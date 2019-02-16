أردوغان لا يستبعد القيام بعملية عسكرية ضد الإرهابيين في إدلب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يستبعد القيام بعملية مشتركة مع روسيا وإيران ضد الجماعات المتطرفة في إدلب بسوريا.

وأضاف أردوغان، أن العمليات المشتركة مع روسيا وإيران، يمكن تنفيذها في أي وقت وفقا للتطورات، مشيرا إلى أنه لا توجد عقبات أمام العملية.

في هذا الصدد، قال فراس رضوان أوغلوا، الكاتب والمحلل السياسي التركي، لبرنامج "عالم سبوتنيك" إن "ملف العملية العسكرية في إدلب كان منتهي قبل سوتشي، منذ أن زارت لجنة عسكرية تركية موسكو، وبعد ذلك زار وزير الدفاع الروسي تركيا، بدعوة من نظيره التركي، معتبرا أن الخطط العسكرية رسمت من قبل، وقد أوضحت روسية أن لا عملية عسكرية في إدلب، دون مشاركة تركية أو حتى الاستشارة معها بشكل عام".

© REUTERS / Miraflores Palace مادورو يستنصر العرب: أعتبر نفسي منكم وأدعوكم لتهبوا فورا للدفاع عن فنزويلا

مادورو يقترح خطة لنشر الجيش في فنزويلا للتصدي لأي عدوان محتمل

اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تبني خطة لنشر القوات المسلحة في البلاد بشكل دائم للتصدي لأي عدوان محتمل.

وقال مادورو إن "الخطة تهدف لدعم جهوزية القوات المسلحة الفنزويلية للدفاع عن البلاد"، بوصفها "إحدى الواجبات الدستورية".

اعتبرت أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية ليلي نيقولا الرحباني، اقتراح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نشر الجيش في البلاد للتصدي لأي عدوان محتمل بأنه " نوع من الردع، الذي يجب على كل رئيس دولة أن يتبعه في حال وجود خطر يهدد بلاده.

واستبعدت رحباني، أن تقوم واشنطن بالتدخل عسكريا بطريقة مباشرة في فنزويلا، نظرا للكلفة الاقتصادية العالية لذلك، التي سيرفضها معارضو ترامب، على حد قولها.

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR حكومة الحريري تنال ثقة البرلمان اللبناني

وأشارت إلى أن واشنطن ربما تلجأ لتسليح جماعات إرهابية للقيام بذلك داخل فنزويلا.

البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة سعد الحريري

نالت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الدين الحريري ثقة البرلمان، بأغلبية 111 صوتا، وذلك بعد نحو 9 أشهر من تكليف الحريري بتشكيل الحكومة، وسط رفض 6 نواب، وتغيب 11 نائبا عن الجلسة.

وقال الحريري إن مهمة الحكومة هي الانتقال بالبلاد إلى حالة استقرار وإعادة الأمل للمواطن بالدولة ومؤسساستها وقدرتها على الإصلاح والتطوير، داعيا إلى الاسراع في تنفيذ المشاريع التي تم التمويل لها من قبل مؤتمر "سيدر".

تعقيبا على ذلك، قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، الدكتور ميخائيل عوض، إن "الحكومة اللبنانية الجديدة لن تنال ثقة الشارع اللبناني، باعتبار أن الأكثرية من المواطنين يعانون من أزمات متعددة، ورغم ذلك فمعظم وزراء الحكومة تم اختبارهم منذ عام 1992 وتوقيع اتفاق الطائف، وهم مسئولون عن ما ألت إليه الأوضاع في لبنان".