تسجيل
16:27 GMT17 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    قائد الجيش اللبناني يقول إن الأمور في البلاد معرضة للتصعيد

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202107171049595792-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF/

    الموضوعات: قائد الجيش اللبناني يقول إن الأمور في البلاد معرضة للتصعيد ويؤكد أن أمن لبنان "خطا أحمر".. حفتر يعلن دعم الجيش لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات المقبلة في ليبيا.. رئيس الوزراء العراقي يعلن القبض على قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي.

    قائد الجيش اللبناني يقول إن الأمور في البلاد معرضة للتصعيد ويؤكد أن أمن لبنان "خطا أحمر"

    قال قائد الجيش اللبناني جوزاف عون، إن الوضع في بلاده "يزداد سوءا" وأن "الأمور آيلة إلى التصعيد"، وشدد على أن "الأمن خط أحمر".

    وفي زيارة إلى منطقة البقاع تفقد خلالها عددا من الوحدات العسكرية، قال عون أن: "مسؤولية المؤسسة العسكرية كبيرة في هذه المرحلة، ومطلوب من الجيش المحافظة على أمن الوطن واستقراره ومنع الانزلاق للفوضى".

    وجاءت تصريحات قائد الجيش اللبناني، عقب خروج احتجاجات في عدة مدن لبنانية، قام خلالها المحتجون بقطع الطرقات في عدة مناطق بسبب تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار، خصوصا بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة.  

    في هذا السياق، قال عضو المكتب السياسي، للتيار الوطني الحر، وليد الأشقر: "إن لبنان دائما يعول على دور الجيش اللبناني الذي يحمي السيادة الوطنية ويحمي الاستقرار السياسي والأمني الداخلي للبنان".

    وأكد الأشقر: "أن الاتحاد الأوروبي يحاول خلق نوع من الضغط السياسي على بعض القادة السياسيين اللبنانين  من خلال التلويح بالعقوبات، لكنه أكد أن فرض أي نوع من العقوبات على هذا الفريق السياسي أو ذاك فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، يعتبر تدخلاً في الشئون الداخلية اللبنانية، وقد يزيد الأمر تعقيدا".  

    حفتر يعلن دعم الجيش لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات المقبلة في ليبيا

    أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، دعمه لكل الجهود المبذولة لإنجاح الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في البلاد ديسبمر كانون الأول المقبل.

    وأثنى حفتر في كلمته أثناء اجتماعه مع رئيس مجلس النواب وأعضاء عن المجلس: "على مواقف المجلس الوطنية التي لطالما كانت داعمة للثوابت الوطنية ولقوات الجيش في كل المحافل داخليا ودوليا".

    وأكد: "على دعم قوات الجيش لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر كانون الأول المقبل".

    وطالب: "المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم لهذه الجهود حتى الوصول إلى هذا الإستحقاق الذي يطمح له كل أبناء الشعب الليبي".

    في هذا الإطار، قال النائب في البرلمان الليبي، جاب الله الشيباني، أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقررة في نهاية ديسمبر / كانون الأول المقبل، لن تكون الحل للأزمة في ليبيا، لأن مشكلة ليبيا مشكلة أمنية وليست سياسية.

    وأوضح أن :"الانتخابات القادمة ليست الحل لأنها مجرد استبدال 200 عضو ب200 عضو أخرين، ومازالت الأوضاع كما هى والأمور المعرقلة لعمل مجلس النواب أو مجلس الدولة كما هي".

    وتابع أن: "المشكلة الحقيقية في ليبيا هى الأوضاع الأمنية الغير مستقرة ووجود جماعات مسلحة خارج الدولة و انتشار الأسلحة ووجود قوات أجنبية".

    رئيس الوزراء العراقي يعلن القبض على قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي

    أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلقاء القبض على قتلة الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي الذي اغتيل أمام منزله في بغداد، في يوليو تموز الماضي.

    وقال في تغريدة على "تويتر" أنه "قد وفى بوعده بالقبض على قتلة هشام الهاشمي، وقبل ذلك تم وضع فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، كما قبضت القوات الأمنية على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء".

    إلى ذلك، اعترف قاتل الهاشمي، ويدعى أحمد حمداوي عويد، وهو ضابط شرطة برتبة ملازم أول خلال التحقيق بقتل الهاشمي، بعد إطلاق النار عليه من مسدسه الحكومي، بالتعاون مع أربعة أشخاص آخرين.

    في هذا الصدد، قال الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، محمود الهاشمي، إنه :"حتى هذه اللحظة ليس هناك من معلومة أوردتها مصادر أمنية حكومية بالعراق بشأن اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، وإنما كلها مجرد تسريبات غير دقيقة وفق المعايير الرسمية".

    وأشار إلى أن الملاحظات العامة للشخصيات الأمنية والقضائية أيضا، تؤكد أن اعترافات المتهم لم تكن بالشكل الذي يمكن أن تؤشر إلى أن الرجل اعترف بشكل تفصيلي ودقيق عن حركته وعن الجهة التي تقف خلفه.

    وأضاف الهاشمي أن الوسط القانوني والثقافي بشكل عام لم يتفاعل بشكل عام مع حدث إعلان القبض على قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي، معربا عن تشككه في العملية برمتها كونها غير مقنعة و بعيدة عن الحقيقة.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الهند
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    من سيحصل على تأشيرة ملاذ الحلفاء إلى أمريكا؟
    من سيحصل على تأشيرة "ملاذ الحلفاء" إلى أمريكا؟
    إنفوجرافيك... شروط يجب توافرها في الأضحية
    شروط يجب توفرها في الأضحية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك