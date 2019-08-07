Widgets Magazine
تسجيل
17:22 07 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    النهضة ترشح مورو لانتخابات الرئاسة التونسية... اندفاع تركي وتحذير أمريكي حول شمال سوريا

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    مواضيع حلقة اليوم: زخم جديد لانتخابات الرئاسة التونسية بعد إعلان حركة النهضة ترشيح نائب رئيسها عبد الفتاح مورو، وترقب مواجهة تركية أمريكية بعد تصميم أردوغان على عملية في شمال سوريا وتهديد وزير الدفاع الأمريكي، والصين تعلن أنها ربما ترسل سفنا من البحرية الصينية لمرافقة سفنها التجارية في مياه الخليج.

    زخم جديد لانتخابات الرئاسة التونسية بعد إعلان حركة النهضة ترشيح نائب رئيسها عبد الفتاح مورو

    قالت حركة النهضة الإسلامية المعتدلة، وهي أكبر حزب في تونس، إن نائب رئيس الحركة عبد الفتاح مورو سيترشح لانتخابات الرئاسة المبكرة التي ستجرى الشهر المقبل. وهذه أول مرة تقدم فيها حركة النهضة مرشحا للرئاسة عقب انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي.

    وسينافس مورو رئيس الوزراء يوسف الشاهد وعددا من الوجوه البارزة الأخرى التي أعلنت ترشحها من بينها مهدي جمعة رئيس الوزراء السابق والمنصف المرزوقي الرئيس السابق.

    وقد تم تقديم موعد الانتخابات الى الخامس عشر من سبتمبر بعد وفاة الرئيس السبسي. ومورو (71 عاما) محام ويشغل حاليا منصب رئيس البرلمان بالنيابة، ويعد من أكثر الوجوه انفتاحا في حركة النهضة.

    وقال المحلل السياسي التونسي شاكر الشرفي إن الحدث الأبرز في الانتخابات هو ترشيح حركة النهضة لشخصية قيادية داخلها وهو عبد الفتاح مورو والذي اقترح اسمه الشيخ الغنوشي ، وأشار الشرفي إلى  أن عدد المترشحين كبير واغلبهم دخل بصورة غير جدية وصورية دون أمل في المنافسة وأوضح انه كان هناك رأي داخل حركة النهضة عبر عنه د. رفيق عزام بأن ترشيح الحركة لشخص من داخلها  خطأ لان الوضع الدولي والاقليمي لا يسمح بذلك والافضل خوض غمار البرلمان  واختيار مرشح توافقي يضمن الحريات والمسار الانتقالي الديمقراطي التوافقي.

    وأكد شاكر ان هناك ضغوطات من داخل مجلس الشورى في حركة النهضة فرض رؤيته على الجميع، واوضح الشرفي أن هناك وجوه بارزه سيكون لها حظ في الدور الثاني مثل عبد الفتاح مورو ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي ومصطفى بن جعفر. منوها أنه لم تتضح بعد خارطة الترشحات النهائية  لإعطاء انطباع حول طبيعة التحالفات المقبلة في هذه الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن هناك مشاورات بين مختلف الأحزاب والأطياف مع انتظار ما يمكن أن يحدث من موقف باقي الأحزاب والشخصيات.

    ترقب مواجهة تركية أمريكية بعد تصميم أردوغان على عملية في شمال سوريا وتهديد وزير الدفاع الأمريكي

    أشار وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى وجود تقارب في الرؤى مع الجانب الأميركي خلال المباحثات الجارية في أنقرة حول الطلب التركي بإنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا.

    يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده لن تشعر بالأمان إلا بالقضاء على المسلحين الأكراد في شمال سوريا. وقال أردوغان سننقل العملية التي بدأناها في درع الفرات وغصن الزيتون إلى مرحلة مختلفة"، متابعا "أمن تركيا يعني أمن الناتو وأمن المنطقة برمتها".

    بينما رفض وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر إعلان أنقرة اعتزامها شن عملية عسكرية بشمالي سوريا، وقال إسبر إن أي عملية تركية في شمال سوريا ستكون "غير مقبولة" وإن الولايات المتحدة ستمنع أي توغل أحادي الجانب.

    وقال العميد اللبناني المتقاعد، شارل أبي نادر، الولايات المتحدة الأمريكية سبق وأن رفضت في البداية العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا درع الفرات وغصن الزيتون، ولكن بعد ذلك حدثت تسوية بين الطرفين وتحركت تركيا عسكريًا نحو الشمال السوري، لافتًا الى تهديدات أرودغان المتعددة بشأن عملية عسكرية في منبج وتراجعه بسبب الرفض الأمريكي القاطع.

    وأضاف شارل أبي نادر في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، قائلًا:" ربما سيكون هناك مقايضة خفية بين الطرفين، خاصة في ظل الضغط الروسي السوري المتزايد على أنقرة؛ لتنفيذ التزاماتها في إدلب، والمتفق عليه في سوتشي ونور سلطان"، مستبعدًا حدوث مواجهة عسكرية مسلحة بين واشنطن وأنقرة في سوريا.

     الصين تعلن أنها ربما ترسل سفنا من البحرية الصينية لمرافقة سفنها التجارية في مياه الخليج

    قال السفير الصيني لدى الإمارات إن بلاده ربما ترسل سفنا من البحرية الصينية لمرافقة سفنها التجارية في مياه الخليج بموجب مقترح أمريكي بشأن تحالف بحري لتأمين طرق الملاحة في أعقاب هجمات على ناقلات.

    مدمرة صينية
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    لماذا تحتاج الصين إلى أسطول في الخليج؟
    وقال السفير ني جيان إذا حدث وكان هناك وضع غير آمن للغاية فسندرس مرافقة بحريتنا لسفننا التجارية“. وأضاف أن الصين تدرس المقترح الأمريكي بشأن ترتيبات المرافقة في الخليج“.

    وتضغط واشنطن على دول أخرى للانضمام لتحالف أمني بحري في وقت يشتد فيه التوتر مع إيران التي تحملها الولايات المتحدة مسؤولية انفجارات في ناقلات قرب مضيق هرمز، وهو ما تنفيه طهران.

    قال الدكتور علي القحيص، المدير الإقليمي لجريدة "الرياض" السعودية، إن "إيران ومليشياتها مصدر التهديد الوحيد في مضيق هرمز ومنطقة الخليج منذ عام 1979، وساعد على ذلك حتى الأن، عدم جدية القرارات والمواقف الدولية تجاه إيران،  خاصة أن الخطر بات واضحًا ولا يحتاج إلى تأويل أو تكهن".

    وعن احتمالية ارسال الصين سفن لحماية حركة الملاحة في مضيق"هرمز"، أوضح القحيص أن الصين، في الفترة الأخيرة، وقعت اتفاقيات أمنية واستراتيجية مع المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة، حول هذا الممر الحيوي، مشيرًا إلى تضرر الصين بشكل كبير من عدم الاستقرار في هرمز.

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    معارضو الرئيس محمد مرسي في ميدان التحرير، عام 2013
    أفضل أعمال المصور الصحفي أندريه ستينين في مناطق النزاع
    داعش يقوم بإنشاء خلايا ولادة جديدة في العراق وسوريا
    "داعش" يقوم بإنشاء "خلايا ولادة جديدة" في العراق وسوريا
    إنفوجرافيك - منظومة صواريخ إس-500
    منظومة الصواريخ "إس-500"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك