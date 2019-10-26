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17:19 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    عالم سبوتنيك

    موسكو تثبت تهريب واشنطن للنفط السوري... نصر الله يحذر من الفوضى

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات : الدفاع الروسية تؤكد أن النفط السوري يتم تهريبه بحماية من واشنطن...نصر الله يحذر : الاحتجاجات في لبنان قد تقود البلاد للفوضى..الداخلية العراقية تنفي استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

    الدفاع الروسية تؤكد أن النفط السوري يتم تهريبه بحماية من واشنطن

    نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا تم التقاطها بالأقمار الصناعية، تثبت أن النفط السوري يتم نقله خارج البلاد تحت حراسة العسكريين الأمريكيين.

    وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الصور التي قدمتها الاستخبارات الفضائية، تثبت أن النفط السوري كان يستخرج، تحت حراسة قوية من العسكريين الأمريكيين، و يجري نقله بواسطة الصهاريج إلى خارج سوريا لتكريره، وذلك قبل وبعد دحر إرهابيي "داعش" شرقي الفرات ". 

    في هذا السياق، وصف الباحث في الشؤون السورية والروسية، د. أسامة سماق استخراج أمريكا للنفط السوري وتهريبه تحت حماية واشنطن قبل وبعد دحر إرهابيي "داعش" شرقي الفرات، بأنه "لصوصة دولية" وتصرف خارج ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي وانتهاك للسيادة السورية.

    وأشار أن: "هذا ما درجت عليه القوات الأمريكية تاريخيا"، موضحا أنه "ومنذ حصار العراق وبرنامج النفط مقابل الغذاء الذي اعتمدته الأمم المتحدة لمساعدة الشعب العراقي كان الأسطول الأمريكي في الخليج يقوم بتهريب النفط العراقي لصالحه".

    ولفت إلى أن "إرهابيي داعش هي شماعة من أجل استمرار القوات الأمريكية في نهب ثروات الشعب السوري وعلى رأسها النفط".

    نصر الله يحذر : الاحتجاجات في لبنان قد تقود البلاد للفوضى

    قال الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إنه يخشى أن يكون هناك من يريد أن يقود لبنان إلى "حرب أهلية".

    وحذر نصر الله من أن الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، قد تدفع البلاد إلى الفوضى أو الانهيار، وقد تذهب إلى الحرب الأهلية".

     وأضاف أن "الحراك الحالي الذي بدأ شعبيا وعفويا وبدون استغلال أو تدخل سفارات، لم يعد كذلك الآن بنسبة كبيرة.

     تعليقا على كلمة نصر الله، قالت نائبة رئيس حزب التيار الوطني الحر للشؤون السياسية، مي خريش، إن: "كلمة الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أوضحت وشرحت ما قاله الرئيس ميشال عون في كلمته، من جهة، ومن جهة أخرى أكد أن حزب الله والرئيس عون وكل الشرفاء في لبنان مع هذا الحراك".

    لكن خريش نبهت المتظاهرين من أن: "الحراك بدأ ينحرف عن مساره المعيشي والمطلبي ليأخذ البلد إلى جهة أخرى ومنحى آخر وهنا تكمن أهمية السيد حسن نصر الله في تحذيره للشباب أن مطالبهم محقة وأن الرئيس عون مد يده إليكم وطلبكم بتشكيل وفد والاجتماع به للتفاوض".

    ولفتت في حديثها ضمن برنامج "عالم سبوتنيك"، المذاع على راديو "سبوتنيك"، إلى ما أكد عليه "الرئيس عون والسيد نصر الله من تحقيق المتظاهرين لمطالبنا وبسببهم كانت الإصلاحات ولكن يجب الانتباه من وجود أشخاص وسط التظاهرات تتخفى وسط الحراك وتأخذ البلد إلى منحى آخر".

    الداخلية العراقية تنفي استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين

    أكدت وزارة الداخلية العراقية، السبت، أن القوات الأمنية لم تستخدم السلاح الناري أو القوة المفرطة تجاه المتظاهرين إطلاقا، وذلك عقب احتجاجات واسعة شهدها العراق، أمس الجمعة، وأسفرت عن نحو 30 قتيلا وعشرات المصابين.

     من جانبها، اتهمت قيادة العمليات المشتركة، مخربين باستغلال هذه التظاهرات والعمل على قتل المواطنين وإصابة آخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها.

    في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي من لندن "باسم أبو طبيخ": إن العملية السياسية الجديدة في العراق منذ نشأتها لم تستقرولم تر النور أو الأمان لأن السبب الأساسي أن هذه العملية السياسية جاءت عبر المحتل.

    وأضاف أن العراقيين، رفضوا أن تكون الحكومة مدربة في البنتاجون هذا أولا كما طالبوا بدستور وانتخابات وأن تقوم اللجنة المنتخبة بكتابة الدستور، وكل ما سبق ذكره كان جيدا في البداية ومؤيدا من قبل الشعب العراقي وقام الأخير بالتصويت على الدستور.

    وأوضح أن المحاصصة والتوافق في العملية السياسية من السلبيات التي يشهدها العراق مما أدت لوجود كل هذه التحديات.

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