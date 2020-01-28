جهود عربية لحل الأزمة الليبية... والأسد يستقبل المبعوث الروسي إلى سوريا

مواضيع حلقة اليوم: بريطانيا تقترح مسودة قرار لوقف إطلاق النار في ليبيا، ومحاولات إماراتية جزائرية تونسية لدعم الحل السلمي في ليبيا، والأسد يستقبل المبعوث الروسي إلى سوريا، وتعرض مصفاة بانياس للتخريب، و16 دولة تطالب العراق بتحقيق "يعتد به" في مقتل المتظاهرين بالعراق، ووزير الخارجية السعودي يؤكد: لا نريد مغادرة القوات الأمريكية للعراق .

بريطانيا تقترح مسودة قرار لوقف إطلاق النار في ليبيا ومحاولات إماراتية جزائرية تونسية لدعم الحل السلمي في ليبيا

استقبل الرئيس التونسى قيس سعيّد اليوم وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التونسية أنه تم التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفى مقدّمتها الأزمة الليبية، حيث تمّ التأكيد على أهميّة التنسيق والتعاون بين البلدين لإيجاد حلّ سلمى ينهى هذه الأزمة ويسهم فى حقن دماء الشعب الليبي، وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة قام بها بن زايد إلي الجزائر تهدف لإيجاد حل سياسى يضع حدا للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية بعيدا عن أى تدخل أجنبي.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الليبي، عبد الحكيم معتوق:

إن "الجهود العربية ما لم تسيير بإتجاه إلغاء الجماعات المسلحة وسحب سلاحها فلن تفضي إلي أي عملية سياسية ناضجة، مضيفا أن الشارع الليبي ينظر إلي الدور الجزائري والتونسي بنوع من الحذر حيث لم يكونا بالدور المطلوب في كل المناسبات ولم يعبرا عن إرادة الشعب الليبي، كما يكتنفهما الكثير من الغموض.

واستبعد، معتوق، في حديثه مع "راديو سبوتنيك" أن يكون هناك اتفاق في مجلس الأمن حول مسودة القرار البريطانية لوقف إطلاق النار بليبيا بسبب الانقسام بين أعضائه، كما أن بريطانيا لاتزال تساند جماعات الاسلام السياسي .

الأسد يستقبل المبعوث الروسي إلى سوريا وتعرض مصفاة بانياس للتخريب

بحث الرئيس بشار الأسد والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف الأوضاع في محافظتي حلب وإدلب، وتناول "اللقاء الاعتداءات الإرهابية اليومية على المناطق الآمنة وما تسفر عنه من سقوط ضحايا بين المدنيين وأهمية العمليات التي يقوم بها الجيش العربي السوري بدعم روسي.

من جانب آخر أعلنت الحكومة السورية ،تعرض منشآت نفطية بحرية تابعة لمصفاة بانياس للتخريب بواسطة عبوات ناسفة زرعها غطّاسون، مؤكّدة أنّ الأضرار لم تؤدّ إلى توقف عمل المصفاة

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء، رضا الشريقي، إن "تقدم الجيش العربي السوري هو تقدم مدروس وفق أسس سياسية واقتصادية وعسكرية والقرار متخذ للقضاء علي الجماعات الإرهابية في المنطقة الشمالية الغربية من سوريا وبإتجاه مدينة حلب ، مضيفا العمليات التكتيكية التي كان يضعها الجيش السوري كانت ناجحة وأصبح الآن يحاصر مدينة معرة النعمان وهو في طريقه لتحرير سراقب.

وبين، الشريقي، خلال حديثه "لراديو سبوتنيك " أن الحل السياسي لن يكتب له النجاح إلا إذا كان علي أساس سوري بشكل كامل، مؤكدا أن نتائج اللجنة الدستورية سوف مرهونة بحركة الجيش العربي السوري علي الأرض.

16دولة تطالب العراق بتحقيق "يعتد به" في مقتل المتظاهرين بالعراق ووزير الخارجية السعودي يؤكد: لا نريد مغادرة القوات الأميركية للعراق

أدان مندوبون من 16 دولة في العراق، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، استخدام قوات الأمن والجماعات المسلحة للقوة المفرطة، وطالبوا بإجراء تحقيق يعتد به في مقتل المئات منذ أكتوبر.

من جانبه أكد الأمير ،فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية أن بلاده لا تريد مغادرة القوات الأمريكية للعراق، لافتا إلى أن خروج هذه القوات سيدفع بالمنطقة لأن تصبح أقل أمنا.

وحول هذا الموضوع ، قال عضو مجلس النواب العراقي، محمد نوري، إن الحكومة العراقية لم تقم حتى الآن بفتح تحقيق جدي مباشر في عمليات خطف وقتل المتظاهرين ،بينما لازالت هناك أطراف أخرى تقوم بهذه الأعمال مثلما حدث من إحراق خيم المتظاهرين في ذي قار، مشيرا إلى أن الحكومة بات موقفها ضعيفا بسبب عدم إلقاء القبض على المسؤولين عن هذه الانتهاكات بسبب تغطية الكتل السياسية عليهم.

وأضاف، نوري، خلال حديث لـ"راديو سبوتنيك" أن البيان الصادر عن سفراء وممثلي 16 دولة للدعوة في التحقيق في أحداث العنف ضد المتظاهرين هو بداية لإجراءات تصعيدية أخرى قد ينتج عنها مقاطعة دبلوماسية أو أمنية.

وأوضح عضو، مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوي، أن الميليشيات التي تقوم باستهداف المتظاهرين غير مكترثة بعلاقات العراق مع دول العالم ،مؤكدا أن عدم توقف هذه العصابات عن التوقف سيضعف علاقات العراق دوليا خاصة أن هذه العصابات تريد أن تسيطر على الساحة الأمنية والاقتصادية في العراق.

واختتم الحديث بأن وجود التحالف الدولي في العراق هو مهم في محاربة الإرهاب وتطوير وتدريب القوات العراقية خاصة في الوقت الحاضر ،مشيرا إلى ضرورة إبعاد العراق عن الصراعات الدولية وخاصة الأمريكية الإيرانية.

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