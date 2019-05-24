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16:52 24 مايو/ أيار 2019
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    عالم سبوتنيك

    زيادة وتيرة استهداف الإمارات والسعودية وترامب يعلن أنه لا حاجة لمزيد من القوات في الشرق الأوسط

    عالم سبوتنيك
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    مواضيع الحلقة: زيارة سريعة لنائب رئيس المجلس العسكري السوداني الى السعودية التقى فيها الأمير محمد بن سالمان، وزيادة وتيرة استهداف مناطق حيوية في الإمارات والسعودية التي تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته، وترامب يقول إنه لا يرى حاجة إلى قوات أمريكية إضافية في الشرق الأوسط.

    زيارة سريعة لنائب رئيس المجلس العسكري السوداني الى السعودية التقى فيها الأمير محمد بن سلمان

    ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان
    © REUTERS / HANDOUT
    ولي العهد السعودي يلتقي نائب رئيس المجلس العسكري السوداني
    قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتمع مع نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي الذي زار المملكة لعدة ساعات وتأتي الزيارة بعد تعثر المفاوضات بين قادة الحراك في السودان والمجلس العسكري الحاكم بشأن مجلس يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية.

    في الوقت نفسه عين المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم عضوا في المجلس ورئيسا للجنة الأمن والدفاع، خلفا لمصطفى محمد مصطفى المستقيل. وقال المجلس إن استقالة مصطفى جاءت لظروف صحية بينما ذكرت وسائل الإعلام أن هناك خلافات داخل المجلس العسكري فيما يتعلق بالتفاوض مع قوى الحرية والتغيير.

    وقال الكاتب والمحلل السياسي السوداني عبد الوهاب همت: إن الأوضاع في السودان متأرجحة بين قوى المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير فكل طرف يحاول إملاء شروطه على الطرف الآخر، لكن القوى الحقيقية التي يمكن الرهان عليها هى الثوار حيث يوجد ما بين اثنين إلى ثلاثة ملايين مواطن في مكان الإعتصام لمواجهة القوات المسلحة والهدف هو الضغط على المجلس العسكري الذي يصر على توليه السيادة في هذه المرحلة.

     وبالنسبة لمحمد حمدان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني فقال همت: "توجد لديه قوة باطشة، فقد كان عدد القوات المتواجدة في الخرطوم حوالي 20 ألف وخلال الأسبوع الماضي أصبحت ما بين 40 إلى 50 ألف جندي من قوات الدعم السريع ليثبت سيطرته على مقاليد الأمور كما كان مسئولا في السابق عن تسفير عدد من قوات الدعم السريع لليمن للعمل مع قوات التحالف العربية وبالتالي فهو يحتاج إلى رسائل تطمين من قبل المملكة العربية السعودية".

    وأضاف همت أنه توجد خلافات ربما تكون شكلية داخل المجلس العسكري ورئيس الاستخبارات العسكرية مصطفى محمد مصطفى، الذي استقال أمس، كان في أحد كلماته كان قد تحدث بعنف وصلف شديدين ولم يترحم سوى على شهداء القوات المسلحة ولم يهتم بأمر الشهداء المدنيين وهو يعتبر من المقربين جدا لعمر البشير وربما كان على خلاف حقيقي مع أعضاء المجلس العسكري، وتابع أنه ربما يعد الآن لإنقلاب عسكري ينفذه في أي لحظة من اللحظات في محاولة منه لاسترجاع الأمور إلى سابق عهدها. 

    زيادة وتيرة استهداف مناطق حيوية في الإمارات والسعودية التي تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته

    طيران التحالف العربي - مقاتلات إف-15 (F-15) السعودية
    © AP Photo / Hassan Ammar
    اليمن... مقاتلات التحالف تشن غارات جوية شرق تعز
    زادت وتيرة استهداف مناطق حيوية في السعودية والإمارات في الفترة الخيرة فبعد استهداف مطار نجران في السعودية تم استهداف مطار ابو ظبي ايضا بطائرة بدون طيار من قبل جماعة "أنصار الله" الحوثية التي توعدت السعودية والامارات بعمليات أكثر إيلاما، بينما دعت السعودية، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على استهدافها المناطق الحيوية المأهولة بالسكان عبر الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مدن المملكة.

    وقال الدكتور رياض قهوجي مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري من دبي إن تزايد وتيرة الأعمال العسكرية التي استهدفت أهدافا في منطقة الخليج يأتي بسبب التضييق الاقتصادي غير المسبوق على إيران من قبل الولايات المتحدة خاصة على الصعيد النفطي، وهو ما ألجأ إيران إلى أسلوبها القديم في الاستفزاز العسكري عبر وكلائها التفافاً على إدانتها بشكل مباشر لأنها ستجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.

    وأضاف قهوجي أن الأمر من الوارد أن يتطور لأبعد من مجرد معركة أذرع على هذا النحو إذا حدث خطأ فى الحسابات الإيرانية، وهو أمر غير مستبعد.

    وعن خيارات الدول المستهدفة فى الخليج أشار قهوجي إلى أن هناك تحركا دبلوماسيا تمثل في القمة التى ستعقد على هامش قمة التعاون الإسلامي فى مكة وتهدف إلى عزل إيران إسلاميا وإقليميا، وهناك تحرك عسكري قد يحدث من قبل السعودية والإمارات ، وقد حدث نموذج لكيفية الرد عبر التحالف الذي تقوده السعودية لأهداف موالية لإيران فى اليمن.

    ترامب يقول إنه لا يرى حاجة إلى قوات أمريكية إضافية في الشرق الأوسط

    البنتاغون
    © flickr.com/ Rudi Riet
    البنتاغون يقر بحث إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط
    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرى حاجة إلى قوات أمريكية إضافية في الشرق الأوسطلمواجهة إيران، مما يثير شكوكا حول خطة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لتعزيز القوات في المنطقة.

    وتحدث ترامب، الذي يركز على محاولة خفض عدد القوات الأمريكية المنتشرة حول العالم، قبل وقت قصير من اطلاعه في البيت الأبيض على خطة انتشار جديدة للقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان.

    وقال شاناهان إن الوزارة تبحث إمكان إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط كأحد سبل تعزيز حماية القوات الأمريكية هناك في ظل تصاعد التوتر مع إيران.

    وقال مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، د. هشام جابر، إنه "من الطبيعي أن تعزز القوات الأمريكية أعداد قواتها التي أرسلتها مع حاملة الطائرات ومشاة البحرية"، مشيرا الى أنها "تدخل في سياق الحشد العسكري وإظهار القوة".

    وأوضح أن "القوات التي وافق عليها البنتاغون لا تعني استعداده للحرب ومن يتابع المجريات يكتشف أن الرئيس الأمريكي يقتنع يوما بعد يوم أن الحرب كارثية ولن تحقق أي أهداف لأمريكا بالنسبة للخطر المحدق حال اشتعالها على مصالح أمريكا أولا".

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, الشرق الأوسط, الإمارات, إيران, السودان, الولايات المتحدة الأمريكية
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