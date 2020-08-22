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    عالم سبوتنيك

    الاتفاق على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات في ليبيا.. ترامب: سننسحب من العراق خلال 3 سنوات

    عالم سبوتنيك
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    حكومة الوفاق والبرلمان الليبي يتفقان على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات، وسط ترحيب دولي، رئيس الوزراء العراقي يقول إن ترامب أكد له انسحاب القوات الأمريكية من العراق خلال 3 سنوات، ترقب في الشارع التونسي مع قرب إعلان الحكومة الجديدة.

    حكومة الوفاق والبرلمان الليبي يتفقان على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات، وسط ترحيب دولي

    أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، ومجلس النواب الليبي، تعليمات لجميع القوات العسكرية التابعة لهما بالوقف الفوري لجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

    وقال الجانبان في بيانين منفصلين، أن ذلك يأتي "انطلاقا من مسؤوليتهما السياسية والوطنية وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة وظروف جائحة كورونا".

    وأضافا أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

    وشددا على أن " الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة" من البلاد.

    في هذا الصدد، قال المحلل السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم، إن هناك إرادة وطنية لإيجاد حل للأزمة في ليبيا، معربا عن اعتقاده أن هناك قوى دولية دفعت الأطراف بشكل كبير للالتزام بالحل السياسي دون العسكري.

    وأشار إلى أن هناك خلاف بين الطرفين يتعلق بالمرحلة القادمة؛ فمجلس النواب يرى وجوب الدخول في مرحلة جديدة، أما المجلس الرئاسي يقول إنه هو من سيلتزم ويشرف على الانتخابات في مارس آذار، لافتا إلى أنه إذا لم تتشكل حكومة وحدة وطنية بوجوه جديدة فإنه لا يعتقد أنه ستجرى أي انتخابات في أي وقت، على حد قوله.

    رئيس الوزراء العراقي يقول إن ترامب أكد له انسحاب القوات الأمريكية من العراق  خلال 3 سنوات

    قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد له خلال زيارته لواشنطن، أن القوات الأمريكية ستنسحب من العراق خلال الثلاث سنوات المقبلة، وأنهم يبحثون انتشارها خارج العراق.

    وأوضح أنه "تم الاتفاق ضمن الحوار الاستراتيجي مع واشنطن على وضع فريق فني لإيجاد آلية لانتشار القوات الأمريكية خارج العراق".

    إلى ذلك، أعلنت فصائل عراقية مسلحة، إنها " ستستهدف كل  المصالح الأمريكية وتزلزل الأرض تحت قواتهم بالعراق"، بعد ما وصفوه بفشل الكاظمي في تحقيق قرار الشعب والبرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكة من العراق.

    قال المحلل السياسي العراقي أثير الشرع، إن المباحثات بين الكاظمي وترامب فشلت في إنفاذ مطلب عام وشعبي وكتل سياسية كانت قد أقرت ذلك بالبرلمان وهو إخراج القوات الأمريكية من العراق.

    وأضاف أن الكتل السياسية الشيعية حصرا، تعتبر أن الزيارة لا تليق بإرادة الشعب العراقي، وبالتالي أصبح الرئيس الوزراء يغرد خارج السرب، بينما البرلمان منقسم على نفسه بهذا الشأن.

    وقال إن عدم قبول الفصائل المسلحة بنتائج الزيارة، يعني أنها ستنفذ تهديدها باستهداف القواعد الأمريكية وبمواجهات نوعية ضدها كذلك.

     

    ترقب في الشارع التونسي مع قرب إعلان الحكومة الجديدة

    يسود الترقب في الأوساط التونسية، مع اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة التي يترأسها، هشام المشيشي.

    ورجحت إذاعة "موازيك" المحلية، أن يعلن رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، تشكيل الحكومة الجديدة، السبت 22 أغسطس/آب، بعد عرضها على الرئيس التونسي قيس سعيد.

    وشارفت مهلة الشهر المحددة بالدستور لإعلان المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي عن فريقه الحكومي على الانتهاء، في 25 أغسطس الجاري، قبل عرضها على مجلس نواب الشعب لتحديد جلسة التصويت على  الثقة.

    قال المحلل السياسي التونسي شاكر الشرفي، إن هناك غموضا كبيرا في التعاطي مع ملف الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي لم يقدم معلومات عمن التقى من الأحزاب أو من وقع عليهم الاختيار.

    وأعرب عن اعتقاده أن الأسماء المرشحة للانضمام للحكومة الجديدة، اختارها الرئيس قيس سعيد وقصر قرطاج ولا دخل للسيد المشيشي بها، مشيرا إلى أن هناك نية لاختيار حكومة بلا سياسات ولا أحزاب.

    وأضاف الشرقي أنه حتى اللحظة ليس هناك توافق بين الأحزاب على تشكيل حكومة كفاءات، مشيرا إلى أن هذه الحكومة قد تمر عبر البرلمان لأن الوقت لا يسمح بالتعطيل، لأنه إذا لم يتم تمريرها سيكون حينها أمام الرئيس إما حل البرلمان أو تعيين شخصية أخرى لتشكيل الحكومة أو التمسك بالشخصية ذاتها، وهذا أيضا ليس محل إجماع.

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    الكلمات الدلالية:
    العراق, ليبيا, تونس
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