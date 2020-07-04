رئيس البرلمان الليبي يرحب بالوساطة الروسية... لبنان يعلن تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

الموضوعات: رئيس البرلمان الليبي، يرحب بالوساطة الروسية للتسوية في ليبيا.. لبنان يعلن تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.الحوثيون يؤكدون أنه لا توجد أية رؤية للسلام في اليمن.

رئيس البرلمان الليبي، يرحب بالوساطة الروسية للتسوية في ليبيا

قال رئيس مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، المستشار عقيلة صالح، إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا، معربا عن ترحيبه بالوساطة الروسية في التسوية.

وأضاف في اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بموسكو، الجمعة 3 يوليو / تموز، إن "الانفتاح السياسي للدبلوماسية الروسية على جميع الجهات الفاعلة في العلاقات الدولية، بما في ذلك العالم العربي والإسلامي، يجعل من روسيا وسيطا مقبولا وفعالا في حل الأزمات الدولية".

في هذا السياق، قال المحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل، لراديو "سبوتنيك" :"إن وجود روسيا وتركيا ساهم في تجميد الوضع العسكري لصالح المحادثات، سعيا باتجاه إمكانية اللجوء إلى الحل السياسي ووقف إطلاق النار".

لكنه، أوضح أن حكومة الوفاق مصرة تماما على السيطرة على الجفرة وسرت، حيث انطلق منهما الهجوم على طرابلس وسواها وتمثل تهديدا بالنسبة لها، بالتالي فهي تصر على ضرورة فرض سيطرتها على هاتين النقطتين ومن ثم تتاح الفرصة للحل السياسي..

لبنان يعلن تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

قال وزير المال اللبناني، غازي وزني، الجمعة 3 يوليو / تموز، إن محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي، تم تجميدها في انتظار بدء إصلاحات اقتصادية واتفاق الجانب اللبناني على مقاربة موحدة لحساب خسائر.

وأضاف أن "ما يعمل عليه اليوم هو تحديد الخسائر وحجمها بكل القطاعات"، مشددا على ضرورة "الخروج بمقاربة موحدة متفق عليها مع كافة القوى السياسية وبالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، بأسرع وقت ممكن .

في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي والمالي اللبناني عماد عكوش، إن: "هناك عدة أسباب وراء تعليق صندوق النقد مباحثاته مع الحكومة اللبنانية، منها تضارب الأرقام حول الخسائر الاقتصادية بين الحكومة والمصارف، و وجود فارق بين الجهتين يصل إلى 120 ألف مليار ليرة لبناني، بالتالي علق صندوق النقد المفاوضات في انتظار حسم هذه الأرقام، فضلا عن طلب صندوق النقد إصلاحات واضحة في عدة ملفات".

وقال إن لقانون "قيصر" الذي يفرض عقوبات على دمشق، له انعكاسات سلبية على لبنان، حيث رفضت الولايات المتحدة تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا".

الحوثيون يؤكدون أنه لا توجد أية رؤية للسلام في اليمن

قال عضو المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، محمد علي الحوثي، الحمعة، 3 يوليو/ تموز، إنه لا توجد أي رؤية مقدمة من أي طرف من دول العدوان للحل على عكس ما يتم ترويجه.

وأضاف أن "ما قدمه المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث من مقترحات لدول العدوان وأدواته لم يتم الرد عليه، مشيرا إلى أن الحوثيين ردوا على مقترحات غريفيث بوثيقة للحل الشامل.

في هذا السياق، قال نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية، فهمي اليوسفي، إن "هناك تناقضا بين التصريحات التي يدلي بها الخليجيون عن الرغبة الكاملة في السلام، بينما يأتي المشروع جاهز من البيت الأبيض، وبالتالي هو مشرروع استسلام وقتل وإبادة جماعية".

وأكد أن رغبة السلام موجودة حقيقة لدى الحوثيين، معتبرا أن المبعوث الأممي لليمن، تحول إلى سمسار في الوقت الراهن ولم يسوق إلا إلى مشروع استسلام منحاز تماما للتحالف.

وقال إن الجهة التي في يدها إنهاء الحرب فهي الولايات المتحدة وبريطانيا، على اعتبار أنها لديها أطماع في اليمن، بالتالي في يدها زيادة التصعيد أو إيقاف ما يحدث..