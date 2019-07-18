سعي روسي للحل في إدلب... و500 جندي أمريكي إلى السعودية... وعقوبات على تركيا بسبب "إس-400"

مواضيع حلقة اليوم: لافروف يؤكد أن روسيا تسعى لحل لا يضر المدنيين في إدلب؛ وتعزيزات عسكرية أمريكية إلى السعودية قريبا؛ واشنطن تقرر استبعاد تركيا من برنامج تطوير طائرات "إف-35".

لافروف يؤكد أن روسيا تسعى لحل لا يضر المدنيين في إدلب

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه يتم بحث حلول بشأن إدلب السورية لا تضر بالمدنيين هناك.

و أضاف، إنه "لا يمكن التسامح إلى ما لا نهاية مع وجود عشرات الآلاف من المتشددين المتطرفين المرتبطين بتنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

يرى المتخصص في الشأن الروسي، رائد جبر، أنه "من الطبيعي أن نشهد تحركات عسكرية في إدلب، خصوصا أن الوضع شديد الاضطراب في هذه المنطقة مع استمرار العملية العسكرية منذ شهرين ونصف، مشيرا إلى أن تركيا حتى الآن لم تنفذ التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي".

وأشار إلى أنه لا يميل "لفكرة وجود عملية عسكرية واسعة أو محاولة للحسم العسكري المرتبط باستمرار الحوارات الروسية التركية، الأمر الذي أكده الكرملين والخارجية الروسية".

تعزيزات عسكرية أمريكية إلى السعودية قريبا

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مسؤولين بالبنتاغون أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لإرسال مئات الجنود إلى السعودية قريبا، رغم التوتر المتصاعد مع إيران.

وذكرت أن نحو 500 جندي أمريكي سيتوجهون إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية الواقعة شرق الرياض.

قال المحلل العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور، فايز الدويري، إن "الألف جندي الذين أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسالهم إلي المنطقة قسم منهم وصلوا في منتصف حزيران وهي مجموعة العمل الصغيرة في قاعدة الأمير سلطان من أجل تسهيل مهمة الجنود القادمين، مضيفا أنه يتوقع أن تكون مجموعة الجنود القادمين هي من ضمن الألف جندي.

وعن اختيار هذه القاعدة بالتحديد، أوضح الدويري أن هذه القاعدة بعيدة وشبه آمنة من الصواريخ الإيرانية أو صواريخ الحوثي.

وأشار إلى أن تقييم الدعم الأمريكي لا يكون بحجم الجنود فهذه تسمي "قوة الواجب " ولديها الإمكانيات العملية واللوجيستية، وأنه عند الحديث عن الدعم الأمريكي فإن ذلك يتمثل في القدرات الأمريكية في المنطقة، مثل قاعدة الشيخ جابر ، الأسطول الخامس ، المجموعات البحرية "إبراهام لنكولن" وقاعدة العديد .

واشنطن تقرر استبعاد تركيا من برنامج تطوير طائرات "إف 35 "

قررت الولايات المتحدة استبعاد تركيا من برنامج المقاتلة إف-35، في خطوة متوقعة طالما هددت بها واشنطن، بعدما بدأت أنقرة في تسلم نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400" الأسبوع الماضي.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية إن الخطوة جائرة وقد تؤثر على العلاقات بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي.

أكد الباحث السياسي، جلال سلمي، على وجوب "ألا نتوقع بأن تكون هناك ردات فعل قوية وحاسمة، عند الحديث عن دولة إقليمية سترد على كبرى".

وقال إنه "في هذه الفترة أنقرة بحاجة إلى واشنطن أكثر من العكس"، مشيرا إلى أن "منطقة شرق الفرات في سوريا تحاول تركيا استبعاد قوات قسد عن حدودها وتحاول قدر الإمكان أن تسيطر على هذه المنطقة، بالإضافة إلى مشكلة حوض شرق البحر المتوسط ، لذلك لا تريد تركيا أن تصعد أكثر مع الولايات المتحدة حتى تكسب بعضا من دعمها".