحول موقف الكونجرس أشار الشرفي إلى حالة السجال الدائر دائما بين أعضاء في الكونجرس وبين الإدارة الأمريكية، وكل يسير في طريق، فالكونجرس يطرح أحيانا بنودا يمكن وصفها بالمرتفعة كجلوس التحالف في مفاوضات مباشرة مع أطراف صنعاء على سبيل المثال، والإدارة الأمريكية تتمسك بذريعة المصلحة الاقتصادية من وراء استمرار الأزمة.

    الرئيس الفلسطيني يهدد بحل المجلس التشريعي

    قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه سيحل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي فازت حركة  المقاومة الإسلامية "حماس" بأغلبية مقاعده في انتخابات عام 2006.

    الرئيس الروسي يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، 11 مايو/ آيار 2017
    © Sputnik .
    عباس: هناك مؤامرة من "حماس" لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة
    وأضاف عباس الذي كان يتحدث في مقر الرئاسة أمام المشاركين في مؤتمر تنظمه وزارة الاقتصاد الوطني حول الحكومة ومكافحة الفساد إنه:" سيقوم بحل المجلس التشريعي بالطريقة القانونية قريبا".

    قال المحلل السياسي والخبير بالشأن الفلسطيني د.عبد الستار قاسم إن الرئيس محمود عباس لا يستطيع أن ينتقي الوقت المناسب، فإن أغلب قراراته ارتجالية لا يفكر فيها مسبقا، كما أن مدة الرئيس عباس الشرعية انتهت منذ عام 2009 والمجلس التشريعي ذاته غير شرعي.

    وقال قاسم إن الرئيس عباس ليست لديه صلاحية بحل أو إلغاء المجلس التشريعي، فجميع قراراته غير شرعية منذ عام 2009 وحتى الآن بمجرد انتهاء مدته الشرعية، بحسب قوله.

    وأضاف أن ذلك من شأنه أن يخلق مشكلة جديدة مع حماس، فبدلا من مناقشة ملف المصالحة سيتم مناقشة أمور جديدة مستجدة مما يستغرق وقتا طويلا وبالتالي يتم الرجوع إلى نقطة الصفر.

    مؤسسة النفط الليبية تحذر من وقف إنتاج حقل الشرارة

    دانت المؤسسة الوطنية للنفط، التهديد بإغلاق حقل الشرارة والفيل النفطيان جنوب غرب البلاد.

    محطة نفط في ليبيا
    © Sputnik . Andrey Stenin
    مؤسسة النفط الليبية تحذر من "نتائج كارثية"
    كما دانت تنظيم احتجاجات داخل حقل الشرارة النفطي من قبل حرس المنشآت النفطية وتهديدهم للعاملين بوقف الإنتاج، محذرة من العواقب الوخيمة لعمليات الإغلاق وتأثيره على الاقتصاد الليبي.

    قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي مالك الشريف، إنه تم اغلاق حقل الشرارة في جنوب ليبيا وهو أكبر الحقول في المنطفة لأسباب غير واضحة المعالم.

    وأشار إلى أن التوترات تحدث في عدة أماكن في ليبيا وخاصة كلما تحسنت أوضاع المواطنين وخاصة الإقتصادية واقتربت الأمور من الإستقرار تزداد التوترات ويتم إغلاق المنشآت وخاصة الإقتصادية.  

    وأوضح أن الخسائر اليومية تتخطى  تريليون  دولار يوميا وهذا ما يؤثر على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

    انظر أيضا:

    الخارجية الفلسطينية: أمريكا تدعم التغول الاستيطاني في نابلس
    مؤسسة النفط الليبية تدين التهديد بإغلاق حقل الشرارة النفطي وتحذر من وقف الإنتاج
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    الرئيس الفلسطيني يعلن عن اتخاذ 3 إجراءات ضد حماس وإسرائيل وواشنطن
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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, أمريكا, اليمن, فلسطين, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
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