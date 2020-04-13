تسجيل
16:13 GMT13 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    "أوبك+" تتوصل لاتفاق تاريخي لخفض إنتاج النفط... القوات الأمريكية تستدعي عناصر "قسد" للعمل شرق الفرات

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202004131045157771-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA/

    الموضوعات: دول "أوبك+" تتوصل لاتفاق تاريخي لخفض إنتاج النفط. القوات الأمريكية تستدعي عناصر "قسد" للعمل معها مجددا شرق الفرات. الجيش الليبي يعلن سيطرته على البوابة الغربية لمدينة بوقرين جنوب مصراتة و"الوفاق" تنفي.

    دول "أوبك+" تتوصل لاتفاق تاريخي لخفض إنتاج النفط 

    حيث توصلت دول مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق تاريخي بخفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو/ آيار ويونيو/ حزيران، وهو ما يعد أكبر تخفيض للنفط  على الإطلاق. 

    إلى ذلك، عبر الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال اتصال هاتفي عن دعمهم لاتفاق خفض إنتاج النفط، الذي توصلت إليه "أوبك +".

    قال الخبير النفطي د. ممدوح سلامة، إن "اتفاق أوبك+ يعطي إشارة لسوق النفط بأن الدول المنتجه ستأخذ أي قرار وأي إجراءات لضمان استقرار السوق.

     لكنه، أكد أي خفض للانتاج لن يؤدي إلى نتيجة إيجابية كبيرة بسبب التخمة المقدرة بـ 1.8 مليار برميل مابين نفط مخرن إلى نفط زائد بالأسواق، فضلا عن انخفاض الطلب العالمي على النفط بما يقدر بـ30 مليون برميل يوميا أي 30% أقل من الطلب العالمي على النفط في شهر يناير كانون الثاني من العام الجاري. 

    وأكد أن الموافقة على خفض انتاج 10 ملايين ب/ي تُبقي على فائض 20 مليون بين العرض والطلب وحتى لو جرى التخفيض بـ 30 مليون برميل ستظل أزمة الأسعار طالما بقي فيروس كورونا مستعرا. 

    إلا أن الخبير رجح تعافي الأسعار في حال "عودة الصين إلى السوق وممارسة نشاطها حيث أنها مسؤولة عن 80 بالمئة من الطلب العالمي وأكبر مستورد للنفط، وقد يلجأ اقتصادها المتعطش للعمل إلى زيادة استيراد النفط بمقدار الضعف أو ثلاثة أمثال ما قد يعيد تعافي الأسعار خلال الصف الثاني من العام.  

    القوات الأمريكية تستدعي عناصر "قسد" للعمل معها مجددا شرق الفرات 

    ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، أن القوات الأمريكية استدعت جميع عناصر قوات "قسد"، للعمل معها مجددا بمنطقة شرق الفرات، وذلك بعد  تراجع الرئيس دونالد ترامب، جزئياً عن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا. 

    وأضافت أن مئات العناصر من «قسد» التحقوا بالقواعد العسكرية الأمريكية في كل من دير الزور والحسكة، على وجه التحديد، لتلقي تدريبات استعدادها للقيام بأدوار لوجسيتة لم يتم الكشف عنها. 

    في هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد عبد الحميد سلهب، إن التحركات الأمريكية في شرق الفرات تحاول إطالة أمد الأزمة السورية أكبر وقت ممكن وتحاول عرقلة الحل، مشيرا إلى أن الجهد العسكري السوري سينتقل برمته إلى شرق الفرات بمجرد الانتهاء من تصفية الجيوب. 

    وحول خيارات الدولة السورية في مواجهة التدخل الأمريكي، قال سلهب "لدينا خيارات متعددة وما ورد على لسان الرئيس الأسد أنه في حال عدم سحب القوات الأمريكية سيتم تنظيم مقاومة شعبية، ضدها. 

    الجيش الليبي يعلن سيطرته على البوابة الغربية لمدينة بوقرين جنوب مصراتة و الوفاق تنفي

    أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للجيس الليبي، اللواء أحمد المسماري سيطرة قوات الجيش على بوابة مدينة بوقرين الغربية جنوب شرق مدينة مصراتة بعد مواجهات مع قوات حكومة الوفاق.

    وأضاف، أن قوات الجيش "عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية في منطقة بوقرين بعد هروب العدو"، على حد قوله. 

    إلى ذلك قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو، إن قواته أحبطت هجوما لقوات الجيش الليبي على منطقة أبو قرين، شرق طرابلس وكبدته خسائر فادحة.

    في هذا الإطار، أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، سيطرة الجيش الليبي على البوابة الغربية لمدينة أبوقرين الواقعة بين مصراتة و سرت وفرض السيطرة الكاملة على المنطقة.   

    وحول أهمية مدينة أبوقرين، قال المريمي إن "هذه المنطقة تقع بين مصراتة وسرت وهي مهمة لكونها المدخل إلى منطقة قريبة من مصراتة التي أصبحت معقلا  للجماعات الإرهابية بالمنطقة الغربية، خاصة العناصر الفارة من بنغازي و درنة و العناصر التي تأتي من الخارج، مثل  العناصر التي ترسلها تركيا، فضلا عن أن مصراتة تعد مركزا كبيرا للذخائر والأسلحة الموجودة. 

    تابعوا المزيد على «عالم سبوتنيك»…

    الكلمات الدلالية:
    أوبك
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جد يلعب مع حفيده لعبة الطاولة (أو النَّرد)
    ألعاب اكتسبت حياة جديدة أثناء الحجر الصحي
    حالة مستقرة لأسعار النفط بعد اتفاق أوبك+
    حالة مستقرة لأسعار النفط بعد اتفاق "أوبك++"
    أوبك + تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    أوبك+" تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك