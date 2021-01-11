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    عالم سبوتنيك

    مصر والسودان يعلنان فشل الاجتماع السداسي حول سد النهضة... واشنطن تصنف أنصار الله "جماعة إرهابية"

    عالم سبوتنيك
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    موضوعات حلقة اليوم: ردا على العقوبات الأمريكية، رئيس هيئة الحشد الشعبي يدعو القوات الأجنبية للخروج من العراق، مصر و السودان يعلنان فشل الاجتماع السداسي حول سد النهضة، واشنطن تعتزم تصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) "جماعة إرهابية".

    ردا على العقوبات الأمريكية... رئيس هيئة الحشد الشعبي يدعو القوات الأجنبية للخروج من العراق

    قلّل رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، من قرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراجه على لائحة العقوبات، على خلفية اتهامه بالمشاركة في قمع المحتجين بالعراق بدعم من فيلق القدس الإيراني. 

    وقال الفياض في تجمع بمحافظة كركوك شمال بغداد، إنه لن يخضع للقرارات العقابية الأمريكية لأن هدفها الترويض.

    وشدد على أن الجانب الأمريكي مُطالب باحترام قرار البرلمان العراقي الخاص بسحب القوات من البلاد، مؤكدا أن العراق لن يستقر ما لم يتم تنفيذ هذا القرار.

    إلى ذلك استقبل الرئيس العراقي برهم صالح رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، حيث بحثا  التطورات الأمنية الأخيرة في البلاد، وأكدا على رفض التدخل بشؤون البلاد الداخلية والتأكيد على احترام سيادة العراق.

    في هذا الصدد، قال رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، د. إحسان الشمري، إن "العراق لن يشهد تصعيدا ضد القوات الأمريكية، خاصة أن إيران وحلفاءها في الداخل العراقي يدفعون باتجاه التهدئة، بالإضافة إلى إجراءات الحكومة التي وصلت إلى تفاهمات مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

    واستغرب الشمري من "تصريح رئيس هيئة الحشد الشعبي الرسمي فالح الفياض، الذي يدرك أن الكاظمي نجح في واشنطن في وضع جدولة لانسحاب القوات الأمريكية"، معتبرا  هذا التصريح تصريحا سياسيا أو رد فعل على إدراجه ضمن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.

    مصر و السودان يعلنان فشل الاجتماع السداسي حول سد النهضة

    أعلنت مصر والسودان "فشل" الاجتماع السداسي في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي.

    وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن السودان تمسك "بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة". وهو ما تحفظ عليه الجانبان المصري والإثيوبي.

    إلى ذلك قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، إنه "لا يمكن الاستمرار في هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان (سد) الروصيرص، إذا تم الملء والتشغيل دون اتفاق وتبادل يومي للبيانات."

    في هذا الإطار، قال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية سابقا السفير وائل نصر، إن أثيوبيا مسؤولة تماما عن إفشال جولة المفاوضات الأخيرة والجولات السابقة، مشيرا إلى أن مصر والسودان قد تكونا استنفدتا أوراق الضغط الممكنة على أثيوبيا.

    وأكد أن أديس أبابا تعنتت في المفاوضات الثلاثية ولم تتجاوب مع الوساطة الأمريكية ورفضت الوساطة الأوروبية، كما افشلت مفاوضات الاتحاد الأفريقي مشيرا إلى أن أثيوبيا تنفذ خطة قديمة تعود لعام 1957 لبناء أربعة سدود ستمثل خطرا يهدد البقاء بالنسبة لمصر".

    واشنطن تعتزم تصنيف جماعة «أنصار الله» جماعة إرهابية

    أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بعزمها تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية منظمة إرهابية أجنبية

    وأوضح أنه "يعتزم إدراج ثلاثة من قادة جماعة «أنصار الله»، وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين". 

    وأشار بومبيو إلى أن "هذه الخطوة سيكون لها تأثير ملحوظ على الوضع الإنساني في اليمن"، مشددا على "وجود خطة لتنفيذ إجراءات لتقليل تأثير التصنيف على بعض النشاط الإنساني وتوريد المساعدات إلى اليمن".

    إلى ذلك قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام، إنه "إذا لم يحصل مراجعة جادة في الموقف الأمريكي، فإن ذلك سيفرض على جماعته أن تتعامل مع الأمريكيين بالمثل في ملفات كثيرة".

    في هذا السياق، قال الباحث في العلاقات الدولية ناصر زهير: «إن قرارا واشنطن تصنيف «أنصار الله» جماعة إرهابية، يأتي لزيادة الضغوط على إيران، معربا عن اعتقاده أن هذا القرار سيتسبب في تعقيد الملف اليمني».

    وأشار إلى أن «الهجوم على مطار عدن قبل أيام ربما سرع باتخاذ القرار وتسبب في تقليل المعارضة داخل إدارة ترامب، حيث تمت الإشارة إلى الهجمات العابرة للحدود»، لافتا إلى أن «إدارة ترامب عطلت تفعيل القرار لأكثر من شهر تقريبا على أمل التوصل لحل سياسي في اليمن». 

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