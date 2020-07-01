روسيا لن تمرر مشروعا أمريكيا ضد إيران... إسرائيل تؤجل ضم أجزاء من الضفة

الموضوعات: روسيا لن تسمح بتمرير مشروع القرار الأمريكي باستمرار حظر الأسلحة على إيران، وضغوط على إسرائيل ربما تؤجل خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية، واتهامات فساد تهدد بالإطاحة بالحكومة التونسية برئاسة الفخفاخ.

روسيا لن تسمح بتمرير مشروع القرار الأمريكي باستمرار حظر الأسلحة على إيران

قال الممثل الدائم لروسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران الذي ينتهي في الخريف، خيالي وليس لديه فرصة للتحقق.

وينص المشروع الأمريكي على منع الإمداد المباشر أو غير المباشر لإيران بالأسلحة والمواد ذات الصلة، أو نقلها إلى إيران عبر أراضيها أو عن طريق سفنها أو طائراتها كما يتضمن حظرًا على توريد أو بيع أو نقل الأسلحة من إيران.

ومن المقرر أن يتم رفع حظر الأسلحة على إيران، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بموجب الاتفاق النووي الذي كانت إيران قد أبرمته مع الدول الكبرى في عام 2015.

وقالت أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية، ليلى نقولا، لـ «عالم سبوتنيك»: إن الأوروبيين لن يتجرأوا ويواجهوا إدارة الرئيس دونالد ترامب رغم أن الاتحاد الأوروبي كان لديه قلق دائم من سياساته ومن النوبات التي تجتاح ترامب وخاصة عندما يتخذ قرارا في لحظة غضب بمعاقبة الدول.

ولفتت إلى أن "فرنسا والاتحاد الأوروبي يريدون أن يتخذوا موقفا متميزا نوعا ما عن الولايات المتحدة الأمريكية، بعكس بريطانيا، ولاحظنا ذلك في حديث ماكرون عندما قال إنه على الاتحاد الأوروبي أن يستعد ليكون له سياسة خارجية مستقلة وجيش مستقل إضافة إلى موقف أنغيلا ميركل بأنه على أوروبا أن تكون مستعدة بألا تكون الولايات المتحدة من تقود العالم".

ضغوط على إسرائيل ربما تؤجل خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية

استبعد جابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلي صدور إعلان بشأن الضم المقترح لأراض في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء، وهو التاريخ الذي حددته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبدء مناقشة هذه الخطوة. وكان نتنياهو قد المح لتأجيل مناقشة عملية الضم بعد اجتماع مع مبعوثين أمريكيين يوم الثلاثاء حيث قال إن المحادثات ستستمر لعدة أيام.

يأتي ذلك وسط أنباء حول عدم حسم واشنطن قرارها في دعم إسرائيل لتنفيذ عملية الضم والتي تجد معارضة دولية كبيرة وايضا تهديدات فلسطينية بالتصعيد ضد إسرائيل في حالة تنفيذ خطتها.

من جانبه شدد القيادي في حركة «فتح»، رأفت عليان، في حديثه لـ «عالم سبوتنيك» على أن "إسرائيل لن تستطيع الإقدام على ضم أجزاء من الضفة الغربية بسبب وجود خلافات داخلية إسرائيلية وهناك اعتراض من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ضد هذه الخطوات وهناك حملة دولية غير مسبوقة ضد عملية الضم".

وأضاف: "الضوء الأخضر الأمريكي بعملية الضم لم يخرج حتى الآن في ظل الخلافات بين أعضاء الإدارة الأمريكية".

وقال إن «الحراك الفلسطيني والرفض الفلسطيني القاطع لعملية الضم وصفقة القرن الذي ولّد جبهة رفض عربية ودولية وإقليمية أعطت الإدارة الأمريكية إنذارا أن أي خطة قد تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في موضوع الضم قد يتبعها خطوات مثيرة على المستوى العربي والشرق أوسطي والدولي لذلك لم ولن تقدم إسرائيل على عملية الضم كما أعلن تنياهو».

اتهامات فساد تهدد بالإطاحة بالحكومة التونسية برئاسة الفخفاخ

بعد نحو خمسة أشهر فقط من تولي حكومة رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ السلطة أصبحت الحكومة مهددة بالإطاحة بها نتيجة اتهامات للفخفاخ بالفساد .

وكان النائب ياسين العياري كشف الأسبوع الماضي عن وثائق رسمية تظهر أن شركات يملك الفخفاخ أسهما فيها فازت بصفقات مع الدولة بقيمة 15 مليون دولار. وقال الفخفاخ أمام البرلمان، إنه لا يخشى شيئا وإنه مستعد للاستقالة إذا ثبت انتهاكه للقانون رافضا اتهامه بالفساد.

لكن شوقي الطبيب رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد قال إن الفخفاخ أخطأ ولم يخبر الهيئة بأن الشركات التي يملك فيها أسهما لها صفقات مع الدولة داعيا إلى إلغاء الصفقات التي أبرمت مع الدولة.

وقال محمد عبو وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد إنه كلف هيئة رقابة عامة للتحقيق في الموضوع وتقديم تقرير في غضون ثلاثة أسابيع.

وقال عضو مجلس نواب الشعب عن حزب قلب تونس، رفيق عمارة، لبرنامج «عالم سبوتنيك» إن: «ملفات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تُنظر أمام هيئة مكافحة الفساد بعد إتمام الدراسة والتحقيق في أسهم شركاته". وأوضح أن "القضاء التونسي يتولى التحقيق في ملفات الفخفاخ ونحن ننتظر كلمة القضاء فيما يتعلق بأسهمه في الشركات والاتهامات الموجهة لرئيس الحكومة».

وذكر أنه "قانونيا لا بد من إلغاء كل الصفقات التي قام بها إلياس الفخفاخ مع الشركات التي يملك أسهما بها ومن ثم يكمل أعماله كرئيس للحكومة أو يقع تحت طائلة القضاء ومن ثم تغييره".

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