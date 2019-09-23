القائمة العربية في الكنيست تدعم غانتس... وحسم الطعون على الانتخابات التونسية

مواضيع الحلقة: القائمة العربية في إسرائيل تدعم غانتس ضد نتنياهو، وسبع دول بينها تركيا والإمارات تدعم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وحسم مصير الطعون على نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات التونسية اليوم.

القائمة العربية في إسرائيل تدعم غانتس ضد نتنياهو

قررت القائمة العربية المشتركة التي تهيمن عليها أحزاب عربية في الكنيست الإسرائيلي، تكليف بيني غانتس، بالعمل على تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة.

يأتي القرار بحسب القائمة "وفاء لموقفها الثابت خلال الانتخابات، بإعطاء أولوية لإسقاط بنيامين نتنياهو وحكومته، بسبب سياساته السيئة تجاه العرب وسعيه لتصفية القضية الفلسطينية، عبر تنفيذ صفقة القرن".

قال عضو القائمة العربية في الكنيست الإسرائيلي، د.جمال زحالقة، "إن السبب الوحيد وراء توصية القائمة العربية دعم بيني غانتس لتشكيل الحكومة القادمة، هو رغبة القائمة في عدم تولي نتنياهو للحكومة الجديدة.

وأضاف أنه لا توجد أسباب سياسية تدعو لدعم غانتس لأن مواقفه السياسية لا تختلف كثيرا عن نتنياهو، معربا عن اعتقاده أن هذه التوصية ليست هي من ستحسم الأمر".

واستبعد زحالقة مشاركة القائمة في ائتلاف الحكومة لعدم رغبتهم في ذلك، إضافة إلى رفض غانتس ذلك بأي شكل من الأشكال، ولم يتم طرح هذا الأمر لأن غانتس يريدها حكومة مؤلفة من الحزبين الكبيرين الليكود وأزرق أبيض وحزب ليبرمان حسب قوله.

7 دول بينها تركيا والإمارات تدعم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

قال بيان مشترك إن 5 دول غربية، من بينها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تركيا ودولة الإمارات العربية، تدعم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

ويأتي ذلك بعد أيام من اتهام المؤسسة للحكومة المؤقتة، شرقي البلاد، بمحاولة تقسيم إحدى شركاتها.

وقال الكاتب والمحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل، إنه من غير المرجح أن يسمح المجتمع الدولي بأي توترات فيما يتعلق بالنفط الليبي في ظل التعقيدات الدولية الحالية الخاصة بالنفط الإيراني والسعودي، لماذا قد يترتب عليه ارتفاع حاد في أسعار النفط.

وأكد اسماعيل أن محاولات انفصال شركة البريقة عن الشركة الأم (النفط الوطنية) لن يفلح لأن المشترون والمصدرون للنفط الليبي معروفون لذا فمن الممكن إدراجهم ضمن العقوبات حال انفصال الشركة.

حسم مصير الطعون على نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات التونسية اليوم

تعلن المحكمة الإدارية التونسية، الاثنين، الأحكام النهائية في الطعون الستة المقدمة من المرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية.

إلى ذلك، لم تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعد إجراء الجولة الثانية من السباق الرئاسي، وأشارت إلى أن الموعد يحدده صدور الأحكام النهائية بشأن الطعون المقدمة من المرشحين.

قال المحلل السياسي التونسي شاكر الشرفي إنه قد يتم إطلاق سراح المرشح الرئاسي نبيل القروي من محبسه غدا أو على الأكثر يوم الأربعاء القادم في إطار صفقة مع المرشح الرئاسي السابق يوسف الشاهد، دون مزيد من التفاصيل.

وأعرب الشرفي عن توقعاته أن التوافق الذي سيتم مع حركة النهضة هو الذي سيقلب الموازين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لأن لها أكثر من 450 ألف ناخب، مشيرا إلى أن من ستسانده الحركة من المترشحين سيحكم تونس.