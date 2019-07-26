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16:10 26 يوليو/ تموز 2019
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    عالم سبوتنيك

    تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في تونس... وسفن حربية بريطانية لمرافقة الناقلات في هرمز

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: لجنة للإشراف على حوار وطني وإجراء انتخابات رئاسية في الجزائر؛ تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في تونس بعد وفاة الرئيس قايد السبسي؛ وزارة الدفاع البريطانية تعلن مرافقة سفن حربية بريطانية لناقلات النفط في مضيق هرمز.

    لجنة للإشراف على حوار وطني وإجراء انتخابات رئاسية في الجزائر

    قالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح شكل لجنة سداسية للإشراف على حوار وطني وإجراء انتخابات رئاسية لإنهاء أزمة سياسية مستمرة منذ شهور. وألغت السلطات انتخابات رئاسية كان مقررا إجراؤها في الرابع من يوليو تموز قائلة إنه لم يتقدم مرشحون لخوضها. ولم تحدد السلطات تاريخا جديدا للاقتراع.

    ويرأس اللجنة كريم يونس الرئيس السابق للبرلمان وتضم اثنين من خبراء القانون وخبيرا اقتصاديا واثنين من السياسيين. وقال يونس في تصريحات عقب الاجتماع ”يبقى الحوار الوطني في رأينا هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يضمن مخرجا سلميا ينتظره الجزائريون والجزائريات“.

    قال الصحفي الجزائري د.فريد خان إن تشكيل اللجنة نوع من حلحلة الأزمة العالقة بين الحراك والسلطة والأحزاب بسبب تمسك السلطة بحكومة بدوي ، ومن هنا فإن هذه اللجنة مهامها تنحصر في تحريك هذه الأزمة وتقريب وجهات النظر.

    وأضاف خان إن الحراك الشعبي على الرغم من هذا استقبل تشكيل هذه اللجنة بقليل من الرفض كونهم لا يثقون في الشخصيات المكونة منها، فأحدهم رئيس برلمان  سابق والآخر خبير اقتصادي مقرب من الحزب الحاكم السابق، وهو ما شكل مفاجأة للشارع ، لافتا إلى أن طريقة عمل هذه اللجنة هو المعول عليه من أجل تغيير وجهة نظر الحراك الشعبي.

    تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في تونس بعد وفاة الرئيس قايد السبسي

    أعلنت لجنة الانتخابات في تونس، أن انتخابات الرئاسة ستجرى في 15 سبتمبر بدلا من 17 نوفمبر، وذلك بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

    وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 93 عاما صباح الخميس، في المستشفى العسكري بالعاصمة.

    وأدى رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد، بعد ساعات من وفاة السبسي  وأعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس، نبيل بفون،  أنه بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي سيتم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور الذي ينص على أن يكون لتونس رئيس جديد في غضون ثلاثة أشهر.

    وزارة الدفاع البريطانية تعلن مرافقة سفن حربية بريطانية لناقلات النفط في مضيق هرمز.

    أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن البحرية الملكية ستواكب السفن التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، وذلك على خلفية احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج الأسبوع الماضي.

    وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أعلن ، قبل أن يسلم مهام المنصب لخلفه دومينيك راب، أن القطعة الحربية البحرية البريطانية الثانية "اتش إم اس دنكان" ستصل إلى المنطقة في التاسع والعشرين من يوليو تموز.

    وأضاف  هانت أن على السفن التي ترفع العلم البريطاني وتمر عبر مضيق هرمز أن تبلغ بتاريخ مرورها "لكي تكون السفن الحربية قادرة على تقديم أفضل حماية ممكنة لها، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أنه لن يكون بإمكان البحرية الملكية "تقديم مواكبة لكل السفن أو الغاء كل احتمالات عمليات القرصنة".

    وكانت إيران اعترضت ناقلة نفط سويدية ترفع العلم البريطاني في 19 من يوليو/ تموز بعد 15 يوما على قيام السلطات البريطانية باعتراض ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.

    قال الخبير في الشؤون الإيرانية والإقليمية، د. حكم أمهز، إنه حتى الآن لم يصدر موقف إيراني رسمي تجاه ما أعلنته وزارة الدفاع البريطانية بخصوص مرافقة البحرية الملكية لجميع السفن البريطانية لحمايتها وضمان أمنها في مضيق هرمز ولكن الموقف الإيراني معروف في هذا الإطار، فهناك قوانين دولية تحكم حركة الملاحة البحرية سواء في مضيق هرمز أو غيره وهناك مياه إقليمية خاصة بكل دولة وإيران تعتبر هذه المياه ضمان سيادة الدولة وبالتالي أي اعتداء عليها سيقابل بالرد مهما كان الأمر.

    وأضاف أمهز أنه إذا كان الأمر يتعلق بمنطقة بعيدة عن المياه الإقليمية فهناك قواعد وقوانين دولية تحكم هذه المناطق كذلك وعلى الجميع أن يلتزم بهذه القوانين الدولية.

    وأشار الى أن القرار البريطاني إذا كان متعلق بحماية السفن البريطانية التي تمر في مضيق هرمز والخليج الفارسي فهذه المنطقة آمنة تماما بالنسبة للملاحة، وما وقع الفترة الماضية من أحداث لم يحدث في المنطقة التي تقع تحت النفوذ الإيراني بل حدث ذلك في المنطقة التي تقع تحت النفوذ الأمريكي.

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