تحذير أمريكي للإمارات من استهدافها بـ"قانون قيصر"... قصف إيراني لقرى شمالي العراق

الموضوعات: الولايات المتحدة تحذر الإمارات من استهدافها بـ"قانون قيصر" الخاص بسوريا، وأنقرة تناقش مع حكومة الوفاق عودة الشركات التركية إلى ليبيا والتعاون في مجال النفط، وتزامنا مع عملية عسكرية تركية…قصف إيراني لقرى شمالي العراق

الولايات المتحدة تحذر الإمارات من استهدافها بـ"قانون قيصر" الخاص بسوريا

أكدت الولايات المتحدة معارضتها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإماراتية في سياق إحياء العلاقات مع دمشق، مشيرة إلى أن عقوباتها الخاصة بسوريا قد تستهدف جهات إماراتية.

وقال الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري، تعليقا على إعادة فتح الحكومة الإماراتية سفارتها في دمشق وزيارة وفد إماراتي إليها مؤخرا: "الإمارات تعرف أننا نرفض على الإطلاق اتخاذ الدول مثل هذه الخطوات".

قال الدكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، إن قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض عقوبات على سوريا ودخل حيز التنفيذ، أمس الأربعاء، غير ملزم للإمارات، مؤكدا أن أبوظبي ستمضي في علاقتها مع دمشق.

وأضاف، إن الإمارات دولة ذات سيادة، وتتخذ قراراتها وعلاقاتها مع بقية الدول بناء على مصالحها الوطنية التي تعرفها أكثر من أمريكا أو من أي طرف آخر، مشيرا إلى أنها من حقها أن تدير أمورها بعيدا عن أي تحذير أو قانون أمريكي أو غير أمريكي.

أنقرة تناقش مع حكومة الوفاق عودة الشركات التركية إلى ليبيا والتعاون في مجال النفط

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، مع وفدا تركي برئاسة وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، بالعاصمة الليبية طرابلس، أمس الأربعاء، الاتفاقيات الأمنية والبحرية الموقعة بين الجانبين.

وذكرت حكومة الوفاق، أن "الاجتماع تاقش أيضا مسألة عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط.

و قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، أحمد الروياتي، إن زيارة وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو الأخيرة لطرابلس وإبرام اتفاقات نفطية واقتصادية لا ينبغي النظر إليه على أنه جني لمكاسب اقتصادية نظير الدعم العسكري الأخير، معتبرا أن العلاقات مع تركيا أكبر من ذلك.

واستبعد الروياتي أن تكون أنقرة بصدد إنشاء قاعدة عسكرية لها في ليبيا قائلا إن هذا الأمر حتى لو كان رغبة تركية فحتما سيصطدم باعتراض الناتو والولايات المتحدة، مما يجعل الأمر صعبا للغاية.

تزامنا مع عملية عسكرية تركية… قصف إيراني لقرى شمالي العراق

أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن المدفعية الإيرانية قصفت عددا من المناطق الحدودية داخل إقليم كردستان، بالتزامن مع قيام تركيا بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في مناطق بشمال العراق.

وذكرت شبكة "روداو" الكردية للأنباء، أن "القصف الإيراني استهدف، أمس الأربعاء، قرية آلانه التابعة لمنطقة حاج عمران في أربيل، لليوم الثاني على التواصل، ولم يصدر أي تعليق من الحكومة العراقية على القصف الإيراني حتى الآن.

في هذا الصدد، قال جاسم البخاتي النائب في البرلمان العراقي، إن التدخلات العسكرية التركية الأخيرة في شمال العراق لن تمر هكذا دون تحقيق، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب لزيارة الأماكن التي تم اقتحامها بعمق 200 كيلو متر للكشف عن حقيقة الوضع على الأرض.

وأكد أن الاتفاقية الموقعة بين أنقرة وبغداد منذ زمن بعيد وتتيح لأنقرة التوغل عسكريا لمسافة 30 كيلو مترا داخل العراق لضبط أمنها غير ملزمة للعراق الآن.

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