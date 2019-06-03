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16:40 03 يونيو/ حزيران 2019
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    عالم سبوتنيك

    تصدي الجيش السوري لهجوم إسرائيلي على مطار تيفور... أزمة فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم

    عالم سبوتنيك
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    ترامب يدعو روسيا وسوريا لوقف القصف على محافظة إدلب؛ الجيش السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي على مطار "تيفور" العسكري؛ المجلس العسكري السوداني ينفي محاولة فض الاعتصام؛ و"الحرية والتغيير" تعلن العصيان المدني؛ والمجلس الدستوري الجزائري يعلن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

    ترامب يدعو روسيا وسوريا لوقف القصف على محافظة إدلب

    مصدر عسكري سوري: هدنة في إدلب تزامنا مع افتتاح ممرين إنسانيين
    © Sputnik . Bassel Shartouh
    الكرملين يعتبر هجمات الإرهابيين من إدلب غير مقبولة ومسؤولية إيقافها تقع على تركيا
    دعا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روسيا و سوريا لوقف القصف على محافظة إدلب، وذلك بعد أيام من تأكيد الكرملين، أن موسكو ستواصل دعم الهجوم الذي يشنه الجيش السوري ضد الجماعات الإرهابية في المحافظة الواقعة شمال غرب سوريا.

    قال الكاتب والمحلل السياسي الروسي، تيمور دويدار، إن "التدخل الأمريكي ليس إيجابيا في إدلب، إنما هو تحريضي وداعم للمجموعات المسلحة المعادية للحكومة السورية ، معربا عن أمله أن تقوم الولايات المتحدة بحراك إيجابي  فيما يخص مكافحة الإرهاب.

    وتعليقا علي تصريح ترامب بأن أمورا سيئة ستحدث، أوضح  دويدار أنه  ليس هناك أسوأ مما يحدث علي الأرض، فعندما يتحدث الرئيس الأمريكي وإدارته عن المدنيين لا يقومون بفعل أي شئ لحل هذه الأزمة وكل ما يفعله ترامب هو الحديث بالألغاز، مضيفا أن حل اللغز هو وقف الدعم للجماعات المسلحة في إدلب "علي حد تعبيره".

    وانتقد دويدار تغطية وسائل الإعلام الغربية لما يحدث في إدلب والتي تتركز علي الانتقادات للجيش السوري المدعوم من روسيا، متجاهلين الارهاب الذي تحاربه الحكومة السورية.

    الجيش السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي على مطار"تيفور" العسكري

    الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق
    © Sputnik . Laur Hashem
    مصدر عسكري: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي وتدمر صاروخين استهدفا مطار "التيفور" (فيديو)
    أعلن مصدر عسكري سوري رسمي مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم صاروخي إسرائيلي، استهدف مساء الأحد مطار "T4" العسكري بريف حمص.

    وأضاف المصدر، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية، "سانا"، إن "وسائط الدفاع الجوي  السورية، تصدت لعدوان إسرائيلي ودمرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفت المطار".

    أكد عمر معربوني الخبير العسكري والاستراتيجي السوري أن الهجوم الإسرائيلي على مطار تي فور السورى ليس الأول ولن يكون الأخير، لأن إسرائيل تحاول إرساء قواعد اشتباك جديدة أو إعادة قواعد الاشتباك إلى وضعها السابق، وهي تريد أن تقول من خلال هذا الهجوم أنها تستطيع ضرب أهداف فى الداخل السوري فى الوقت الذى تحدده، خاصة بعد نشر النظام الدفاعي الصاروخي "إس-300"

    وأضاف معربونى أن الترابط  قوي جدا بين هذه الهجمة وبين العملية المستمرة  للجيش السورى فى إدلب، فهى محاولة لإرباك الجيش السورى وحلفاءه الروس، كنوع من الضغط، مشيرا إلى أن العلاقة بين إسرائيل والجماعات المتطرفة أمر لا يحتاج لإثبات.

    المجلس العسكري السوداني ينفي محاولة فض الاعتصام، و "الحرية والتغيير" تعلن العصيان المدني

    متظاهرون سودانيون يتجمعون عند حاجز في أحد الشوارع مطالبين المجلس العسكري الانتقالي في البلاد بتسليم السلطة إلى المدنيين
    © REUTERS / STRINGER
    فرنسا تدعو لمحاسبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين في السودان
    نفى المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين كباشي، أي محاولة لفض الاعتصام  أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم بالقوة، كما نفى أي تواجد عسكري في منطقة الاعتصام، مشيرا إلى استئناف التفاوض خلال 48 ساعة.

     من جانبها، اتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، المجلس العسكري الانتقالي بمحاولة فض الاعتصام بالقوة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

    وأكد حسن فاروق عضو شبكة الصحفيين السودانيين وعضو تجمع إعلان الحرية والتغيير، أن ما حدث ويحدث الآن فى محيط اعتصام وزارة الدفاع هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان فقد تم فض الاعتصام تماما بواسطة قوات الدعم السريع وقوات الشرطة وقوات الأمن وتم عزل الجيش تماما وراء الأسوار وقاموا بضرب المعتصمين وقتلهم وحرق الخيام.

    وأضاف أن حصيلة القتلى حتى الآن أربعة عشر شهيدا وعدد لا يحصى من الجرحى، لافتا إلى أن المطاردات وصلت حتى الأحياء الداخلية.

    وأشار فاروق أن الصورة الآن فى السودان مختلفة تماما، فالاعتصام تمدد ليشمل كل السودان، مؤكدا أن المحتجين، أغلقوا الشوارع ووضعوا المتاريس، لدرجة أصبح الدخول والخروج من وإلى العاصمة شبه مستحيل، على حد قوله.

    وأضاف أن هذا الوضع سيستمر حتى اقتلاع المجلس العسكري تماما، الذى أصبح التعامل معه كانقلاب عسكرى وتم إيقاف كل أشكال التفاوض والحديث معه، والمطلوب الآن تسليم القتلة لمحاكمتهم.

    المجلس الدستوري الجزائري يعلن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

    الجزائر
    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    تحذيرات من عودة "المتطرفين" إلى الجزائر واستغلال الاحتجاجات
    أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/ تموز 2019، وذلك عقب قرار رفض ملفي الترشح المودعين لديه.

    وأضاف في بيان، أنه "يعود لرئيس الدولة، استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، حتى انتخاب رئيس الجمهورية وآدائه اليمين الدستورية"، مؤكدا أنه "تكمن المهمة الأساسية لرئيس الدولة، في تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية وفق ما أقره الدستور".

    قال رئيس حزب جيل جديد الجزائري المعارض،سفيان جيلالي، إن "المجلس الدستوري تجاوز صلاحياته بتمديده لعبد القادر بن صالح، إلا أن تأجيل الانتخابات جاء متماشيا مع رغبة الجزائرين الذين رأوا فيها واجهة للسلطة الحالية لخلافة الرئيس بوتفليقة ، مضيفا أن النظام أمام فراغ دستوري واضح بسبب التلاعب وعدم الذهاب إلي الحلول النهائية التي تتطلب حوارا شاملا مع كل الأطراف.

    وأشار جيلالي إلي أن الحل قد يكون عن طريق إنشاء لجنة من قبل السلطات  لتقوم بمهمة الحوار مع المعارضة وممثلي الحراك للوصول إلي حل وسطي، معولا في ذلك علي الشخصيات ذات المصداقية التي  قد تسهل الحوار بين مختلف الشخصيات .

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, الجزائر, السودان, سوريا
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