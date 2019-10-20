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18:57 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    عالم سبوتنيك

    استقالة وزراء جعجع من حكومة الحريري... تحذير تركي لدمشق... الجيش الليبي يتقدم جنوبي طرابلس

    عالم سبوتنيك
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    حزب القوات اللبنانية يعلن استقالة وزراءه من حكومة الحريري...

    أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، استقالة وزرائه الأربعة من حكومة سعد الحريري، لأن الحكومة عاجزة عن تقديم الحلول في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

    يأتي ذلك في ظل استمرار التظاهرات في البلاد لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية و تفشي الفساد.

    وفي هذا السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، توفيق شومان، "إن استقالة وزراء القوات اللبنانية من الحكومة أمر لا يعني شيئا، لأن هذه الاستقالة كانت مطروحة قبل الانتفاضة الوطنية اللبنانية قبل أيام، كما أن حكومة الحريري خارج هذا السياق على الأقل حتى الآن، في انتظار الورقة الإصلاحية التي يقال إنها قد تعلن مساء اليوم أو الغد على أقصى تقدير".

    وأشار شومان إلى أن هذا لا يعني أن وضع الحكومة مستقر، ولكنها تعاني من توترات، قد تدفعها في لحظة ما إلى الاستقالة، وما يجب التأكيد عليه والحديث على لسان شومان أن هذه الانتفاضة ضد الأحزاب السياسية اللبنانية.

    أنقرة تقول إن دخول الجيش السوري شمال البلاد بهدف حماية الأكراد يُعتبر إعلان حرب ...

    أكد ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي، أن دخول قوات الجيش السوري إلى المناطق التي انسحبت منها الولايات المتحدة الأمريكية، شمال سوريا، بهدف حماية وحدات حماية الشعب الكردية يعتبر إعلان حرب على تركيا.

     إلى ذلك قال، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المنطقة الآمنة في سوريا ستمتد على طول الحدود مع سوريا بنحو 440 كيلومترا وبعمق 32 كيلومترا، لافتا إلى أن المنطقة ستمتد لتشمل دير الزور و الرقة

    في هذا الصدد، قال النائب بمجلس الشعب السوري، مهند الحاج علي، إن الحكومة السورية لا تنظر إلى "قسد" على أنها مكون سياسي، ولكن هذا التنظيم خارج عن القانون.

    وأوضح أن سياسة الدولة السورية دائما تعمل ضمن مسارين، المسار الأول مكافحة الإرهاب في المجال العسكري والمسار الثاني بالنسبة للسوريين المخطئين تذهب معهم إلى التسوية السياسية والمصالحة وما ينطبق على "قسد" هو المسار الثاني، أي إبرام تسويات ومصالحات سياسية بحكم أنهم خارجون على القانون ولكن الدولة السورية تنظر لهم على أنهم جزء من الدولة السورية، وبالتالي واجب الدولة والجيش السوري هو حمايتهم وحماية جميع المكونات التي تعيش على الجغرافيا السورية.

    من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي التركي د. مصطفى أوغلو، إن تركيا أعلنت أن دخول الجيش السوري إلى مناطق كمنبج وعين العرب لن يكون أمرا سيئا، مشيرا إلى أنه لا يوجد احتجاج من قبل تركيا على ذلك .

    وأوضح ان دخول الجيش السوري  إلى هذه المناطق شريطة أن يتم إخراج جميع العناصر وقوات الحماية الكردية من هذه المناطق، فالأمر مشترط بعدم تواجد القوات الإنفصالية التي تهدد الأمن القومي التركي .

    وتابع انه إذا كان هذا التدخل هو لحماية هذه العناصر وإبقائها بجوار الحدود التركية وتهديد الأمن القومي التركي، فمن حق تركيا أن تحمي نفسها وحدودها بناءا على قوانين الأمم المتحدة وإتفاقية أضنة الموقعة بين سوريا وتركيا.

    الجيش الليبي يعلن سيطرته الكاملة على العزيزية جنوب طرابلس... 

    أكد الجيش الليبي، أمس السبت، سيطرة قواته بشكل كامل على منطقة العزيزية جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بعد طرد القوات التابعة  لحكومة الوفاق منها.

    وقال بيان للجيش الليبي إن قوات الجيش واصلت بسط سيطرتها على مناطق بعد منطقة العزيزية حتى كوبري الزهراء، الذي يربط العزيزية بطرابلس والزاوية، بحسب  ما ذكرت وسائل إعلام عربية.

    قال  صلاح عبد الكريم المستشار القانوني للجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر،  إن سيطرة الجيش على منطقة العزيزية جنوب طرابلس، له أهمية استراتيجية كبيرة لأن العزيزية والمناطق المجاورة هي مفتاح  العاصمة طرابلس.

    وأوضح أنه  من خلال السيطرة على منطقة العزيزية يمكن الدخول مباشرة إلى غرب ووسط العاصمة طرابلس، لتحريرها من الإرهابيين".

    وحول كيفية إحكام الجيش الليبي سيطرته على هذه المدينة، أشار عبد الكريم إلى أن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد المسماري سوف يتحدث والمعنيون عن هذا للعالم كله، مؤكدا أن تداعيات السيطرة على العزيزية تتلخص في انهيار معنويات العصابات الإرهابية هناك.

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    الكلمات الدلالية:
    ليبيا, سوريا, لبنان
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