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16:10 01 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    عالم سبوتنيك

    روسيا تتوعد بالرد على العقوبات الأمريكية... ومصير اتفاق جزيرة سواكن السودانية مع تركيا

    عالم سبوتنيك
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    مواضيع حلقة اليوم: الخارجية الروسية تتوعد بالرد على العقوبات الأمريكية الجديدة؛ لأول مرة عادل عبد المهدي يتهم إسرائيل بالمسؤولية عن قصف مقرات الحشد الشعبي؛ مصير اتفاق جزيرة سواكن السودانية مع تركيا في ظل النظام السوداني الجديد.

    الخارجية الروسية تتوعد بالرد على العقوبات الأمريكية الجديدة

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، 14 مايو/ أيار 2019
    © Sputnik . Ekaterina Lyzlova
    لافروف وبومبيو يبحثان اتصالات جديدة بين موسكو وواشنطن
    أعربت الخارجية الروسية عن دهشتها الشديدة إزاء الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية ضد روسيا، وأعلنت أن موسكو لن تترك هذه الخطوة دون رد.

     وقال بيان وزارة الخارجية الروسية إن هذه العقوبات قد تم فرضها بشكل تعسفي وإنها تأتي انعكاساً للأزمة السياسية الداخلية التي اجتاحت الولايات المتحدة.

    وأضاف البيان "مثلما كان في السابق، فإن الهجوم ضد روسيا لن يمر دون رد.

    وفي الوقت نفسه، ندعو السياسيين الأمريكيين إلى إيقاف ألعاب العقوبات الغبية، التي ليس لها نتيجة.

    وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد شركة روسية وثلاثة مواطنين روس وخمس سفن، بزعم انتهاكهم للعقوبات المفروضة ضد سوريا وتخطيطهم لتوريد وقود الطائرات إلى القوات الروسية في سوريا.

    قال الكاتب والمحلل السياسي، فايز خوالة، إن "فرض واشنطن عقوبات على كيانات وأشخاص روس بحجة أن لهما دورا في التأثير على مجرى الانتخابات، ما هي إلا حجج واهية حتى تفرض الولايات المتحدة رسالة للداخل الأمريكي الذي يشهد حربا داخلية بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي".

    وأشار إلى أن "السلاح الذي تستخدمه الولايات المتحدة من أجل إبقاء هيمنتها وسيطرتها على على المفاصل الاقتصادية في العالم والدول التي تطالها".

    وأوضح أن "الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الإرهاب السياسي ضد روسيا واخره وقفها تأشيرات الدخول الدبلوماسي الروسي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك"، معتبرا ذلك "محاولة لمنع التواصل الدبلوماسي في الجمعية ومع دول العالم".

    لأول مرة عادل عبد المهدي يتهم اسرائيل بالمسئولية عن قصف مقرات الحشد الشعبي

    الحشد الشعبي بالقرب من الحدود السورية
    © AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE
    "ضوء أخضر للثأر"... الحشد الشعبي يعلق على ضلوع إسرائيل بقصف مقراته
    قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن إسرائيل تقف وراء هجمات على مواقع للحشد الشعبي بالعراق، وذلك في أول اتهامات رسمية مباشرة من بغداد لإسرائيل.

    وكان الحشد الشعبي قد اتهم إسرائيل مرارا بالمسؤولية عن هجمات بطائرات مسيرة على قواعد ومخازن سلاح خاصة به بما في ذلك هجومان أسفرا عن مقتل بعض مقاتليه. كما ذهب الحشد إلى أبعد من ذلك حين اتهم الولايات المتحدة بتقديم دعم جوي لإسرائيل خلال تنفيذها الهجمات.

    وامتنعت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على تصريحات رئيس الوزراء العراقي قائلة "هذه تصريحات من وسائل إعلام أجنبية ونحن لا نعلق عليها" وكان  رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المح الشهر الماضي إلى احتمال ضلوع بلاده في هذه الهجمات . في المقابل نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مشاركة القوات الأمريكية في الهجمات.

    وقال النائب في البرلمان العراقي عن كتلة صادقون، أحمد الكناني، في حديث لعالم سبوتنيك إن التأخير في إعلان الجهة التي قامت باستهداف مقرات الحشد الشعبي  يرجع إلي الضغوطات الكثيرة التي تمارس علي حكومة رئيس الوزراء ،عادل عبد المهدي، مضيفا أن اتهام رئيس الوزراء لإسرائيل  بالقيام بالهجمات يعتبر شجاعة منه ، حتي لو اتهم  البعض تصريحاته بالخجولة.

    وأوضح  الكناني أن توجيه الاتهام إلي إسرائيل يعتبر اتهاما مبطنا إلي أمريكا لأنها هي من تسيطر علي الأجواء العراقية، لاسيما من خلال التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، متوقعا أن تكشف التحقيقات عن جهات داخلية متورطة في الهجوم من خلال التعاون مع الجانب الاسرائيلي وإمداده بالمعلومات.

    وبين، النائب عن كتلة صادقون، أنه إذا انتهت التحقيقات وثبت بالكامل مسؤولية إسرائيل عن الهجمات فسيلجأ العراق إلي المجتمع الدولي وسيحتفظ لنفسه بحق الرد.

    مصير اتفاق جزيرة سواكن السودانية مع تركيا في ظل النظام السوداني الجديد

    أردوغان والبشير
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    ما حقيقة عسكرية جزيرة "سواكن السودانية" على يد الأتراك
    في ظل حكومة سودانية وإدارة جديدة للسودان تبرز عدة ملفات كانت قد أثارت جدلا خلال حكم نظام الرئيس المخلوع عمر البشير ومنها جزيرة سواكن التي شهدت اتفاقية مع تركيا بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان وهو ما أثار قلق بعض دول الجوار حول ماهية الوجود التركي.

    الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني كان قد أعلن في حديث مع موقع "إندبندنت عربية" في 20 سبتمبر /أيلول الماضي أن "السودان لن يسمح بأي وجود عسكري في بلاده، وتحديدا على البحر الأحمر، وأن تركيا لم تستأجر الجزيرة أو هذه القطعة من الأرض، وأن المسألة شهدت أحاديث ومبالغات.

    وتابع: "لا توجد قوات، ولا ما يهدد أمن جيراننا وإخواننا في المملكة العربية السعودية، أو في أي منطقة أخرى، ولن نسمح بذلك".

    قال عادل سيد أحمد، رئيس تحرير صحيفة الوطن السودانية، إن الاتفاقيات التي وقعها النظام السابقة في السودان ومن بينها الاتفاقية المتعلقة بجزيرة سواكن سيخضع للمراجعة وربما الإلغاء من قبل المجلس السيادي مشيرا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات يشوبها الغموض فضلا عن أن النظام السابق كان يبرم اتفاقات تخدم مصالحه الشخصية وليس مصالح الشعب السوداني.

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