نوفاك يتحدث عن حل أزمة أسعار النفط... عودة مظاهرات لبنان رغم مخاطر كورونا

الموضوعات: وزير الطاقة الروسي يتحدث عن حل لأزمة أسعار النفط؛ تخفيف القيود في عدد من دول العالم للتقدم في العلاج أم للضغوط الاقتصادية ؟؛ المظاهرات تعود إلى شوارع لبنان رغم مخاطر كورونا.

وزير الطاقة الروسي يتحدث عن حل لأزمة أسعار النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن أسواق النفط العالمية ستبقى تحت ضغط حتى يبدأ سريان اتفاق أوبك+ في مايو أيار ويخفض منتجون للنفط خارج المجموعة انتاجهم ويجري تخفيف إجراءات العزل المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

وأضاف نوفاك في بيان أن أوبك+ تراقب الوضع عن كثب ولديها القدرة على الرد إذا كان ذلك ضروريا. وقال إنه لا حاجة للتهويل بشأن الهبوط الحاد الذي شهدته مؤخرا أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي.

وقال الدكتور فايز حوالة، الخبير في الشؤون الروسية: حينما تلتزم كل الدول المنتجة للنفط بقرارات منظمة أوبك وأوبك بلس، سيكون هناك استقرار نوعًا ما في أسعار الطاقة، كما أعلن وزير الطاقة الروسي، النفط يواجه الآن عدة تحديات تمثلت أولًا في خلافات الدول المنتجة أو ما يسمى بمعركة النفط التي بدأتها المملكة العربية السعودية، وعقدتها بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وأخيرًا توقف عجلة الإنتاج والاقتصاد عمليًا في كل أنحاء العالم، بعد تفشي وباء كورونا.

تخفيف القيود في عدد من دول العالم للتقدم في العلاج أم للضغوط الاقتصادية؟

تتجه العديد من الدول إلى تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا ففي إسبانيا تعتزم الحكومة البدء في إنهاء إجراءات العزل العام في النصف الثاني من شهر مايو/ أيار.

وفي ايطاليا قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إن بلاده ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي خططا لتخفيف إجراءات العزل العام على أن يتم تطبيق الخطط بدءا من الرابع من مايو/ أيار.

كما سمحت ألمانيا أيضا الاثنين الماضي لبعض المحال الصغيرة بإعادة فتح أعمالها وقررت عودة الأطفال إلى مدارسهم في الرابع من مايو القادم.

وأعلنت الحكومة العراقية أنها خففت بعض قيود العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا بما يسمح بإعادة فتح بعض المتاجر والشركات مع تخفيف حظر للتجول المفروض منذ نحو شهر.

وقامت الهند ايضا بتخفيف بعض القيود حيث سمحت للمزارعين في بعض القرى بممارسة عملهم كما سمحت للعمال في بعض القطاعات ايضا بالعودة للعمل رغم ان الإغلاق يستمر هناك حتى الثالث من مايو.

وقال ناصر زهير، الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، إن "اتخاذ بعض الدول قرارات تخفيض القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا تعد موازنة بين العزل الطبي والضغوط الاقتصادية، لكن هذا لا يعنى وجود علاج للفيروس في الوقت القريب، مع أن نسبة نجاح الدول في تحقيق الهدف من العزل كانت ضئيلة جدًا، ما دفعهم إلى تخفيف القيود، خاصة مع إدراك الحكومات تحديدًا الأوروبية أن الانهيار الاقتصادي قادم لا محالة، إذا لم يتم تحريك عجلة الاقتصاد سريًعا".

المظاهرات تعود إلى شوارع لبنان رغم مخاطر كورونا

خرج عشرات المتظاهرين إلى شوارع بيروت في سياراتهم اعتراضا على زيادة الفقر والمعاناة، كما نزلت مجموعات أخرى في أنحاء لبنان ومن بينها مدينة طرابلس لاستئناف الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية التي تراجعت خلال الأشهر الماضية بعد أن هزت البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

وهتف المحتجون "ثورة – ثورة" وذلك تزامنا مع انعقاد أول جلسة برلمانية منذ ظهور فيروس كورونا بلبنان والتي أقيمت بقاعة أحد المسارح للسماح بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بعيدا عن مبنى البرلمان اللبناني.

وقال دكتور مخائيل عوض، المحلل السياسي اللبناني، إن "عددا من المشكلات اجتمعت في وقت واحد داخل لبنان حفزت المتظاهرين على النزول مجددًا إلى الشارع، متجاوزين انقساماتهم الداخلية والطائفية التاريخية، خاصة بعد اتخاد جمعية المصارف قرار تقنين السحب النقدي، ما ترتب عليه حرمان المودعين من أموالهم، ثم جاءت جائحة كورونا وخلفت أزمة عميقة عطلت الحياة الاقتصادية والاجتماعية بأكملها، ما أنتج مزيد من الإفقار لطبقة واسعة جدًا من الشعب اللبناني، فهناك 55% تحت خط الفقر المدقع".

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