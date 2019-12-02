نشر قوات روسية شمال شرقي سوريا... السعودية تترأس مجموعة العشرين

مواضيع حلقة اليوم: "قسد" تعلن الاتفاق على نشر قوات روسية شمال شرقي سوريا؛ إصرار على تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية؛ السعودية تترأس مجموعة العشرين لعام كامل؛ المجلس الانتقالي في اليمن يتعهد باستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.

"قسد" تعلن الاتفاق على نشر قوات روسية شمال شرقي سوريا

أعلن قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، التوصل إلى اتفاق مع روسيا ينص على دخول قوات روسية إلى بلدات عامودة وتل تمر وعين عيسى شمال شرقي سوريا لإرساء الاستقرار في المنطقة.

وتواصل روسيا جهودها لخفض حدة التوتر شمال شرق سوريا بعد إطلاق تركيا، عملية "نبع السلام" العسكرية ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تمثل العمود الفقري لقوات "قسد" وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.

وقال الصحفي المتخصص في الشأن الروسي رائد جبر، إن هذا الاتفاق يعد خطوة في اتجاه استكمال تنفيذ اتفاق سوتشي، الذي كانت تركيا أعربت عن قلقها من تأخير تنفيذ بعض بنوده، وتفهمته روسيا، كما يمثل عنصرا ضامنا لأمن الأكراد أنفسهم، لأنهم يخشون من تداعيات العملية العسكرية التركية، وأيضا عنصر أمان للقوات التركية.

إصرار على تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية

نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر قريبة من "حزب الله" أنّ الحزب لا يزال يعطي الأفضلية لتكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة أو من يقوم الحريري بتسميته.

واعتبرت المصادر بحسب صحيفة "الجمهورية"، اللبنانية، أنّ السيناريو الآخر المتمثّل في تشكيل حكومة من لون سياسي واحد ليس وارداً حتى الآن.

وقال الدكتور، نزيه الخياط، عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل إن "إصرار الكتل السياسية علي تسمية سعد الحريري رئيسا للوزراء ناجم عن القدرات والإمكانيات التي يمكن أن يؤمنها للمساهمة لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية من خلال الدول العربية والعالمية.

وأضاف أن الآليات التي طرحت لتشكيل الحكومة هي موضع الخلاف لأن هناك تجاوزا فاضحا للمسار الدستوري .

وأضح، الخياط، أن "الحريري" مُصر على إجراء الاستشارات النيابية وطالب من رئيس الجمهورية المبادرة بإجراءها، معربا عن اعتقاده أن سبب التأخير في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة هو وجود من يحاول أن يعدل في المسار الدستوري من قبل الفريق الرئاسي، الأمر الذي سيؤدي لأزمة حقيقية في انتظام العمل الدستوري، على حد قوله.

السعودية تترأس مجموعة العشرين لعام كامل

بدأت المملكة العربية السعودية، رئاستها لمجموعة العشرين (G20)، التي ستستمر إلى نهاية نوفمبر من العام القادم، حيث تنعقد قمة G20 يومي 21 ـ 22 نوفمبر 2020.

وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التزام المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا اليابانية وتعزيز التوافق العالمي.

في هذا الصدد، قال الدكتور، محمد الصبان، الخبير الاقتصادي السعودي إن "المملكة العربية السعودية ستقوم قبل انعقاد القمة في نوفمبر 2020 بإستضافة أكثر من مئة اجتماع على مستوى الخبراء في العديد من المجالات، مضيفا أن هناك العديد من الموضوعات ذات الخلاف بين مجموعة العشرين وستحاول المملكة خلال القمة التقريب في وجهات النظر حولها وعلي رأس هذه الموضوعات تغير المناخ والهجرة .

وحول مدي نجاح المملكة في رئاسة مجموعة العشرين أكد الصبان، أن السعودية لها باع طويل في النقاشات الدولية وبالتالي ستعرض بعض الصيغ التوافقية مع الأخذ في الاعتبار مصالح جميع الدول، مبينا أن كون المملكة هي مركز العالم الاسلامي وتقع علي مفترق طرق لثلاث قارات، فإن هذه يساهم إلي حد كبير في تحقيق انجازات كبيرة في قمة العشرين.

المجلس الانتقالي في اليمن يتعهد باستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة

أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي أن هدف المجلس هو استعادة دولة جنوب اليمن كاملة السيادة، مشددا على أنه لا رجعة عن هذا الهدف.

واعتبر أن اتفاق الرياض الذي تم توقيعه مع الحكومة الشرعية، "مكسب وانتصار سياسي لشعب الجنوب وقضيته بمباركة دول العالم للاتفاق واعترافهم بتمثيل المجلس الانتقالي لشعب الجنوب في المحافل الدولية.

في هذا السياق، قال الكاتب الصحفي اليمني رأفت المعمري، "إن استعادة دولة اليمن الجنوبي في الوقت الحالي شيء شبه مستحيل، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تأتي للضغط على الحكومة الشرعية من أجل الحصول على النصيب الأكبر من التشكيل الحكومي، خاصة في ظل اتفاق الرياض الأخير، الذي ينص على تقاسم السلطة في الجنوب".

وأشار المعمري أن هذه التصريحات تهدد اتفاق الرياض وربما إلغائه، خاصة وأن اتفاق الرياض يلزم المجلس الانتقالي أن تكون اليمن موحدة، مشيرا أن اتفاق الرياض تأخر تنفيذه حتى الآن، وفقا للجداول الزمنية المحددة.

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