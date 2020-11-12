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    عالم سبوتنيك

    روسيا بصدد إنشاء مركز لوجستي بحري في السودان.. جولة رابعة من محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

    عالم سبوتنيك
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    موضوعات حلقة برنامج اليوم: إسرائيل واليونان وقبرص تبحث التوتر في شرق المتوسط، ومصر تتفق مع اليونان على التصدي لتهديد الأمن الإقليمي، وروسيا بصدد إنشاء مركز لوجستي لأسطولها البحري في السودان، وجولة رابعة من محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، والخلافات لا تزال كبيرة.

    إسرائيل واليونان وقبرص يبحثون التوتر شرقي المتوسط ومصر تتفق مع اليونان على التصدي لتهديد الأمن الإقليمي  

    يعقد وزراء دفاع قبرص واليونان وإسرائيل اجتماعا ثلاثيا الخميس في نيقوسيا، لبحث تطورات شرق المتوسط وسبل تعزيز التعاون الثلاثي، وتطوير وتعميق التعاون الأمني بين الدول الثلاث إلى جانب دراسة التحديات الإقليمية.

    يتزامن الاجتماع مع زيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى اليونان، وقالت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، إن الرئيسان بحثا التصعيد التركي الخطير في المتوسط والمنطقة فيما قال الرئيس المصري إن بلاده تقف إلى جانب اليونان ضد أي استفزازات في المتوسط، أو مرتبط بحدودها البحرية في حدود القوانين والأعراف الدولية، مشيراً إلى أن القاهرة اتفقت مع أثينا على التصدي لأي تهديد للأمن الإقليمي، والتصدي لدعم جماعات الإرهاب، وكذلك التصدي للإجراءات الأحادية في شرق المتوسط.

    وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال د. مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية إن:

    «حقول شرق المتوسط برميل ملتهب لأن حجم الصراعات المرتبطة به في البحر المتوسط ساخنة، وتتمثل في خلاف تركي مع اليونان وقبرص، وضيق تركي من الاتفاقات التي تم توقيعها بين اليونان ومصر واليونان وإيطاليا". مشيرا إلى أن "الاتفاق المصري اليوناني هو ضد التدخل التركي لأنه يشكل صراعا مع الدول الثلاثة تحديدا».

    روسيا بصدد إنشاء مركز لوجستي لأسطولها البحري في السودان

    أعلنت الحكومة الروسية عن مشروع اتفاق مع الخرطوم، لإنشاء مركز لوجستي للأسطول الروسي على ساحل السودان في البحر الأحمر.

    المشروع الذي سيتم عرضه على الرئيس الروسي ينص على موافقة السودان لروسيا على إنشاء ونشر مركز لوجستي على أراضيه بهدف صيانة السفن الحربية الروسية وتموينها، وسيكون المركز قادرا على استيعاب السفن المزودة بتجهيزات نووية مع مراعات متطلبات السلامة.

    من جهتها، ستقدم روسيا للسودان مجانا أسلحة ومعدات عسكرية بهدف تنظيم الدفاع الجوي للمركز اللوجيستي المقترح.

    يمتد الاتفاق لمدة 25 سنة قابلة للتجديد تلقائيا لفترات 10 سنوات متتالية وأكد الطرفان أن المركز اللوجيستي الروسي في السودان يحمل طابعا دفاعيا ويتوافق مع أهداف الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة.

    وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال الخبير الأمني السوداني، الفريق جلال تاور، إن:

    "التفاهمات العسكرية بين السودان وروسيا ليست مسألة عابرة، وتعود إلى زيارة الرئيس السابق عمر البشير لروسيا أثناء كأس العالم 2018، والسودان له موقع استراتيجي مهم على البحر الأحمر ما جعل القوى العظمى تبحث عن موطئ قدم لها في هذه المنطقة».

    وأكد تاور أن «هذا التعاون خطوة هامة جدا وله تأثير على المنطقة وسيسمح لروسيا بالدخول إلى المحيط الهندي ومناطق مختلفة من أفريقيا، وهناك جهات تتخوف من إقامة قاعدة روسية في المنطقة، وهذا يدخل في إطار التجاذب بين القوى العظمى».

    جولة رابعة من محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، والخلافات لا تزال كبيرة

    استأنف لبنان وإسرائيل محادثات ترسيم الحدود البحرية بينهما بوساطة أميركية، لحل المشكلات القانونية التي تعيق التنقيب في منطقة قد تكون غنية بالغاز.

    وعقد الجانبان ثلاث جولات من المحادثات الشهر الماضي استضافتها الأمم المتحدة ووصفتها المنظمة الدولية والولايات المتحدة بأنها مثمرة.

    لكن مصادر إعلامية أوضحت أن الخلافات بين الجانبين لا تزال كبيرة بعدما قدم كل طرف خريطة مختلفة للحدود المقترحة يوسع فيها مساحة المنطقة محل النزاع" 

    وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال الكاتب والمحلل السياسي، منير الربيع، إن:

    «كل طرف في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل متمسك بشرطه التصعيدية ولم يتم تحقيق أي تقدم في ملف التفاوض"، مشيرا أن "المبادرة الأمريكية سعت إلى أن يتفاوض الجانبان على مساحة متنازع عليها تبلغ 860 كم، لكن الطرف اللبناني اقترح مساحة جديدة مستندا إلى خرائط تعود إلى عام 1923 تنص على أن حق لبنان هو 2290 كم مربع ورفض الجانب الإسرائيلي هذا الطرح ولجأ إلى تقديم طرح مضاد باستحداث خط يدعى 310 يصل إلى مشارف مدينة صيدا».

    ولفت إلى أن «مسألة رفع سقف المطالب متوقعة في أي جلسة تفاوض بين طرفين متنازعين وإذا ربطته من الناحية السياسية فإن كل الدول غير مستعدة لتقديم تنازلات في هذه المرحلة المائعة التي تنتظر الإدارة الأمريكية الجديدة».

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