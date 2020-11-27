فرنسا ترتب لعقد مؤتمر للمانحين لمساعدة لبنان..أمريكا تدرج جماعة الكانيات الليبية على قائمتها السوداء

موضوعات حلقة برنامج اليوم: رغم عدم تشكيل الحكومة اللبنانية فرنسا ترتب لعقد مؤتمر للمانحين لمساعدة لبنان، وأمريكا تدرج جماعة "الكانيات" الليبية المسلحة وزعيمها على قائمتها السوداء، والبحرين بعد الإمارات تفتح قنصلية لها في الصحراء الغربية دعما للمغرب ضد البوليساريو.

رغم عدم تشكيل الحكومة اللبنانية فرنسا ترتب لعقد مؤتمر للمانحين لمساعدة لبنان

رغم استمرار تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستستضيف مؤتمرا عبر الفيديو مع شركاء دوليين يوم الثاني من ديسمبر/ كانون الأول لبحث تقديم مساعدات إنسانية للبنان الذي يعاني أزمة مالية.

وتعهد ماكرون بالمضي قدما في مساعيه للحيلولة دون انهيار لبنان بعد انفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس/ آب.

وكانت شركة «ألفاريز آند مارسال»، المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة، قد اعلنت انسحابها من تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي، بعدما لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة. ويمثل قرار الشركة، انتكاسة بالنسبة للبنان نظرا لأن التدقيق أحد مطالب المانحين الأجانب الرئيسية لمساعدة البلد في تجاوز الانهيار المالي.

قال المحلل الاقتصادي اللبناني، زياد ناصر الدين، إن "فرنسا تعليم أن لبنان بحاجة إلى مبادرة دعم اقتصادية والبتالي قد يكون أحد أطر الحلول إيجاد مخرج اقتصادي لتسهيل تشكيل حكومة".

وأشار إلى أن "الوضع الحكومي معقد لدرجة ان أصبح مرتبطا بالأزمة الاقتصادية والآن أصبح كل المرشحين يخشون من تولي المسؤولية لحجم الخسائر الكبرى في الاقتصاد".

أمريكا تدرج جماعة "الكانيات" الليبية المسلحة وزعيمها على قائمتها السوداء

أدرجت الولايات المتحدة جماعة "الكانيات" الليبية المسلحة وزعيمها على قوائمها السوداء، وذلك بعد أن منعت روسيا في الأسبوع الماضي لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي من فرض عقوبات على هذه الجماعة تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان، وقالت روسيا إنها لا تستطيع الموافقة على العقوبات لأنها تريد الحصول على المزيد من الأدلة أولا على أنهم قتلوا مدنيين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان: "محمد الكاني وجماعة الكانيات عذبوا وقتلوا مدنيين خلال حملة قمع قاسية في ليبيا". وكانت قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا قد استعادت مدينة ترهونة في يونيو/ حزيران، بعدما ظلت لسنوات تحت سيطرة جماعة الكانيات الموالية للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

قال الأكاديمي والباحث السياسي الليبي، جبريل العبيدي، إن "جماعة الكانيات يعود بعض من منتسبيها إلى النظام السابق وحاولت الانضمام للجيش لكن عدم انضباطها عاق ذلك".

وأوضح أن "كل القوى في ليبيا لديها خروقات وليست منضبطة وكثيرا من الأحيان تقع تصرفات فردية من أعضائها وقادتها ضد القانون ما ينعكس على الواقع الليبي".

وأشار إلى وجود "مبالغات في بعض الأمور مثل الاتهامات بمقابر ترهونة التي تعود إلى سنوات كثيرة مضت ليبقى الأمر مجرد اتهام لم تثبته أي أدلة قاطعة".

البحرين بعد الإمارات تفتح قنصلية لها في الصحراء الغربية دعما للمغرب ضد البوليساريو

قال الديوان الملكي المغربي إن البحرين ستفتتح قنصلية في الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة الرباط لتنضم بذلك إلى بلدان عربية أخرى في دعم المغرب بعد إعلان جبهة البوليساريو استئناف صراعها المسلح.

وستكون القنصلية في العيون كبرى مدن الصحراء الغربية، وأصبحت الإمارات أول بلد عربي يفتتح بعثة دبلوماسية في العيون في وقت سابق من نوفمبر تشرين الثاني، وقالت جبهة البوليساريو إنها انسحبت من وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة الأمم المتحدة وأعلنت الحرب وذلك عقب تحرك عسكري مغربي لفتح طريق أغلقه مقاتلون ومؤيدون للجبهة لثلاثة أسابيع.

قال محمد بودن، المحلل السياسي المغربي، إن "قرار الإمارات والبحرين والأردن فتح قنصليات عامة لها في الصحراء المغربية يعكس عمق العلاقات مع المغرب ويشكل دعما سياسي كبيرا بصيغة ميدانية ما يساهم في توسيع شبكة الاعترافات على المستوى الميداني في حواضر العيون والضحلة بالصحراء المغربية".

وأوضح أنه "يصعب الربط في هذه الآونة بين هذا الدعم وعلاقته بالتطبيع مع إسرائيل ولا يمكن الاعتماد على الأخبار والوكالات غير الرسمية"، لافتا إلى أن "المغرب تركز على المصالح الحيوية في الصحراء المغربية وستستثمر كل المحافل الدولية وعلاقاتها لتعزيز الموقف السيادي المغربي ودعمه بالاعترافات الدولية".

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