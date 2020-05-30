موسكو تحذر من استمرار تدهور الوضع في ليبيا.. ترامب يقرر إنهاء العلاقة مع منظمة الصحة العالمية

الموضوعات: موسكو تحذر من أن الوضع في ليبيا مستمر في التدهور ووقف إطلاق النار يتهاوى، ترامب يقرر إنهاء العلاقة بين الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، لبنان يمدد مهمة “يونيفيل” في الجنوب لعام واحد.

موسكو تؤكد أن الوضع في ليبيا مستمر في التدهور ووقف إطلاق النار يتهاوى

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوضع في ليبيا مستمر في التدهور، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن وقف إطلاق النار معطل بالكامل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن المزيد من التأخير في الأزمة النظامية في ليبيا يهدد بعواقب وخيمة، تهدد ليبيا وشعبها.

إلى ذلك، قال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة تبحث استخدام أحد ألويتها للمساعدة الأمنية في تونس، على خلفية تصاعد القلق من الأوضاع في ليبيا المجاورة.

قال أستاذ العلوم السياسية بجمعة سيفاستبول الروسية، د. عمار قناة إن المجتمع الدولي حاليا بالكامل في حالة ارتباك فيما يخص الشرق الأوسط، بسبب الانشغال بأكثر من أمر لاسيما جائحة كورونا وتداعياتها، وقد لوحظ في الفترة الأخيرة أن هناك تطورات ملموسة وتدخلات أجنبية في الصراع الليبي وهو ما يعتبر انتهاكا لمقررات مؤتمر برلين.

وأضاف قناة أن تصريحات الخارجية الروسية بأن الوضع في ليبيا مستمر في التدهور وأن وقف إطلاق النار يتهاوى هي في اعتقاده دعوة ستلعب دورا فيما يحدث.

ترامب يقرر إنهاء العلاقة بين الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرارا بإنهاء العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية، لأنها لم تقم بصلاحيتها الملائمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واتهم الرئيس الأمريكي ترامب، الصين بالضغط على منظمة الصحة العالمية، وتضليل العالم فيما يتعلق بفيروس كورونا، مما أسفر عن خسائر بشرية واقتصادية ضخمة في جميع أنحاء العالم.

في هذا الصدد، قال المحلل السياسي و الخبير بالشأن الأمريكي، إيهاب عباس، إن قرار ترامب إنهاء العلاقة مع منظمة الصحة العالمية ينظر إليه الأمريكيون على أنه قرار نوعا ما تعسفي.

لكنه أشار إلى أن الرئيس ترامب بنى هذا القرار على أدلة تتعلق بضعف أداء المنظمة وعلاقتها المريبة بالصين في عدم إظهار الحقائق الخاصة بالوباء على مستوى الصين وكيف تتصرف بكين لاسيما وأن الأعداد في الصين الآن ثابتة لا تتحرك، على حد قوله.

لبنان يمدد مهمة "يونيفيل" في الجنوب لعام واحد

أعلنت الحكومة اللبناينة، موافقتها على تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" لمدة عام ينتهي في 31 أغسطس/ آب 2021.

و قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، إن "مجلس الوزراء وافق على طلب وزير الخارجية نصيف حتّي، بتمديد ولاية قوات حفظ السلام (يونيفيل) العاملة في جنوب لبنان، لمدة عام".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر نفسه من العام الجاري للموافقة على طلب الحكومة اللبناينة تمديد ولاية "يونيفيل".

اتصال لبنان - يونيفيل - سركيس أبو زيد قال إن قرار لبنان تمديد مهمة اليونيفيل في الجنوب عاما آخر هو خطوة إجرائية روتينية، كما أنه لا يوجد أمام لبنان إلا التمديد لأن مهمة اليونيفيل مازال لها دور خاصة بعدما تعثر حتى الآن تأكيد أو ترسيم الحدود البحرية بسبب وجود آبار للغاز والنفط.

وأضاف، إن تجديد مهمة البعثة يتم بشكل تلقائي دون تعديل، أو أي ملحق جديد للاتفاق، مشيرا إلى استمرار الضغوط الأمريكية لأن واشنطن تسعى إلى توسيع مهمة هذه القوات لتشمل الحدود اللبنانية السورية و هو مطلب الهدف منه الضغط ومحاصرة سوريا وهو مكمل للعقوبات على سوريا، على حد قوله.