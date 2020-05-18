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    عالم سبوتنيك

    تعهد إيراني بطرد القوات الأمريكية من العراق وسوريا...نتنياهو: ضم مستوطنات الضفة "يقرب السلام"

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: خامنئي يتعهد بطرد القوات الأمريكية من العراق وسوريا، ونتنياهو يقول إن ضم مستوطنات الضفة الغربية "يقرب السلام"، والرئيس الأفغاني ورئيس الوزراء السابق عبد الله عبد الله يوقعان اتفاقا لتقاسم السلطة.

    خامنئي يتعهد بطرد  القوات الأمريكية من العراق وسوريا 

    البرلمان الإيراني
    © REUTERS / OFFICIAL PRESIDENT WEBSITE
    البرلمان الإيراني يصدر قانونا لمواجهة "الأعمال العدائية للنظام الصهيوني"
    تعهد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، بطرد القوات الأمريكية من سوريا والعراق، ردا على "إشعال الولايات المتحدة للحروب ودعمها للإرهاب والظلم". 

    واعتبر القائد الأعلى في إيران أن "المجتمع والنظام الأمريكي لم يعدا جذابا لدى الكثيرين وأن أمريكا باتت منبوذة"، مؤكدا أن " طهران تخوض صراعا عظيما مع جبهة الظلم والاستكبار".

    في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني سياوش فلاح بور، إن "المرشد الأعلى الإيراني، أكد أن المواجهة الامريكية الإيرانية وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا تجاوزت المرحلة التي كان ممكن فيها حدوث مصالحة ووصلت إلى تصعيد غير مسبوق سيؤدي إلى وجود أحد الطرفين  في المنطقة.

    وأضاف أن إيران اتخذت بعد مقتل سليماني قرارا نهائيا بالمواجهة مع الولايات المتحدة، ولن تقبل بوجود القوات المحتلة في الأراضي العراقية  وسوريا. 

    نتنياهو يقول إن ضم مستوطنات الضفة الغربية "يقرّب السلام"

    أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قناعته بأن تطبيق خططه لضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة "سيؤثر إيجابيا" على عملية السلام مع الفلسطينيين. 

    وقال نتنياهو في خطاب تنصيبه أمام الكنيست الإسرائيلي، أن "الوقت قد حان لتطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على كل أنحاء أرض إسرائيل"، معتبرا أن ذلك سيكون "عملية تاريخية" على حد قوله.

    قال د. واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينة، إن نتانياهو سيمضي قدما في ضم أجزاء من الضفة الغربية لأن هذه هي الاستراتيجية التي بني عليها تحالفه مع غانتس، وبالطبع من بينها  الأراضي التي بني عليها الاستيطان غير القانوني.

    وقال إنه في صلب برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة أيضا البحث في عملية الضم في الأغوار وشمال البحر الميت وأراض أخرى، مؤكدا حكومة نتانياهو تحاول الاستفادة بقدر أقصى من التحالف الصهيو أمريكي الذي يدعم فرض وقائعها على الأرض كما يستغل ايضا انشغال المنطقة بوباء كورونا، على حد قوله.  

    الرئيس الأفغاني و رئيس الوزراء السابق عبد الله عبد الله يوقعان اتفاقا لتقاسم السلطة

    الرئيس الأفغاني أشرف غني
    © REUTERS / OMAR SOBHANI
    الكشف عن تفاصيل تقاسم السلطة في أفغانستان
    وقع الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس الوزراء السابق، ومنافسه في انتخابات الرئاسة الأخيرة، عبد الله عبد الله، اتفاقا لتقاسم السلطة، لينهي بذلك أزمة سياسية ناتجة عن رفض عبد الله الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها غني.

    ​وأعلن متحدث الرئاسة الأفغانية، صديق صديقي، أنه بموجب الاتفاق سيقود عبد الله عبد الله،  المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، فيما سيتم ضم أفراد فريقه لمجلس الوزراء".

    في هذا السياق، قال رئيس مؤسسة الباب للدراسات الإستراتيجية، د.جاسم تقي إن "الخطوط العامة لاتفاق تقاسم السلطة بين الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه عبد الله عبد الله، تتضمن مشاركة عبدالله في الحكومة بخمس وزارات، بما فيها الداخلية.

    وأضاف أن الاتفاق يتضمن أيضا أن يكون عبدالله رئيس الوفد الافغاني الذي يجري مباحثات السلام بين الأطراف الأفغانية، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد إعلان تفاصيل مشاركة عبد الله، لكنها لم تحدد سقفا زمنيا لأن المباحثات مازالت جارية حول الحقائب الوزارية.  

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