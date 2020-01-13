انطلاق محادثات موسكو لحل الأزمة الليبية... إثيوبيا تطلب وساطة جنوب إفريقيا لحل أزمة سد النهضة

مواضيع حلقة اليوم: انطلاق المحادثات الروسية التركية حول ليبيا في موسكو، و"حزب الله" يؤكد أن الوقت قد حان للرد على مقتل سليماني، وإثيوبيا تطلب وساطة جنوب افريقيا لحل أزمة سد النهضة مع مصر.

انطلاق المحادثات الروسية التركية حول ليبيا في موسكو

أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن المفاوضات الروسية التركية بصيغة "2 + 2" (وزيري الخارجية والدفاع في الدولتين) بدأت في موسكو.

وأضافت أن ممثلي ليبيا الذين وصلوا إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، سينضمون للمحادثات لاحقا.

في هذا الصدد، أكد مدير المركز الثقافي العربي الروسي، مسلم شعيتو:

أن تنفيذ هذه الآليات لوقف إطلاق النار في ليبيا تفرضه موازين القوى في ليبيا، حيث بات من الواضح أن الجيش الوطني الليبي والبرلمان الليبي يمتلكان القدرة على حسم المعركة في كل الأراضي الليبية، وهذا فرض على الطرف الآخر وتحديدا التركي التنازل ودفع من يتحالف معهم للجلوس للحوار.

وأعرب شعيتو عن تخوفه من مماطلة تركيا كما كان يحدث في سوريا، إلا أن ليبيا حسب تصريحه تختلف من حيث موازين القوى الدولية والإقليمية، والتي لها تأثير في الوضع الليبي أكثر من السوري، حيث أن أغلب الدول العربية في الأزمة الليبية تتفق مع الموقف الروسي الحاصل الآن وتؤيده.

"حزب الله" يؤكد أن الوقت قد حان للرد على مقتل سليماني

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن الوقت قد حان لكي يبدأ حلفاء إيران في الرد على مقتل سليماني، على الرغم من أن تحقيق هدف إخراج القوات الأمريكية من المنطقة سيكون "مسارا طويلا".

وأكد نصر الله أن ما أسماه "قوى المقاومة جادة وهادفة للهدف الكبير، وهو إخراج القوات الأمريكية من المنطقة، مشددا على أن الرد على مقتل سليماني سيتم في الأيام والأسابيع والشهور المقبلة.

في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، سمير منصور:

إن تصريحات "حزب الله" بأن الوقت حان كي يبدأ حلفاء إيران الرد على مقتل سليماني تأتي في إطار موقف سياسي لا أكثر ولا أقل، مشيرا إلى ان هذه التصريحات أمر طبيعي وتعكس الموقف الإيراني لكنها لن تؤثر على مجمل القرار الإيراني.

واعتبر منصور أن هذه التصريحات تحمل تراجعا عن التصريحات السابقة بضرورة الانتقام السريع، مشيرا إلى أن الحوار سيكون سيد الموقف في المرحلة المقبلة وهو ما نسمعه في غمرة التصعيد على لسان ترامب ومسؤولين إيرانيين، لافتا إلى أن أي تصعيد كلامي هو للاستهلاك الجماهيري فقط.

إثيوبيا تطلب وساطة جنوب افريقيا لحل أزمة سد النهضة مع مصر

طلب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد وساطة الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، لحل الخلاف مع مصر بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

وجاء الطلب الإثيوبي قبل ساعات من لقاء مرتقب يجمع مصر وإثيوبيا والسودان بواشنطن، الاثنين، لحل الأزمة التي تراوح مكانها منذ سنوات.

وقال الرئيس الجنوب إفريقي، ان بلاده منفتحة على لعب دور في تسهيل التوصل "إلى اي اتفاق تتم صياغته".

قال السفير وائل نصر مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الأفريقية السابق، إن طلب إثيوبيا وساطة جنوب إفريقيا لحل أزمة سد النهضة مع مصر، يعني فشل المفاوضات التي تستضيفها واشنطن لحل الأزمة.

وتوقع نصر عدم قبول القاهرة لوساطة جنوب إفريقيا لحل أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، لأن هناك تضارب مصالح بين مصر وجنوب إفريقيا، لافتا إلى أنه من غير المتوقع أن تنجح جنوب إفريقيا في الوساطة.

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