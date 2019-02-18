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18:57 18 فبراير/ شباط 2019
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    عالم سبوتنيك

    الأسد يؤكد عزمه تحرير كل الأراضي السورية...طرفا الحرب في اليمن يتفقان على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار

    عالم سبوتنيك
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    تناقش حلقة برنامج اليوم: الأسد يؤكد عزمه تحرير كل الأراضي السورية؛ طرفا الحرب في اليمن يتفقان على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار؛ مخطط أمريكي لإخراج الحشد الشعبي من محافظات العراق الغربية؛ روحاني يؤكد رغبة طهران في إقامة علاقات ودية مع دول المنطقة.

    بشار الأسد
    © AP Photo / Syrian Presidency Facebook page
    بريطانيا تعلق على مصير الأسد وإمكانية فتح سفارتها في سوريا
    الأسد يؤكد عزمه تحرير كل  الأراضي السورية

    أكد الرئيس السوري بشار الأسد أنه عازم على تحرير كل  الأراضي السورية، مشددا على أنه سيتعامل مع القوات الأجنبية على الأراضي السوري كقوات احتلال.

    وجدد الأسد تأكيده على "فشل مساعي كل من يعتمد على واشنطن أو يراهن عليها، مؤكدا أن أمريكا لن تحمي هؤلاء بل ستقايض بهم ولن يحميهم سوى الجيش العربي السوري".

    وقال الكاتب والمحلل السياسي السوري خلف المفتاح، إن الرئيس الأسد في خطابة وجه عدة رسائل  للداخل والخارج وللأطراف التي تتعامل مع الأزمة وتحدث عن الحصار وأثره على الوضع الاقتصادي وحمل الرئيس أطراف الحصار المسؤولية عما يحدث من فقر ومستوى معيشي متردي في البلاد.

      وأضاف أن الدستور مسألة سيادية، مشيرا إلى أن تغيير الدستور يتم من خلال موافقة  ثلثي أعضاء مجلس الشعب أو من خلال رئيس الجمهورية فقط

    طرفا الحرب في اليمن يتفقا على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار

    مدينة الحديدة، اليمن 15 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    © REUTERS / Abduljabbar Zeyad
    الأمم المتحدة: طرفا الحرب في اليمن يتفقان على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار
    أعلنت الأمم المتحدة أن ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" توصلوا إلى اتفاق بشأن "المرحلة الأولى" من إعادة الانتشار المتبادل للقوات وفقا لاتفاق برعاية المنظمة الدولية ينص على مغادرة المسلحين مدينة الحديدة غرب اليمن.

    وقال عضو اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة "أنصار الله"، توفيق الحميري، إن المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار، تشمل إعادة انتشار القوات في مرحلة أولى تقترب من 10 كيلو متر خارج المدينة ومن ثم في مرحلة لاحقة تبلغ 50 كيلو متر.

    وأضاف أن الاتفاق، تضمن أيضا ترتيبات فيما يتعلق بخطوط التماس والاشتباك بين طرفي الحرب، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

    الحشد الشعبي بالقرب من الحدود السورية
    © AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE
    قيادي في الحشد الشعبي لـ"سبوتنيك": واشنطن لن تتمكن من إبعادنا عن الحدود العراقية السورية
    مخطط أمريكي لإخراج الحشد الشعبي من محافظات العراق الغربية

    كشفت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي عن مخطط أمريكي لإخراج قوات الحشد الشعبي من المحافظات الغربية، مشيرة إلى أن واشنطن تحاول تجنب الصدام مع قوات الحشد.

    قال الأمين العام لحركة الجهاد والبناء التابعة للحشد الشعبى بالعراق، حسن السارى، إن "الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع إبعاد قوات الحشد الشعبي عن منطقة الحدود العراقية السورية.

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" إنه ليس من مصلحة القوات الأمريكية استفزاز  قوات الحشد الشعبى، مشيرا إلى أن واشنطن غير قادرة أيضا على خلق قوة مثل "داعش" على الأرض لأن العراق يملك مؤسسات أمنية أقوى من قبل.

     روحاني يؤكد رغبة طهران في إقامة علاقات ودية مع دول المنطقة

    الرئيس الإيراني حسن روحاني
    © REUTERS / Lisi Niesner
    روحاني: الحرب الاقتصادية التي نواجهها اليوم أصعب من الحرب العسكرية
    أعرب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن رغبة بلاده في إقامة علاقات وطيدة مع جميع  دول الشرق الأوسط.

    وانتقد روحاني دول المنطقة التي تتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة، معتبرا أنها اختارت "الطريق الخطأ".

    في هذا الصدد، قال محمد محسن أبو النور رئيس المنتدي العربي لتحليل السياسات الإيرانية، إن الرئيس حسن روحاني يحاول تخفيف الضغط على السياسة الخارجية الإيرانية من خلال اجتذاب بعض الدول الاسلامية العربية على الضفة الغربية من الخليج، مشيرا إلى أن ذلك هو تصور إيراني قديم سبق أن لجأت اليه في طهران في الثمانينيات

    وأشار أبو النور إلى أن روحاني لم يكن ليقل هذا التصريح إلا بالتشاور مع المرشد الأعلي المنوط بسياسة إيران الخارجية الذي لابد أن يكون قد نسقة وتشاور  أيضا مع الحرس الثوري. 

    الكلمات الدلالية:
    اليمن, العراق, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
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