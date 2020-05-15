الكاظمي يدعو بوتين لزيارة العراق... والذكرى 72 للنكبة في أوضاع مغايرة

الموضوعات: رئيس الوزراء العراقي يدعو الرئيس بوتين لزيارة العراق، وتقدم في المحادثات بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثية، وأوضاع جديدة في فلسطين والوطن العربي في الذكرى الـ 72 للنكبة.

رئيس الوزراء العراقي يدعو الرئيس بوتين لزيارة العراق

وجه رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بغداد، وذلك لدى استقباله السفير الروسي في بغداد، مكسيم ماكسيموف. وأكد الكاظمي "اعتزاز العراق بالعلاقة الوثيقة مع روسيا وتطلعه إلى تعزيزها قي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

من جانبه، نقل السفير الروسي مكسيم ماكسيموف "تهنئة خطية من الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، والتي تضمنت الدعوة للسيد الكاظمي لزيارة موسكو.

ورحب رئيس الحكومة العراقية بالدعوة مشيرا إلى أن العراق يعوّل على الدور الروسي من أجل تحقيق الهدوء في المنطقة وتسهيل عمل الشركات الروسية في مجال النفط والغاز والكهرباء".

وقال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، عباس عبود، إن "العلاقات الروسية العراقية تمتد منذ الحقبة السوفييتية في خمسينيات القرن الماضي"، مشيرا إلى أن "المؤسسة العسكرية العراقية في مجمل تسليحها وعقيدتها هي سوفييتية".

وأوضح أنه "ما بعد 2003 وتأسيس نظام جديد لم يؤثر ذلك بشكل كبير على مكانة روسيا لدى العراقيين في ظل تقبلهم للشرق أكثر من الغرب" و"ما بعد 2005 وتشكيل أول حكومة دأب السياسيون على محاولة التوازن بين الشرق والغرب".

تقدم في المحادثات بين الحكومة اليمنية وجماعة «أنصار الله»

قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث لأعضاء مجلس الأمن الدولي بأن الأطراف المتحاربة في اليمن أحرزت "تقدما كبيرا" نحو الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وقدم غريفيث للحكومة اليمنية وحركة جماعة «أنصار الله»، الذين يقتتلان منذ أكثر من خمس سنوات، مسودة مقترحات بخصوص وقف إطلاق النار، والإجراءات الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية على نحو عاجل.

وقال غريفيث إن وقف إطلاق النار جزء من حزمة أوسع لا بد من الموافقة عليها بالكامل. ولا تزال هناك خلافات بشأن بعض الاجراءات الإنسانية والاقتصادية.

قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، إن "هناك انخفاضا في وتيرة المواجهات العسكرية وغارات الطيران للتحالف العربي على الحوثيين وذلك مع تدنى مستوى الخروقات الحوثية لإعلان وقف إطلاق النار والتي وصلت إلى 42 خرقا خلال الـ24 الماضية".

وأوضح أن "هذا يتعلق بشهر رمضان المبارك ولا علاقة له بتقدم مستوى المحادثات"، لافتا إلى أن "حديث مارتن غريفيث دبلوماسي أكثر منه حقيقي في الواقع لأن الحوثيين مصرين على الرؤيا التي قدموها بأن تكون المحادثات مباشرة مع السعودية كطرف على أساس ما يعتبره الحوثي بأنه معتد عليهم وهم يمثلون السلطة الشرعية اليمنية كما يعتبرون".

وأشار إلى أن "المعوقات تتمثل في إصرار الحوثيين بالتمسك بنقاط المفاوضات والحكومة اليمنية مصرة على المرجعيات الثلاث وأن تعود الأمور إلى طبيعتها قبل 21 سبتمبر 2014".

أوضاع جديدة في فلسطين والوطن العربي في الذكرى 72 للنكبة

تظاهرات رمزية وتجمعات على التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي في وضع جديد لإحياء الذكرى الثانية والسبعين للنكبة والتي تتزامن ايضا مع الذكرى الثانية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

وقد خرجت تظاهرة رمزية في مخيم العودة بغزة نظمتها عدد من الفصائل الفلسطينية وشارك فيها قادة الفصائل اضافة الى عدد محدود من المواطنين في التظاهرة في ظل ما فرضه وباء كورونا من مخاطر.

وفي الدول العربية فرضت أوضاع فيروس كورونا نفسها فلم تخرج أي مظاهرة كما فرضت أيضا السياسات الجديدة وضعا مغايرا حيث كانت هذه الذكرى تحظى بفعاليات مختلفة داعمة لحق الفلسطينيين في أرضهم وعودة جميع الاراضي المحتلة في سوريا ولبنان لكن ظهرت مؤخرا دعوات من عدة دول عربية للتطبيع مع إسرائيل وهو ما أدى الى انقسام جديد في الشارع العربي .

وقال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، نجيب القدومي، إن "الذكرى الثانية والسبعين للنكبة تختلف تماما عن سابقاتها لأن العدو الصهيوني ما زال على نفس الوتيرة التي بدأ بها اغتصابا وقتلا وتدميرا".

وأشار إلى أن "الجديد في الأمر هو الدعم الأمريكي اللا محدود والمتغطرس بهذه الطريقة التي تؤكد على أن العدو الصهيوني والادارة الأمريكية يتنكرون من كافة القرارات والقوانين الدولية جملة وتفصيلا في الوقت الذي يحاولون فيه تطبيق صفقة القرن يأتي بومبيو من أجل المصادقة على مصادرة أملاك من الضفة الغربية شمال البحر الميت والأغوار الفلسطينية والأردنية ما يعد أمرا خطيرا جدا ويشي إلى تطورات خطيرة في المنطقة".

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