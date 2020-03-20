الحراك العراقي يرفض تكليف الزرفي... قصف يقتل مدنيين في ليبيا رغم مناشدات وقف القتال

الحراك العراقي يرفض تكليف الزرفي لتشكيل الحكومة لسببين

رفضت العديد من مجموعات الحراك الاحتجاجي في العراق، تكليف عدنان الزرفي تشكيل الحكومة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مما يؤدي إلى مواجهة الزرفي لنفس مصير سلفه محمد توفيق علاوي، حين أخفق في مهمته، وقدم اعتذاره لرئيس الجمهورية برهم صالح مطلع الشهر الجاري.

وقال ناشطون إن تكليف الزرفي يتعارض مع الشروط التي طرحها الحراك، وأهمها عدم شغل الشخص المرشح لرئاسة الوزراء لأي مناصب تنفيذية وتشريعية في السابق، وعدم حمله جنسية أخرى غير الجنسية العراقية.

نفى المحلل السياسي العراقي سرمد البياتي أن يكون الحراك العراقي فقط من يرفض عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة، بل هناك جزء كبير من التحالف الشيعي يرفض الأخير، فالجميع يعلم أن منصب رئيس الوزراء بعد 2003 أصبح ضمن المحاصصة وليس ضمن الدستور، وبالتالي أصبح من نصيب الطائفة الشيعية، وجزء كبير من الكتل الشيعية مثل «تحالف الفتح» و «القانون» و «تيار الحكمة» وغيرهم، لم يصلوا حتى الآن إلى نتيجة حتمية برفض أو قبول الزرفي، على اعتبار أنه لا يمثل تطلعاتهم، وقد يكون له ميول تجاه الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن لديه جنسية أمريكية، كما تطاله اتهامات بأنه كان السبب في ما حدث في النجف في الفترة الأخيرة والتي ينتمي إليها، وبالتالي فالرفض يأتي من البيت الشيعي وليس من الحراك العراقي بشكل عام.

قصف جوي يقتل مدنيين في ليبيا رغم مناشدات وقف القتال لمواجهة كورونا

أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قصفا وقع أمس وقالت إنه تسبب في مقتل أربع فتيات وشابات بعد ساعات من مناشدات دولية لوقف إنساني لإطلاق النار من أجل المساعدة في جهود التصدي لفيروس كورونا.

وقالت البعثة على تويتر إن الأربعة، وتتراوح أعمارهن بين 14 و20 عاما، وخمسة آخرين بينهم من يبلغ عمره 11 عاما، أصيبوا خلال ”قصف عشوائي تضرر جرائه حي مدني في عين زارة، وقيل إن قوات الجيش الوطني الليبي هي التي شنته“. ولم تؤكد ليبيا أي حالة إصابة بفيروس كورونا، لكن مركز السيطرة على الأمراض بها حذر مع منظمة الصحة العالمية من أن وضع البلاد لا يسمح بمواجهة أي تفش للمرض.

وقال المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل في حديثه لبرنامج «عالم سبوتنيك» إنه:

من الصعب التحقق من مسألة من المسؤول عن قصف المنشآت في ظل هذه الظروف، ولكن من المرجح أن الميليشيات المسلحة هى التي تقوم باختراق الهدنة بشكل كبير ومستمر لأن من الواضح جدا أنهم لا يرضون على بقاء الأمور على حالها وبقاء الجيش في الأماكن التي وصل إليها قبل الهدنة، فالمضايقات تأتي من قبل هذه الميليشيات المسلحة للجيش الليبي للضغط عليه لكي يتراجع بقدر يكون آمنا لهم.

وبخصوص حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا، قال عقيل إن سوريا وليبيا واليمن تعد مناطق معزولة عن باقي الدول مما يجعل احتمالات الإصابة بفيروس كورونا تكاد محدودة جدا، فالدول التي انتشر بها الوباء هى الدول التي كان يوجد بها حركة طيران وتنقل بين الدول، هذا لم يكن موجودا في اليمن وسوريا وليبيا

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