إيران تعلن كشف خيوط المتورطين في اغتيال زاده.. وفد إسرائيلي يزور منظومة الصناعات الدفاعية في الخرطوم

الموضوعات: إيران تعلن كشف خيوط المتورطين في اغتيال زاده، وتقرر رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، ومجلس السيادة السوداني يقول إن وفد إسرائيلي زار منظومة الصناعات الدفاعية في الخرطوم، و«أنصار الله» تعلن استعدادها لوقف الحرب وقبول السلام في اليمن.

إيران تعلن كشف خيوط المتورطين في اغتيال زاده وتقرر رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%

أعلن مركز العلاقات العامة والإعلام التابع لوزارة الأمن الإيرانية، العثور على خيوط تقود إلى المتورطين في عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في هجوم استهدفه بالعاصمة طهران قبل أيام.

وأضافت في بيان، أنه "سيجري الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بهذه الإجراءات للمواطنين في وقت لاحق".

إلى ذلك، قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، إن أقل رد من طهران على اغتيال العالم النووي فخري زاده، هو وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي، وذلك بعد قرار البرلمان الإيراني إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى مستوياتها السابقة قبل الاتفاق النووي.

في هذا السياق، قال الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي، إن الرد الإيراني على اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده، يمكن أن يكون أمنيا أو قانونيا.

وأوضح أنه من حق إيران في وجود الأدلة على تورط إسرائيل في تنفيذ عملية الاغتيال، أن تقاضي تل ابيب أمام المحاكم الجنائية الدولية لارتكابها جرائمة ضد الإنسانية باغتيال عالم كان محترما ومقدرا من قبل المحافل العلمية الدولية.

وأكد أن البرلمان أقدم أيضا على تعليق العمل بالاتفاق النووي والخروج عن البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي الذي يمنح فرق التفتيش الدولية صلاحيات هائلة، واللذين اتهمهم أفقهي بأنهم كانوا يسربون معلومات للموساد و «سي آي أيه»، ما أسفر عن هذه الاحدث.

مجلس السيادة السوداني يقول إن وفدا إسرائيليا زار منظومة الصناعات الدفاعية في الخرطوم

قال المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، إن زيارة الوفد الإسرائيلي للخرطوم الأسبوع الماضي، كانت ذات طبيعة عسكرية بحتة، وليست زيارة سياسية.

وكشف عن لقاء الوفد الإسرائيلي بشخصيات عسكرية ومناقشة قضايا محددة، لا يمكن الحديث عنها في الوقت الحالي.

وأضاف أن الوفد الإسرائيلي، زار منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة، والتقي بعسكريين سودانيين، لكن اللقاء لم يناقش أي جانب من الجوانب السياسية المتعلقة بالتطبيع بين الخرطوم وتل-أبيب، على حد قوله.

قال الخبير العسكري السوداني الفريق جلال تاور، إنه "يمكن قراءة زيارة الوفد الإسرائيلي في إطار عمليات التطبيع التي بدأت بالفعل، وقد تدخل في إطار التعاون العسكري بين الطرفين، وتطوير هذه المناطق الصناعية العسكرية بالاستفادة بالتكنولوجيا المتوفرة لدي الجانب الإسرائيلي.

وأوضح تاور أن "الجهة التي زارت السودان ليست سياسية إنما عسكرية ذات اختصاص معين ولا يتضمن الحديث عن التطبيع الذي يخص القوى السياسية، لذلك اختصت فقط بالشق العسكري".

"أنصار الله" تعلن استعدادها لوقف الحرب وقبول السلام في اليمن

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن، مهدي المشاط، انفتاح جماعة "أنصار الله" على كافة جهود وقف الحرب في اليمن ومعالجة آثارها وبناء علاقات مع كافة الدول على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار.

وقال في خطاب بمناسبة الذكرى الـ53 لاستقلال جنوب اليمن إن "الجماعة حريصة على السلام العادل والواقعي الذي يضمن وقف العدوان ورفع الحصار وضبط الموارد واستئناف صرف المرتبات والإفراج الكلي عن الأسرى".

وأكد المشاط دعمه لجهود المبعوث الأممي لليمن والانفتاح على كل الجهود والمساعي الرامية لوقف الحرب العدوانية على اليمن ومعالجة آثارها، وصولا إلى استئناف علاقات صحيحة وسليمة مع دول المحيط وكافة دول العالم.

في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، إن "الحوار ليس السبيل الأمثل للحل السياسي في اليمن، ولكن الضغط العسكري والدليل على ذلك استمرار الحوار لست سنوات دون تقدم، في الوقت الذي أدى الضغط العسكري في 2018 إلى التوصل لاتفاقات ستكوهولم حول الحديدة.

واعتبر الكاتب أن إعلان "أنصار الله" استعدادهم لقبول السلام، "مجرد مناورة سياسية لتفادي تصنيفهم كمنظمة إرهابية وفقا لتسريبات الصحف الأمريكية"، على حد قوله.

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