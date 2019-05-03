تسجيل
23:12 03 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    الجزائريون يؤكدون تمسكهم بالتظاهر وكوشنر يقول إن خطة السلام ليس بها حل الدولتين

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال الفريق صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري السوداني إن القوات المسلحة لن تقبل بأغلبية مدنية في المجلس الانتقالي المزمع تشكيله.

    الفريق صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري السوداني يقول إن الجيش لن يقبل بأغلبية مدنية في المجلس السيادي الانتقالي 

    وقال الفريق عبد الخالق إن أقصى ما يمكن الذهاب اليه هو تمثيل متساوي في المجلس. وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان قد تقدمت برؤيتها للمرحلة الانتقالية تزامنا مع مظاهرات حاشدة وانضام حشود من الكثير من الولايات السودانية للإعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

    الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
    © REUTERS / PRAKASH SINGH
    النيابة العامة السودانية تؤكد استجواب البشير في قضايا فساد
    من ناحية أخرى أمر النائب العام السوداني باستجواب البشير في قضايا تبييض أموال وتمويل الإرهاب.

    قال عبد الواحد إبراهيم الكاتب الصحفى السودانى عضو تجمع المهنيين إن ما قاله صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكرى عن صيغة مجلس انتقالى بدون أغلبية مدنية سيرفضها الشارع لأن الحرية والتغيير قدمت رؤيتها المتكاملة للمجلس العسكرى حول المرحلة الانتقالية بما فيها شكل هذا المجلس ، مشيرا إلى أن الرؤية لم تركز على مسألة النسب بقدر ما ركزت على الصلاحيات وأعطت صلاحيات واسعة للمجلس فيما يتعلق بالملفات والوزارات الأمنية.

    وعن محاكمة البشير قال إبراهيم إن المجلس العسكرى ليس صاحب مصلحة في أن تكون المحاكمات شكلية أو صورية ، وضمانات المحاكمة ستكون من خلال المهنيين الذين ينبغى أن يكونوا ممثلين في هذه المحاكمات مثل المحامين.

    كوشنر يقول إن خطة السلام ليس بها حل الدولتين ويجب على الإسرائيليين والفلسطينيين دراستها جيدا

    قال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ومستشار البيت الأبيض إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي يعكف على وضعها ستكون "نقطة بداية جيدة" لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

    جاريد كوشنر
    © AP Photo / Susan Walsh
    كوشنر: "صفقة القرن" ستعلن بعد شهر رمضان
    وقال في كلمة له في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن الخطة لن تتضمن حل الدولتين لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لكنها ستكون نقطة بداية جيدة لمساعدة الجانبين على أن تكون لهما حياة أفضل.

    وقال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية لعالم سبوتنيك إن تصريحات كوشنر حول "صفقة القرن" تهدف إلى قتل فكرة الدولة الفلسطينية، وتكريس ضم وتهويد الضفة الغربية، وتكريس نظام الفصل العنصري.

    وأَضاف البرغوثي، ، أن صفقة القرن ليست سوى تنفيذ لأفكار نتنياهو التي طرحها في كتابه قبل 25 عاما، وأكد البرغوثي أن الصفقة ليست مشروعا لحل أو تسوية بل غطاءً لتشريع بقاء الاحتلال ومحاولة فرض التطبيع مع هذا الواقع على المحيط العربي والإقليمي. مشيرا إلى أن فكرة شراء القضية بالأموال والتدفقات المالية ولو عبر وسطاء إقليميين فكرة مرفوضة.

    وشدد البرغوثي أن أهم وسيلة لإفشال خطة نتنياهو المذكورة هي الإسراع في توحيد الصف الوطني الفلسطيني لمواجهتها.

    الجزائريون يؤكدون في جمعة جديدة تمسكهم بالتظاهر حتى التغيير الكامل

    بهتاف "حرّروا الجزائر"، انطلقت جمعة جديدة للحراك الشعبي في الجزائر ورفع المتظاهرون الشّعارات المطالبة للنّظام القائم في البلاد بالرّحيل وإجراء انتخابات مستقلة لاحقا، دون هذه الوجوه ـ على حد تعبيرهم.

    وجدد المحتجون الذين هتفوا قائلين "أرهقنا هذا النّظام"، اليوم في الجزائر، تمسكهم بالتّظاهر حتى تتحقق كل المطالب السياسية التي خرج من أجلها الشّعب، معتبرين ما وصفوه بالمماطلة في الخروج من السّلطة لن يزيد إلا في تأزيم وضع المتمسّكين بالبقاء في مناصبهم.

    متظاهرون يهتفون بشعارات خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الجزائر العاصمة
    © REUTERS / Ramzi Boudina
    الآلاف يحتجون مرة أخرى على النخبة الحاكمة في الجزائر
    وردّد المتظاهرون  قائلين "الأيادي الخارجية موجودة في المرادية"، وذلك ردا على تصريحات رئيس أركان الجيش، قايد صالح الأخيرة حول وجود أطراف خارجية في الحراك.

    وقال الناشط السياسي الجزائري حملاوي عكوشي لعالم سبوتنيك إن الجمعة الحادية عشرة لن تقل عن الجمعات العشرة السابقة والشعارات التي سترفع اليوم هى ذاتها التي رفعت في المظاهرات السابقة، أبرزها "أن يرحل جميع رموز نظام بوتفليقة"، وأضاف " هناك تساؤلات كثيرة للشعب الجزائري لماذا لم يرحل الجميع من هؤلاء التابعين لنظام بوتفليقة… خاصة وأن هناك هجوم كبير على قائد الجيش بسبب تردده في خطابه بشأن رموز النظام، كما تبدو الكثير من التناقضات في خطاب صالح وتظهر من خلال دفاعه عن بقايا رموز النظام السابق… وقال إنه إذا بقيت هذه الرموز سيحدث شرخ كبير في الحراك الشعبي وربما يؤدي إلى إضعافه.

    وعند سؤاله عن احتمالية حدوث صدام بين الجيش والشعب، رد عكوشي بالرفض القاطع لاحتمالية حدوث وقيعة بين الطرفين، فالشعب الجزائري يحترم ويساند الجيش الوطني الجزائري خاصة وأن هذا الحراك ثورة سلمية بالأساس، وقد تمت الإستفادة من اخطاء الموجة الأولى من الربيع العربي لأن ما يحدث في الجزائر من احتجاجات هو موجة ثانية من الربيع العربي.

    وتابع القول إن الإنتخابات لا يمكن أن تتم في ظل هذه الظروف، وبالنسبة لما يقوله رئيس الدولة عبد القادر بن صالح فهو لا يدرك ما يقوله خاصة وأن الحراك يهاجمه باستمرار، فلن يقبل الشعب الجزائري اجراء الانتخابات في هذا التوقيت.

    للمزيد من التفاصيل تابعوا عالم سبوتنيك…

    انظر أيضا:

    غوايدو يلجأ إلى "سيناريو السودان" للإطاحة بمادورو
    قطر ترفض العقوبات الأمريكية على إيران... أمهال المجلس العسكري في السودان شهرين.. الجيش الجزائري متمسك بتطبيق الدستور
    الآلاف يحتجون مرة أخرى على النخبة الحاكمة في الجزائر
    رئيس وزراء الجزائر السابق يصل إلى المحكمة (صور)
    الكلمات الدلالية:
    الجزائر, إسرائيل, السودان, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتيات في منتدى المنطقة القطبية الشمالية الدولي: المنتدى الدولي لإقليم الحوار في سان بطرسبورغ
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر أبريل 2019
    كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية
    كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية
    اختلافات بين المقاتلة الروسية سو-35 والمقاتلة الأمريكية إف-35
    اختلافات بين المقاتلتين الروسية "سو-35" والأمريكية "إف-35"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك