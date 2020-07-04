تسجيل
18:15 GMT04 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    رئيس البرلمان الليبي يرحب بالوساطة الروسية... لبنان يعلن تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202007041045914725-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%8C-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/

    الموضوعات: رئيس البرلمان الليبي، يرحب بالوساطة الروسية للتسوية في ليبيا.. لبنان يعلن تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.الحوثيون يؤكدون أنه لا توجد أية رؤية للسلام في اليمن.

    رئيس البرلمان الليبي، يرحب بالوساطة الروسية للتسوية في ليبيا

    قال رئيس مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، المستشار عقيلة صالح، إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا، معربا عن ترحيبه بالوساطة الروسية في التسوية.

    وأضاف في اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بموسكو، الجمعة 3 يوليو / تموز، إن "الانفتاح السياسي للدبلوماسية الروسية على جميع الجهات الفاعلة في العلاقات الدولية، بما في ذلك العالم العربي والإسلامي، يجعل من روسيا وسيطا مقبولا وفعالا في حل الأزمات الدولية".

    في هذا السياق، قال المحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل، لراديو "سبوتنيك" :"إن وجود روسيا وتركيا ساهم في تجميد الوضع العسكري لصالح المحادثات، سعيا باتجاه إمكانية اللجوء إلى الحل السياسي ووقف إطلاق النار".

    لكنه، أوضح أن حكومة الوفاق مصرة تماما على السيطرة على الجفرة وسرت، حيث انطلق منهما الهجوم على طرابلس وسواها وتمثل تهديدا بالنسبة لها، بالتالي فهي تصر على ضرورة فرض سيطرتها على هاتين النقطتين ومن ثم تتاح الفرصة للحل السياسي..

    لبنان يعلن تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

    قال وزير المال اللبناني، غازي وزني، الجمعة 3 يوليو / تموز، إن محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي، تم تجميدها في انتظار بدء إصلاحات اقتصادية واتفاق الجانب اللبناني على مقاربة موحدة لحساب خسائر.

    وأضاف أن "ما يعمل عليه اليوم هو تحديد الخسائر وحجمها بكل القطاعات"، مشددا على ضرورة  "الخروج بمقاربة موحدة متفق عليها مع كافة القوى السياسية وبالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، بأسرع وقت ممكن .

    في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي والمالي اللبناني عماد عكوش، إن: "هناك عدة أسباب وراء تعليق صندوق النقد مباحثاته مع الحكومة اللبنانية، منها تضارب الأرقام حول الخسائر الاقتصادية بين الحكومة والمصارف، و وجود فارق بين الجهتين يصل إلى 120 ألف مليار ليرة لبناني، بالتالي علق صندوق النقد المفاوضات في انتظار حسم هذه الأرقام، فضلا عن طلب صندوق النقد إصلاحات واضحة في عدة ملفات".

    وقال إن لقانون "قيصر" الذي يفرض عقوبات على دمشق، له انعكاسات سلبية على لبنان، حيث رفضت الولايات المتحدة تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا".

    الحوثيون يؤكدون أنه لا توجد أية رؤية للسلام في اليمن

    قال عضو المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، محمد علي الحوثي، الحمعة، 3 يوليو/ تموز، إنه لا توجد أي رؤية مقدمة من أي طرف من دول العدوان للحل على عكس ما يتم ترويجه.

    وأضاف أن "ما قدمه المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث من مقترحات لدول العدوان وأدواته لم يتم الرد عليه، مشيرا إلى أن الحوثيين ردوا على مقترحات غريفيث بوثيقة للحل الشامل.

    في هذا السياق، قال نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية، فهمي اليوسفي، إن "هناك تناقضا بين التصريحات التي يدلي بها الخليجيون عن الرغبة الكاملة في السلام، بينما يأتي المشروع جاهز من البيت الأبيض، وبالتالي هو مشرروع استسلام وقتل وإبادة جماعية".

    وأكد أن رغبة السلام موجودة حقيقة لدى الحوثيين، معتبرا أن المبعوث الأممي لليمن، تحول إلى سمسار في الوقت الراهن ولم يسوق إلا إلى مشروع استسلام منحاز تماما للتحالف.

    وقال إن الجهة التي في يدها إنهاء الحرب فهي الولايات المتحدة وبريطانيا، على اعتبار أنها لديها أطماع في اليمن، بالتالي في يدها زيادة التصعيد أو إيقاف ما يحدث..

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة في حقل زهور اللافندر. تشغل مزارع اللافندر أكثر من 120 هكتارًا في منطقة باختشيساراي بالقرب من قرية تورغينيفكا، شبه جزيرة القم الروسية 1 يوليو 2020
    الجراد يستهل يوليو بغزو باكستان...أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تنقيب إسرائيل عن الغاز... إعلان حرب أم محاولة لجر لبنان لمفاوضات جديدة؟
    حرب الغاز بين لبنان وإسرائيل
    مقارنة بين الجيشين الأمريكي والصيني
    مقارنة بين الجيشين الأمريكي والصيني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك