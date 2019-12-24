وفد تركي يناقش في روسيا قضيتي سوريا وليبيا... رئيس الوزراء التونسي المكلف يشكل حكومة من المستقلين

مواضيع حلقة اليوم: وفد تركي يناقش في روسيا قضيتي سوريا وليبيا... المطروح والهدف؟؛ رئيس الوزراء المكلف في تونس يقول إنه سيشكل حكومة من المستقلين؛ وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري وأثرها على الأزمة السياسية.

وفد تركي يناقش في روسيا قضيتي سوريا وليبيا... المطروح والهدف؟

يجري وفد تركي في روسيا محادثات في قضيتي سوريا وليبيا بعد تقارير عن تدفق عشرات الآلاف من السوريين إلى تركيا التي تستضيف أكبر تجمع للاجئين في العالم.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن أكثر من 80 ألف مدني ينزحون من محافظة إدلب بشمال غربي سوريا باتجاه تركيا بعد تكثيف الضربات الجوية على المحافظة خلال الأيام الماضية.

ويزور الوفد التركي، بقيادة نائب وزير الخارجية سادات أونال، موسكو قبل أسابيع من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزمعة لتركيا وتستضيف تركيا نحو 3.7 مليون لاجئ سوري حالياً وتخشى وصول موجة جديدة إليها.

وقال المحلل السياسي التركي، فوزى زاكر أوغلو، إن "الوفد التركي بدأ لقاءاته مع نظرائه في موسكو، وكان على طاولة النقاش مواضيع عدة منها التطور العسكري الأخير في إدلب لصالح سوريا بدعم من روسيا، هذا بالإضافة إلى موضوع الاتفاق التركي الليبي لترسيم الحدود الاقتصادية فيما بين البلدين، مضيفا أنه لم يتم التوصل إلى شيء فيما يخص العمليات العسكرية في منطقة خفض التصعيد شمال غرب سوريا.

وتوقع أوغلو أن يستمر الضغط الروسي على تركيا في سوريا، للحصول علي تنازل من تركيا فيما يخص الاتفاق التركي الليبي في ترسيم الحدود الاقتصادية بين البلدين، بسبب انزعاج موسكو من هذا الاتفاق، نافيا وجود أي اتفاق في تركيا لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة فايز السراج بقوات عسكرية، لأن مثل هذه الاتفاقات يجب أن تحظي بموافقة البرلمان التركي، وهو الأمر الذي لا يمر بسهولة، مؤكدا على وجود اتفاق أمني وعسكري لتعليم وتدريب القوات التابعة لحكومة الوفاق.

رئيس الوزراء المكلف في تونس يقول إنه سيشكل حكومة من المستقلين

أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي أنه سيشكل حكومة كفاءات يستبعد منها كل الأحزاب السياسية، بعد مشاورات متواصلة معها لأكثر من شهر لم تفض إلى توافق. وبين الجملي أن هناك "تجاذبات" بين الأحزاب حالت دون التوصل إلى توافقات بخصوص تشكيل الحكومة.

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الخبير في المجال الزراعي الحبيب الجملي تشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلن حزب "النهضة" ذو المرجعية الإسلامية ترشيح الأخير لتولي المنصب.

ولم تسعف المهلة الدستورية الأوليّة الجملي في إتمام مهمته التي تم تمديدها شهرا إضافيا ما ينذر بمهمة صعبة وسط دعوات بالتسريع لأنه إذا فشل في مهامه فسيكلف الرئيس شخصية أخرى مستقلة بالمهمة.

قال فاضل طياشي، الكاتب الصحفي التونسي، إن رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي لن يستطيع أن يشكل حكومة كفاءات مستقلين بعيدا عن الأحزاب، وإذا استطاع وفعلها فكيف سيحظى بتصويت البرلمان على هذه الحكومة وهو المكون من هذه الأحزاب؟ فمن المتوقع أن تصوت هذه الأحزاب ضد هذه الحكومة ولا تعطيها الثقة في البرلمان.

وأضاف طياشي إن "هناك من يقول إن خروج الجملي من هذا المأزق سيكون بتحالفه هو والنهضة مع حزب قلب تونس (نبيل القروي) الذي يمتلك أغلبية جيدة في البرلمان من أجل تمرير هذه الحكومة بمئة وتسعة أصوات. مشيرا إلى أن معارضة هذه الحكومة ستكون قوية جدا مما سيخلق أمامها عوائق في تمرير القوانين أو القرارات.

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري وأثرها على الأزمة السياسية

أعلنت الجزائر تعيين قائد القوات البرية سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الجزائري بالوكالة، وذلك بعد وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري، نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح إثر سكتة قلبية عن عمر يناهز الـ 80 عاما.

وأعلنت الجزائر الحداد 7 أيام لوفاة صالح، الذي تم تكريمه قبل الوفاة بيومين من قبل الرئيس الجزائري الجديد المنتخب عبد المجيد تبون، حيث منحه تبون وسام الاستحقاق لعمله على صون سيادة الجزائر وتأمين وحماية الدولة خلال الانتفاضة السلمية التي تشهدها الجزائر والتي اقتربت من عام.

قال الكاتب الصحفي الجزائري، زهير بوعمامة، إن:

توقيت وفاة أحمد قايد صالح حال دون دخول البلاد في أزمة حقيقية، فقد قدر الله ولطف إذ توفاه بعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون ومن ثم جاء استخلاف نائب رئيس الأركان بعده بطريقة طبيعية.

وأضاف بوعمامة أن عبد المجيد تبون برغم ما أثير من جدل حول انتخابه لكن نستطيع أن نقول إنه بدأ يمسك بالأوراق السياسية مما جعله يدير مسألة وفاة قايد صالح وتداعياته بشكل طبيعي سلمي.

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