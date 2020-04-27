سوريا تتصدى لهجوم إسرائيلي على ريف دمشق..أمريكا تجدد استثناء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران

موضوعات الحلقة: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي على ريف دمشق ، والولايات المتحدة تجدد استثناء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران، ومفاوضات لانسحاب قواتها من العراق في يونيو، ونتنياهو يقول إنه "واثق" من موافقة أمريكا على ضم أجزاء بالضفة الغربية خلال شهرين.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي على ريف دمشق

قُتل ثلاثة مدنيين وأصيب أربعة آخرون، الاثنين، جراء سقوط شظايا صاروخ إسرائيلي، على منازل في بلدتي الخجيرة والعادلية في ريف دمشق.

وقال مراسل "سبوتنيك"، إن المضادات الجوية السورية، اعترضت هجوما صاروخيا إسرائيليا، انطلق من اتجاه المثلث السوري اللبناني مع منطقة الجولان المحتل، و كان يستهدف مناطق بريف دمشق الجنوبي.

في هذا الصدد، قال الدكتور،عبد القادر عزوز، المستشار في رئاسة الوزراء السورية، إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الاسرائيلي في محيط العاصمة دمشق وكبدته خسائر ولم يفلح الهجوم الاسرائيلي في إتمام مهمته".

واستنكر تجاهل المجتمع الدولي وصمته تجاه العدوان الدائم على دولة ذات سيادة وعدم احترام أبسط قواعد القانون الدولي في ظل تواطؤ أمريكي واضح لدعم إسرائيل في عدوانها على سوريا، الأمر الذي يؤدي لتأجيج الصراع في المنطقة وعدم منح أي فرصة لإحلال السلام.

أمريكا تجدد استثناء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران، ومفاوضات لانسحاب قواتها من العراق في يونيو

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن جددت استثناء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران لمدة شهر.

وأضاف أن "وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، منح هذا التمديد القصير للاستثناء لإتاحة الوقت أمام تشكيل حكومة ذات مصداقية" في العراق.

إلى ذلك، كشف المتحدث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات المسلحة العراقية، اﻟﻠﻮاء ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺧﻠﻒ، أن بغداد وواشنطن ستتفاوضان في يونيو حزيران المقبل على وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي محمد العكيلي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج لتمرير مصالحها مع العراق وهي بحاجة لإعطاء هذا الاستثناء للعراق لكي لا يندفع للاتجاه الإيراني مئة بالمئة.

وحول علاقة هذا الاستثناء بتشكيل الحكومة أكد العكيلي، أن واشنطن ليس من مصلحتها الضغط علي أي حكومة لم تسر وفق أهوائها، فهي تحتاج الحكومة العراقية أيا كانت توجهاتها.

وحول المفاوضات الخاصة بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، د. هشام الهاشمي، "إنه من المبكر الحديث عن جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق".

وأشار إلى أن المفاوضات المرتقبة هدفها تقليل عديد القوات القتالية من التحالف الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الهاشمي، أن المفاوض العراقي لا يفكر بانسحاب كامل للقوات الأمريكية سواء كانت القوات القتالية أو اللوجيستية.

نتنياهو يقول إنه "واثق" من موافقة أمريكا على ضم أجزاء بالضفة الغربية خلال شهرين

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ثقته، في أن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل موافقتها خلال شهرين للمضي قدما في الضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ووصف نتنياهو الخطة الأمريكية للسلام، التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب في يناير/ كانون الثاني، بأنها وعد بالاعتراف بسلطة إسرائيل على أراضي مستوطنات الضفة الغربية.

قال مدير المركز الفلسطيني لقضايا الديمقراطية والسلام، نصيف معلم، إن تصريحات نتنياهو حول ثقته من موافقة أمريكا على ضم أجزاء بالضفة الغربية خلال شهرين ليست مفاجئة، حيث كانت الدعاية الانتخابية لنتنياهو تتحدث عن ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، مضيفا أن الحديث كان عن منطقة غور الأردن و أجزاء من منطقة الخليل.

ولفت إلى أنه لن يكون هناك معنى لأي نوع من أنواع السلام أو اتفاق بين فلسطين واسرائيل إذا قامت الأخيرة بضم غور الأردن، الذي يشكل ثلث الضفة الغربية، كما أن هذه المنطقة تعتبر السلة الغذائية لفلسطين.

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