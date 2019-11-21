طائرات تركية تقتل سبعة أكراد في ريف عين العرب... "قلب تونس" يحذر من تشكيل حكومة متطرفة

مواضيع الحلقة: بعد تأكيد نهاية عملياتها شمالي سوريا... طائرات مسيرة تركية تقتل سبعة أكراد في ريف عين العرب؛ حزب "قلب تونس" يحذر من تشكيل حكومة متطرفة في البلاد؛ غانتس يفشل في تشكيل الحكومة الإسرائيلية ويعيد التفويض لرئيس الدولة.

بعد تأكيد نهاية عملياتها شمال سوريا... طائرات مسيرة تركية تقتل سبعة أكراد في ريف عين العرب

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تصفية 7 من عناصر الوحدات الكردية في ريف عين العرب، خلال عملية نفذتها طائرات مسيرة تركية. وقالت الوزارة إن "عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني" هاجموا قوات عملية "نبع السلام" في المنطقة، ورصدتهم مركبات استطلاع ومراقبة تركية قبل تصفيتهم بواسطة طائرات مسيرة.

يأتي هذا في بعدما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن تركيا لن تستأنف العملية العسكرية "نبع السلام"، في شمال سوريا. وفي وقت سابق قالت تقارير صحفية إن تركيا تعتبر أن الولايات المتحدة وروسيا لم تتخذا الإجراءات الضرورية لتسوية التوتر شمال شرق سوريا، وهددت بتنفيذ عملية عسكرية جديدة في المنطقة حال عدم إخلائها من الأكراد.

قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد، ناجي الزعبي ، إن "أردوغان تورط فيما يشبه بحرب الاستنزاف في شمال سوريا وهي تفاقم أزماته الداخلية وتزيد من عزلته الدولية وتدفع العديد من الدول العربية لدعم سوريا، الأمر الذي يسرع بعودة سوريا إلي الجامعة العربية، مشيرا إلي أن "قسد" أعلنت النفير العام ضد القوات التركية، ورهنت نفسها للمشروع الأمريكي إلا أن ترامب تخلي عن الأكراد وتركها وسط محيط معاد.

وحول الوجود العسكري الروسي في قاعدة سيرين الجوية، أوضح، الزعبي، أن روسيا موجودة داخل سوريا بطلب من الأخيرة ، لأن الوجود الروسي يعزز من قدرة سوريا على بسط سيادتها، وتابع أن الوجود الروسي يحافظ علي الثروات السورية بعكس الوجود الأمريكي الذي يعتبر احتلالا غير مشروع وسرقة للثروات وللنفط، وأضاف أن من شأن الوجود الروسي أيضا ردع شهية أردوغان للتوغل شمال سوريا كما يمهد لتطهير منطقة إدلب.

حزب قلب تونس يحذر من تشكيل حكومة متطرفة في البلاد

حذّر حزب "قلب تونس" الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق، ورجل الأعمال، نبيل القروي، من تشكيل ما وصفها ”حكومة متطرفة". وقال القيادي والنائب عن الحزب، أسامة الخليفي، إنه ”ليس ضروريًا أن يكون الحزب في الحكومة، أو أن يصطف في المعارضة“، مشيرًا إلى أن ”البحث عن حلول مستعجلة هو من أولويات المرحلة القادمة. وأوضح أن الحزب ذهب للقاء رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، للبحث عن حلول لمشاكل الشعب.

وكان رئيس رئيس حركة "النهضة" في تونس، راشد الغنوشي، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس البرلمان، قال إن حركته سترفع ”الفيتو“ على مشاركة بعض الأحزاب في الحكومة الجديدة ومنها ”حزب قلب تونس". وعقب لقاء تشاوري جمعه برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، أكد الغنوشي أنه لمس لدى رئيس الوزراء المكلف رغبة في تكوين حكومته بأسرع وقت ممكن.

قال النائب في البرلمان التونسي عن حزب قلب تونس، السبوعي الجديدي، إن "حزب قلب تونس لا توجد لديه تخوفات من المرحلة القادمة سواء كان في الحكومة أو المعارضة".

وأشار إلى "الأسلوب الإقصائي الذي تتعامل به بعض الكتل في البرلمان ما يؤثر على بناء تونس في المستقبل"، موضحا أنها "ليست ثورة كلام وتراشق بل ثورة وعي"، مضيفا أن "الأحزاب الذي تتعمد أقصاء الكتل الأخرى لن يقدم للبلد".

وأضاف أن "رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي يعطي تطمينات ظاهرية بعقد لقاءات مع الأحزاب في البرلمان ولكن في الأصل هو ينتمي لحركة النهضة حيث كان مرشحها لكتابة الدولة في الفلاحة".

غانتس يفشل في تشكيل الحكومة الإسرائيلية ويعيد التفويض لرئيس الدولة

أبلغ زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بعجزه عن تشكيل حكومة جديدة في الموعد المحدد، بعد فشل مشاوراته مع رئيس الوزراء الحالي، زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، وزعيم "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان.

وأكد غانتس للرئيس التزامه بمواصلة بذل كل الجهود من أجل تشكيل حكومة جيدة، حال منحه مهلة أخرى، مدتها 21 يوما. وحمل غانتس بنيامين نتنياهو مسؤولية فشل المشاورات، متهما الليكود بأنه يعمل لصالح شخص واحد.

يذكر أن الرئيس الإسرائيلي كلف غانتس بتشكيل الحكومة بعد فشل بنيامين نتنياهو في تحقيق ذلك. وفي حال عجز غانتس عن تشكيل الحكومة في حال تم التمديد له، ستشهد إسرائيل انتخابات تشريعية جديدة.

قال الخبير بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، أسامة شعث، إن "أسباب فشل بيني غانتس أنه لم يستطع أن يتحد مع الليكود بقيادة نتنياهو بسبب تعنت الأخير، كما أنه لم يستطع استجلاب عدد من الأحزاب اليمينية والتي تعد كتلة تصويتية واحدة لأن نتنياهو لعب على أن يكون هناك إفشال كامل "لغانتس" وذلك باعتبار الأحزاب اليمينية كتلة واحدة لا يمكن العمل إلا معا".

وأضاف في حديثه ضمن برنامج "عالم سبوتنيك"، أنه "فشل أيضا في ضم "أفيغدور ليبرمان "رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" لأنه اشترط إما هو أو القائمة العربية المشتركة".

وحول السيناريوهات المطروحة لمستقبل الحكومة أوضح، شعث، أنه "قد يصوت الكنيست علي انتخابات ثالثة أو قد يكون هناك انتخابات ثنائية وسيناريو ثالث يقوم به الرئيس الإسرائيلي وهو تشكيل الحكومة بالتوافق".

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