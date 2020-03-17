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16:55 GMT17 مارس/ آذار 2020
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    عالم سبوتنيك

    توتر جديد حول الوجود الأمريكي في العراق... روسيا والصين تطالبان برفع العقوبات عن إيران

    عالم سبوتنيك
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    بومبيو يهدد باتخاذ إجراءات للدفاع عن الجنود الأمريكيين في العراق اذا حدث هجوم جديد.

    أعلن الجيش العراقي اليوم سقوط صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أجنبية في العراق وقال الجيش في بيان إن صاروخين سقطا على في معسكر بسماية مساء وأنهما انطلقا من أرض زراعية في معامل طابوق النهروان".

    وقد أفادت وكالات الأنباء أن الصواريخ سقطت على جناح التحالف الأمريكي في معسكر بسماية جنوب بغداد.

    وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن في بيان أنه أبلغ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم، وذلك بعد هجوم صاروخي على قاعدة عراقية تستضيف القوات الأمريكية وذلك بعد يوم من إصابة ثلاثة جنود أمريكيين وعدة جنود عراقيين في ثاني هجوم صاروخي كبير خلال الأسبوع الماضي على قاعدة عراقية شمالي بغداد .

    وقال الخبير العسكري والاستراتيجي ، الدكتور أمير الساعدي ،إن " الولايات المتحدة لن تستطيع أن تصعد كثيرا بموقفها داخل العراق خاصة أنها تستعد لانتخابات داخلية، كما أنها مشغولة بمواجهة وباء كورونا"، مضيفا أن تهديدات بومبيو لن يترتب عليها أكثر من السيناريو الأول الذي كان به ضربة قوية وبها رسائل شديدة اللهجة وقاسية موجهة للفصائل المسلحة وللحكومة العراقية ، وتابع أن الرسائل موجهة لإيران أكثر من العراق لأن واشنطن لازالت تخوض صراعا جيوسياسيا مع طهران.

    وأعرب الساعدي عن اعتقاده أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقي تلعب لعبة القط والفأر مع الفصائل المسلحة حيث لا يمكن السيطرة عليها بشكل مباشر من قبل الحكومة العراقية حاليا نتيجة وجود فوضى سياسية كثيرة وتشتت في القرار ، مشيرا إلي أن رئيس الوزراء المكلف لا يستطيع أن يدير هذه الفصائل لأنها خارج منظومة الدفاع الوطني العراقي.

    روسيا والصين تطالبان الولايات المتحدة برفع العقوبات عن إيران لمساعدتها في مكافحة كورونا

    أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة تتعمد منع إيران من محاربة فيروس كورونا، وطالبت الخارجية الروسية واشنطن برفع العقوبات عن إيران على الفور، لأنه ليس الوقت المناسب لتسوية الحسابات الجيوسياسية .

    وطالبت الصين ايضا الولايات المتحدة برفع العقوبات عن إيران فورا وذلك لمساعدة طهران في مواجهة تفشي فيروس كورونا .

    وبلغ إجمالي الوفيات في إيران بسبب فيروس كورونا أكثر من 850 حالة بينما بلغت الإصابات نحو 15 الف حالة وذلك في أسوأ تفش للفيروس خارج الصين حيث نشأ الفيروس الجديد.

    وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال خبير الشؤن الأمريكية والدولية مختار غباشي إن واشنطن لن تقدم قبولا مطلقا أو رفضا مطلقا وإنما ستخضع المسألة لمرحلة مساومات مرتبطة بالعلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وهي جزء من الصراع بين الجانبين، والجزء الثاني مرتبط بعلاقة إيران بكثير من قضايا المنطقة، إذ أنه من المعروف أن سبب العقوبات المعلن هو ملف طهران النووي لكن السبب الرئيسي هو التدخل الإيراني في شؤن المنطقة ضد المصالح الأمريكية، وبالتالي، وبحكم الظروف الدولية والإقليمية وتفشي وباء كورونا فإن واشنطن ستفكر في الأمر مليا..

    واستدرك غباشي قائلا إن الولايات المتحدة لن توافق على رفع العقوبات كاملة إلا إذا رضخت إيران بشكل كامل للرؤية الأمريكية في تسيير شؤون المنطقة.

    إسبانيا تقول إن ولي العهد السعودي سيدعو لقمة عاجلة لمجموعة العشرين بشأن كورونا

    *أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وافق خلال اتصال هاتفي مع سانتشيز على الدعوة لعقد قمة عاجلة لمجموعة العشرين بشأن فيروس كورونا.

    ووفق بيان لرئاسة الوزراء الإسبانية فقد "اقترح رئيس الوزراء عقد اجتماع عاجل وغير عادي، لتقييم الوضع والاتفاق على خارطة طريق، وقد أبدى (ولي العهد) السعودي موافقته وقال إنه سيدعو إلى عقد قمة لمجموعة العشرين في الأيام القادمة".

    وكان الرئيس الكوري الجوبي"مون جيه إين" قد اقترح على الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عقد قمة لمجموعة العشرين عبر الهاتف، من أجل بحث سبل مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.

    توقع خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، الدكتور بيير عازار، أن تحدث عملية من التوافقات خلال قمة العشرين المرتقبة من أجل ضخ سيولة مشتركة وأن يحدث ما يسمي "بتلاقي المضادات"، حيث سوف يتفق كل الفرقاء على خطوات للتطبيق مهما كانت الخلافات، مضيفا أنه ستحدث عملية عولمة ضخ الأموال من أجل معالجة الوباء وذلك بالرغم من  انطواء للدول على ذاتها وقفل حدودها .

    وأعرب عازار عن اعتقاده بأن فيروس كورونا المستجد هو وباء بيولوجي من صنع الإنسان من أجل بلورة أسس اقتصادية أخري علي الصعيد الدولي ومن هنا تكتسب قمة العشرين أهميتها، مضيفا أن الرياض سبق وأن استضافت مؤتمرا في العام 2013 وكان تحت مسمى كورونا أيضا، ولكنه يأتي اليوم بنفس المسمى مع أخذه أبعادا مخيفة جدا .

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك ..

    انظر أيضا:

    مسؤول: إصابة ثلاثة جنود أمريكيين في الهجوم على قاعدة التاجي
    بيان للتحالف بقيادة أمريكا عن الهجوم على قاعدة التاجي بالعراق
    إعلام: سقوط صواريخ داخل قاعدة التاجي العسكرية بالعراق
    الكلمات الدلالية:
    إيران, الصين, روسيا, العراق, الولايات المتحدة
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