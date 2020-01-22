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17:01 22 يناير/ كانون الثاني 2020
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    ماهية الحكومة اللبنانية الجديدة ورد فعل الشارع...ومجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على محاكمة ترامب

    عالم سبوتنيك
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    مواضيع حلقة اليوم: ماهية الحكومة اللبنانية الجديدة ورد فعل الحراك الشعبي، ومجلس الأمن يدعو للتوصل سريعا لوقف إطلاق النار في ليبيا، ومجلس الشيوخ الأمريكي يوافق شكليا على محاكمة الرئيس دونالد ترامب.

    ماهية الحكومة اللبنانية الجديدة ورد فعل الحراك الشعبي

    شكل لبنان حكومة جديدة برئاسة حسان دياب بعد توصل الأطراف السياسية إلى اتفاق حول الحكومة التي يجب أن تعالج بشكل عاجل الأزمة الاقتصادية.

    الصورة الرسمية لتشكيل الحكومة اللبنانية
    © REUTERS / HANDOUT
    جمعية مصارف لبنان تبدي استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة

    ويتكون مجلس الوزراء الجديد من 20 وزيرا متخصصا تدعمهم الأحزاب. وقال رئيس الحكومة الجديد حسان دياب إن حكومته غير حزبية ولا تتأثر بالسياسة وصراعاتها... حكومة المرأة التي تشارك في السلطة التنفيذية قولا وفعلا، وتضم الحكومة الجديدة ست نساء وذلك للمرة الأولى في تاريخ لبنان.

    وعقب إعلان تشكيل الحكومة خرج المتظاهرون باتجاه البرلمان رفضا لهذه الحكومة وقالوا إنها حكومة استمرار الفساد ودعوا الى استمرار الثورة اللبنانية. 

    قال حمزة الخنسا، الكاتب الصحفي اللبناني:

    إن "الحكومة اللبنانية تشكلت في ظروف بالغة التعقيد، ما يجعل البعض يعتبر تشكيلها الحالي أفضل ما يمكن تقديمه في ظل الخيارات المطروحة، خاصة أن الأسماء التي طرحت، أمس،  تعد من أفضل الكفاءات، رغم ما أثارته من جدلية، حول تبعات تشكيلها بلون سياسي واحد".

    وتابع الخنسا في حديثه مع "عالم سبوتنيك"، قائلًا :

    "الجهة السياسية التي سمت حسان دياب لتشكيل الحكومة تملك الأكثرية في مجلس النواب، وسوف تمنحها الثقة، وهذا طبيعي، ولو كانت قوى 14 أذار التي قاطعت الحكومة مشاركة؛ لتم احترام رأيها في الاختيارات، وتسمية عدد من الوزرات، ورغم ذلك كان لقوى 14 أذار رأيًا في تشكيل الحكومة الحالية، ومررت عدد من الأسماء تحت الطاولة، مثل موافقة الحريري على وزير الداخلية الجديد، وموافقة وليد جنبلاط على وزيرة الشباب والرياضة التي تنتمي إلى الطائفة الدرزية".

    مجلس الأمن يدعو للتوصل سريعا لوقف اطلاق النار في ليبيا

    دعا مجلس الأمن الدولي طرفى النزاع في ليبيا للتوصّل "فى أقرب وقت ممكن" لوقف لإطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية.

    © Sputnik . Сергей Гунеев
    عضو مجلس الدولة الليبي: الدول المشاركة في "مؤتمر برلين" لم تضع نصب أعينها دماء الليبيين

    وقال المجلس فى بيان صدر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين حول ليبيا إن "أعضاء مجلس الأمن يحضون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بناء في اللجنة العسكرية المسماة (5+5) من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.

    ومن المفترض أن تتشكل هذه اللجنة العسكرية من خمسة أعضاء يمثلون الجيش الوطني الليبي وخمسة أعضاء يمثلون حكومة طرابلس على ان تجتمع في جنيف في السادس والعشرين من الشهر الجاري .

    قال المحلل السياسي دكتور عماد الحمروني، الخبير في الشؤون الدولية:

    إن الآليات التي ركز عليها المشاركون في مؤتمر برلين هي الاهتمام بقرارات مجلس الأمن وكل ما قامت به الأمم المتحدة منذ أكثر من أربع سنوات لإيجاد الاستقرار السياسي وإنجاز التفاوض بين الأطراف الليبية والإقليمية بداية من اجتماع الصخيرات وباريس وإيطاليا وحتى الاجتماعات داخل ليبيا، وكل ذلك بشرط التخلص من المعطلات مثل منع تسرب السلاح داخل التراب الليبي، والاتفاق على حماية النفط، والاتفاق على مواقيت الانتخابات وتعديل الدستور.

    وفي حديثه إلى "عالم سبوتنيك" أضاف الحمروني أن الطرفين الفرنسي والإيطالي يعطلان التسوية بمواقف تصعيدية من إيطاليا ضد مصالح فرنسية بعدما كادت قمة فرساي تصل إلى اتفاق، فيما يرى أن التدخل الإيطالي كان بإيعاز أمريكي بسبب غياب واشنطن عامين وعودتها مرة أخرى إلى الملف فجأة، لكن ألمانيا عادت بقوة فيما يظل هناك اختلاف مصالح بين المانيا وإيطاليا وفرنسا، إلا أن التواجد الروسي مكثف ويصبح أكثر وضوحا بمرور الوقت، وله الآن قدرة على تحقيق اتفاق وشيك بين الأطراف كافة.

    مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق شكليا على محاكمة الرئيس دونالد ترامب

    وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على القواعد المنظمة لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب، وشمل ذلك تأجيل المناقشات بخصوص استدعاء الشهود حتى منتصف المحاكمة.

    © REUTERS / HANDOUT
    مجلس الشيوخ يصوت بأغلبية 53 صوتا لاعتماد إجراءات محاكمة ترامب

     بينما رفض المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون ثلاث محاولات للديمقراطيين للحصول على وثائق وأدلة في محاكمة ترامب، في دلالة مبكرة على أن الإجراءات قد تمضي وفق اتجاهات حزبية تصب في مصلحة ترامب.

    وبعد أن بدأت جديا ثالث محاكمة لرئيس أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقابل 47 على أساس حزبي لعرقلة ثلاثة اقتراحات لزعيم الديمقراطيين تشاك شومر بإصدار أمر لجلب السجلات والوثائق المتعلقة بتعاملات ترامب مع أوكرانيا من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومكتب الإدارة والميزانية.

    قال مهدي العفيفي، عضوالحزب الديمقراطي الأمريكي، إن "موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على محاكمة دونالد ترامب إجراء طبيعي لابد من استمراره، طالما مجلس النواب رفع الدعوى، ولكن طريقة المحاكمة ونتائجها يتحكم بها القاضي العام وأعضاء مجلس الشيوخ، سواء بالاستماع إلى الشهود أو ادخال وثائق ومستندات لها علاقة بالمحاكمة".

    وأضاف عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، قائلًا:

    "يعترض العديد من نواب الحزب الجمهوري على محاكمة الرئيس الأمريكي ترامب لأسباب عديدة منها الاعتقاد بحق الرئيس الأمريكي في الضغط على رؤساء دول أخرى، وأن هذا من السياسيات الطبيعية والمتعارف عليها، لكن الديمقراطيين يعتبرون أن ترامب تخطى مرحلة الضغط المعتادة سياسيًا بطلبه مساعدات شخصية للتغلب على منافسه الديمقراطي في الانتخابات".

    منذ نحو ستين عاما وسلسلة أفلام العميل السري البريطاني الشهير جيمس بوند تستمر في جذب عشرات الملايين من المشاهدين في العالم، وتزداد بدرجة كبيرة أرقام عائداتها، وتستعد الشركة المنتجة  حاليا لطرح الفيلم الجديد الخامس والعشرين من السلسة  في  دور العرض السينمائي في العاشر من أبريل/نيسان، فكيف ظلت سلسة الأفلام الأشهر طوال هذه العقود تحظي بالنجاح الكبير حتي مع  تغيير الممثل الرئيسي عندما يلزم الأمر.

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"

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