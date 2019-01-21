سوريا تتصدى لهجوم إسرائيلي

تتناول الحلقة ثلاثة مواضيع هامة لليوم: سوريا تتصدى لهجوم إسرائيلي باستخدام منظومتي "بوك" و"بانتسير" الروسيتين؛ قمة بيروت الاقتصادية تدعو للتخفيف من معاناة النازحين واللاجئين؛ البشير يتهم مندسين بقتل المحتجين خلال التظاهرات.

© REUTERS / OMAR SANADIKI مصدر عسكري سوري: الدفاعات الجوية أسقطت 38 صاروخا إسرائيليا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية، أسقطت 7 صواريخ إسرائيلية، استهدفت مطار دمشق الدولي شرق العاصمة، باستخدام منظومة صواريخ من طراز "بوك" و"بانتسير" الروسية.

في هذا الصدد، قال الخبير العسكرى والاستراتيجى اللواء رضا الشريقى " إن تصدى الدفاعات السورية للهجوم الاسرائيلى باستخدام منظومة بوك وبانتسير يشير إلى تطورها بشكل كبير بحيث تستطيع التصدى لأى هجوم من قبل اسرائيل ، مشيرا إلى أن استمرار اسرائيل بهذه التحرشات هو لتصدير المشاكل الداخلية لنتنياهو إلى خارج الحدود، بالاضافة إلى تحدى الوجود الروسى الذى زود سوريا بصواريخ اس 300.

ولفت الشريقى إلى أن اسرائيل لم تحقق أهدافها من هذه الضربات الأمر الذى يشير إلى الجاهزية الكبيرة لقوات الجيش العربى السورى للدفاع وكذلك للهجوم.

© Sputnik . Zahraa Al Amir بالصور... انطلاق مؤتمر القمة العربية في بيروت وعون يدعو لعودة النازحين

دعا القادة العرب في ختام القمة الاقتصادية في بيروت، المنظمات والصناديق العربية للعمل من أجل تخفيف معاناة النازحين واللاجئين وتمويل مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم.

وحذر البيان، من تفاقم أزمة اللاجئين والنازحين في الدول العربية، وما يترتب عليها من أعباء اقتصادية واجتماعية على الدول العربية المستضيفة، وما خلفه ذلك من تحديات كبرى من أجل تحسين أوضاعهم، وتخفيف ومعالجة التبعات الناجمة عن اللجوء والنزوح على الدول المستضيفة.

قال أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية د. رائد المصري، إن أسباب ضعف التمثيل في القمة الإقتصادية بلبنان، جاء نتيجة للضغط الأمريكي الواضح، ومن خلفة ضغط إسرائيلي، لمنع اتمام نجاح هذه القمة خاصة أنها تتعلق بسوريا وأيضا إعادة الإعمار في سوريا، وبتواصل الحل السياسي في هذه الدولة.

وعن أسباب ضعف العمل العربي المشترك، قال إن العمل العربي المشترك قائم ومتناغم ومتواصل، لكنه دائما محكوم بالإرادة الأمريكية ومحكوم بالضغوطات و السياسات الأمريكية، سيما وأن أغلبية النظام الرسمي العربي تابع وملحق بالسياسات الأمريكية.

اتهم الرئيس السوداني عمر البشير من وصفهم بـ "المندسين" بقتل المحتجين خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد، منذ أكثر من شهر.

وأضاف البشير في خطاب ألقاه أمام حشد بولاية النيل الأبيض إن من وصفهم بالمندسين يستخدمون أسلحة غير موجودة في السودان.

تعليقا على ذلك، قال عبد الوهاب موسى مدير تحرير صحيفة الوطن السودانية المستقلة، إن هناك من يرى أن أسباب التوتر في السودان هو وجود أزمة اقتصادية، لكن الحقيقة أن السودان يعاني من أزمة سياسية، مؤكدا أن حلها هو مقدمة الحل لمشاكل السودان.

وأشار إلى أن التصريحات التي أطلقها الرئيس البشير، واتهم فيها "مندسين" بقتل المتظاهرين بسلاح جاء من خارج السودان هو استباق للتحقيقات.