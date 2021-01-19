تسجيل
15:56 GMT19 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    اتفاق تركي عراقي على التعاون العسكري... بريطانيا تحذر إسرائيل من بناء وحدات استيطانية جديدة

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202101191047846031-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86/

    الموضوعات: اتفاق تركي عراقي على التعاون العسكري لمواجهة الإرهاب، وبريطانيا تحذر إسرائيل من بناء منازل جديدة للمستوطنين، والسيسي وعبد الله يبحثان إحياء عملية السلام، والشيخ نواف الأحمد الصباح يقبل استقالة الحكومة الكويتية بعد شهر من تشكيلها.

    اتفاق تركي عراقي على التعاون العسكري لمواجهة الإرهاب

    اتفق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ووزير الدفاع التركي خلوصي آكار الذي يزور العراق على "معالجة التهديدات الإرهابية قرب مناطق الحدود المشتركة". وبحث الكاظمي وآكار تعزيز التعاون العسكري بين العراق وتركيا ضمن إطار التعاون العام، وترسيخ مبدأ احترام سيادة العراق على جميع أراضيه".

    وشدد الكاظمي على "رفض العراق أي تهديد أو نشاط إرهابي يستهدف الجارة تركيا، انطلاقا من الأراضي العراقية مؤكدا على قدرة العراق على حفظ الأمن. 

    وكثفت تركيا من عملياتها العسكرية في شمال العراق لمطاردة عناصر «حزب العمال الكردستاني»، كما أنشأت عشرات النقاط العسكرية في مناطق عملياتها شمالي العراق، لكن بغداد اعترضت على العملية العسكرية، وطالبت بسحب قواتها من الأراضي العراقية.

    وقال المحلل السياسي ،ماهر عبد جودة، إن "التنسيق  بين العراق وتركيا يأتي بسبب الحدود التي تجمع البلدين والعلاقات التجارية، مضيفا أن هناك ملفات مشتركة أيضا مثل حزب العمال الكردستاني وملف الماء.

    وأوضح عبد جودة، أن زيارة وزير الدفاع التركي لبغداد تأتي عقب زيارة قام بها رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي لتركيا بغرض توسيع التعاون والاتفاقيات وللتوجه نحو تنسيق أمني عالي وتنظيم العلاقات العسكرية، مضيفا أن الكاظمي أكد أن العراق لن يقبل باستهداف تركيا من خلال الأراضي العراقية.  

    وشدد المحلل السياسي على أن دخول القوات التركية شمال العراق يأتي بالتنسيق مع الحكومة العراقية وبموجب اتفاقيات بين الجانبين، مشددا علي أنه ليس هناك خلاف بين العراق وتركيا ولكن المشكلة في الفصيل الكردي المسلح الذي يستخدم الأراضي العراقية لاستهداف الجيش التركي.

    بريطانيا تحذر إسرائيل من بناء منازل جديدة للمستوطنين، والسيسي وعبد الله يبحثان إحياء عملية السلام

    قالت بريطانيا إنها تشعر "بقلق بالغ" إزاء موافقة إسرائيل على بناء منازل جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وحذرت من أن الخطوة قد تهدد مفاوضات السلام في المستقبل كما دعت إلى وقف البناء.

    وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتجازف بتقويض إمكانية تنفيذ حل الدولتين. ندعو إلى وقف بنائها في القدس الشرقية وباقي الضفة الغربية فورا".

    في الوقت نفسه أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان واتفق السيسي وعبد الله على العمل من أجل توحيد الجهود العربية والدولية لإعادة مفاوضات عملية السلام، وتجاوز تحديات الفترة الماضية، وذلك بالتوازي مع جهود مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية. 

    وقال، عضو  المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، "إن الاجراءات التي تقوم بها إسرائيل باستمرار الاستيطان وتوسيعه تضرب عرض الحائط القرارات الدولية وهي محاولة لتكريس الأمر الواقع الذي حاول ترامب ونتنياهو فرضه خلال السنوات الماضية، مشددا على أن المواقف الأوروبية التي تدين قرارات الاستيطان وآخرها الموقف البريطاني غير كافية فيجب الضغط على إسرائيل.

     وأعرب العوض، خلال حديثه لـ"راديو سبوتنيك "عن اعتقاده بأنه سيكون هناك خلافات بين حكومة نتنياهو وإدارة بايدن بسبب الاستيطان ، مثمنا التواصل بين مختلف الدول العربية لمتابعة المستجدات في الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتابع "أن اللقاءات بين الرئيس المصري والعاهل الأردني تصب في إطار التنسيق العربي المشترك استعدادا للتعامل مع المرحلة القادمة مع تسلم جو بايدن الرئاسة . 

    الشيخ نواف الأحمد الصباح يقبل استقالة الحكومة الكويتية بعد شهر من تشكيلها

    قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح استقالة الحكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح بعد شهر واحد من تشكيلها نتيجة أزمة بين الحكومة ومجلس الأمة . يأتي قبول الاستقالة قبل يوم من جلسة مجلس الأمة التي كان مقررا أن يتم فيها استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أمام البرلمان، بسبب ما يصفه مقدمو الاستجواب "بعدم التعاون مع مجلس الأمة".

    وتقدم غالبية نواب البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر كانون الأول وغلب على تشكيله نواب معارضون، بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من يناير كانون الثاني الجاري، ولم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة التي تلت تقديم الاستجواب، وهو ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة وتفاقم الأزمة بين الحكومة والبرلمان . 

    وقال الكاتب الصحفي بجريدة الراي الكويتية، إبراهيم موسي: "إن الأزمة بين المجلس المنتخب والحكومة حدثت عقب اختيار الحكومة لمرزوق الغانم رئيسا لمجلس الأمة وهو الأمر الذي ترفضه كتلة الأغلبية، مضيفا أن نواب المعارضة ذاهبون إلي التصعيد حيث بدأوا باستجواب رئيس مجلس الوزراء فجاءت استقالة الحكومة تفاديا لإسقاط رئيس الوزراء عبر المنصة.

    وأعرب موسي عن اعتقاده بأن الأمر لن ينتهي باستقالة الحكومة فالكويت في وضع حرج جدا بسبب الأوضاع الاقتصادية الضاغطة والأوضاع الإقليمية ، لافتا إلي أن نواب المعارضة لم يمتثلوا لكلمة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد بتنحية الخلافات الشخصية وإعلاء مصلحة البلاد. 

    وحول تشكيل الحكومة الجديدة أكد، الكاتب الصحفي، أن الأمر يشوبه الضبابية حيث بدأ نواب المعارضة بالتلويح بأنه في حال إعادة تشكيل الحكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد فسيتم طلب استجوابه مرة أخرى، وتابع "أن الأمور تسير باتجاه حل المجلس إذا استمر التصعيد على ما هو عليه بين المجلس والحكومة، وقد تعلق الحياة البرلمانية في الكويت كما حدث سابقا والدستور يعطي للأمير الحق في ذلك. 

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا «عالم سبوتنيك»…

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منظر للواجهة البحرية في بيرغن، النرويج
    أفضل عشر مدن صغيرة في العالم وفق "مؤشر المدن الصغيرة"
    تويتر يواصل في حظر الجمهوريين
    تويتر يواصل حظر الجمهوريين في أمريكا
    إنفوجرافيك... سياسات الخصوصية الجديدة على واتسآب وبدائله المحتملة
    سياسات الخصوصية الجديدة على واتسآب وبدائله المحتملة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك