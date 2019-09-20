فيتو روسي ضد قرار بمجلس الأمن حول سوريا... والتحالف يشن عملية شمال الحديدة

تتناول حلقة اليوم: روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن يطالب بهدنة في شمال غرب سوريا، التحالف بقيادة السعودية يشن عملية عسكرية شمال الحديدة في اليمن، حركة النهضة أكبر حزب في تونس، تعلن دعمها لقيس سعيد في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة.

روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن يطالب بهدنة في شمال غرب سوريا

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة عشرة فيما يتعلق بالملف السوري لتمنع بذلك المصادقة على مشروع قرار يدعو للهدنة في شمال غرب سوريا لأنه لا يستثني الهجمات على الجماعات المتشددة المدرجة على قائمة الأمم المتحدة السوداء.

كما دعمت الصين الموقف الروسي بمنع القرار. وهذه هي المرة السابعة التي تستخدم فيها الصين الفيتو بشأن الصراع السوري. وامتنعت غينيا الاستوائية عن التصويت. أما الدول الأعضاء الباقية في مجلس الأمن الدولي وعددها 12 دولة فقد صوتت بالموافقة.

وطرحت روسيا والصين مشروعهما الذي يدعو إلى هدنة في شمال غرب سوريا تستثني الهجمات على الجماعات المتشددة المدرجة على قائمة الأمم المتحدة السوداء، لكنه فشل.

وقال الكاتب والمحلل السياسي د/ عماد الحمروني من باريس:" إن الموقف الروسي مبني على دعم حقوق الشعب السوري والمحافظة على وحدة أراضيه والإجتماعات التي تتوالى وكان أخرها لقاء الرئيس الإيراني والتركي والروسي في إسطنبول. وأضاف الحمروني أنه تبين أن هذا الثلاثي استطاعوا وضع خطة متكاملة لإعادة الإستقرار الأمني والعسكري والسياسي بسوريا لكن المجموعة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ربما ترى أنها الخاسر الأكبر في هذه المعركة ."

وأشار الحمروني إلى أن واشنطن تريد تعطيل الوصول إلى حل سياسي سلمي واستقرار سياسي وتعمل على مساومة روسيا من خلال مباحثات روسية أمريكية في هذا الشأن وربما تساوم روسيا على بعض المصالح فمازالت هناك قوات أمريكية وغربية محدودة بشمال الفرات من الممكن أن تصبح ورقة في صالح الولايات المتحدة للضغط بها، وفي النهاية المعركة حول إدلب هى معركة سياسية للضغط على روسيا .

التحالف بقيادة السعودية يشن عملية عسكرية شمال الحديدة في اليمن

اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التحالف الذي تقوده السعودية "بتصعيد خطير" للوضع في الحديدة بعد أن هاجمت قوات التحالف أهدافا شمالي المدينة الساحلية.

وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم حركة الحوثي على تويتر "غارات مكثفة على الحديدة في تصعيد خطير من شأنه أن ينسف اتفاق السويد .

ونفذ التحالف بقيادة السعودية عملية عسكرية شمال مدينة الحديدة الساحلية في اليمن ضد ما وصفها بأنها "أهداف عسكرية مشروعة" وقال التحالف إنه دمر أربعة مواقع تستخدم في "تجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية".

وأضاف :"أن تدمير المواقع "المعادية" يسهم في حرية الملاحة البحرية."

قال محمد البخيتي القيادي في جماعة "أنصار الله "الحوثية:" إن هجوم قوات التحالف على الحديدة يعد خرقاً عملياً ورسميا واضحا لاتفاق الحديدة - حيث أعلنوا هم عن هذا الهجوم – فما اتفقنا عليه في السويد هو وقف إطلاق النار ووقف العدائيات من الجانبين."

وأشار البخيتي إلى أن الهجوم ألحق أضرارا أثرت على حياة المواطنين الذين يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية والوقود ومستلزمات الحياة الأساسية، لافتاً إلى أن التحالف سيتحمل نتيجة ما أقدم عليه وسيكون الرد قريبا في العمق السعودي.

حركة النهضة أكبر حزب في تونس، تعلن دعمها لقيس سعيد في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة

قالت حركة النهضة الإسلامية، أكبر حزب في تونس، إنها ستدعم أستاذ القانون السابق قيس سعيد في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة مما قد يعزز حظوظه أمام منافسه قطب الإعلام المحتجز نبيل القروي.

وفاز سعيد والقروي في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الأحد الماضي ليصلا إلى جولة الإعادة. وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما جاء القروي في المركز الثاني بنسبة 15.6 بالمئة. وجاء مرشح حركة النهضة الإسلامية عبدالفتاح مورو في المركز الثالث بنسبة 12.9 بالمئة.

وقال محمد بن سالم القيادي بحزب النهضة إنه تقرر دعم سعيد لأنه أقرب إلى روح الثورة ونظيف اليدين.

قال فاضل طياشي الكاتب والمحلل السياسي التونسي إن تأييد حركة النهضة للمرشح الأوفر حظاً قيس سعيد كان إجابة على تساؤل من الشارع التونسي عمن سيؤيدونه ، مشيرا إلى أن تأييد النهضة من شأنه أن يزيد من فرص سعيد للفوز بالرئاسة نظرياً فقط ، إذ إن تصديق ذلك مرهون بيوم الانتخابات الذي يمكن أن يشهد اختلافاً .

وأضاف طياشي:" أن هناك تحليلات تميل إلى أن ذلك قد يضعف من فرص سعيد لأن قواعد النهضة المنتشرة في ربوع البلاد قد لا تميل لترشيح قيس سعيد ومن ثم لا تلتزم بتأييد النهضة له، فضلا عن أن ذلك قد يدفع التيارات المدنية المناهضة للإخوان للاصطفاف حول القروي مما يزيد من فرصه في مقابل قيس سعيد ."

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