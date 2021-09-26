موسكو تدعو واشنطن لإحياء الاتفاق النووي مع إيران... استقالة قياديين من حركة النهضة التونسية

الموضوعات: موسكو تدعو واشنطن إلى "تحرك أكبر" لإحياء الاتفاق النووي مع إيران؛ استقالة أكثر من 100 قيادي من حركة "النهضة" التونسية؛ الرئيس الجزائري يقول إن بلاده تتعرض لهجمات إلكترونية كبيرة من دول الجوار.

موسكو تدعو واشنطن إلى "تحرك أكبر" لإحياء الاتفاق النووي مع إيران

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة "لأن تتحرك في شكل أكبر وتحل كل القضايا المتصلة" بإحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وفي مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعرب لافروف عن أمله في أن تستأنف المفاوضات في فيينا، "في أقرب وقت".

وأضاف أن "إيران لا تقوم بشيء ينبغي حظره"، في انتقاد للعقوبات الأحادية، التي فرضت على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة العام 2018 من الاتفاق النووي.

في هذا السياق، قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط، حكم أمهز، إن " الكثير من التعقيدات تعرقل استئناف مباحثات فيننا للعودة للاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح في حديثه مع راديو سبوتنيك، أن واشنطن "لا تزال تتحدث عن عدم إعطاء ضمانات في تنفيذ الاتفاق، والنقاط المتعلقة برفع الحظر المفروض على طهران، بالإضافة إلى موضوع الأرصدة المالية وغيرها من العقد، التي تعرقل التوصل لحل في الملف النووي".

استقالة أكثر من 100 قيادي من حركة النهضة التونسية

أعلن أكثر من مائة قيادي في حركة النهضة التونسية استقالتهم من مناصبهم، مبررين قرارهم بـ"الخيارات السياسية الخاطئة لقياد الحركة".

ونقلت قناة نسمة التونسية أن قائمة المستقيلين من حركة النهضة التونسية، تضمنت نواب وأعضاء سابقين في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى ومسؤولين جهويين.

و حمل المستقيلون قيادة حركة النهضة مسؤولية "عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر/أيلول 2021.

في هذا الصدد، قال منذر ثابت الباحث في العلوم السياسية، إن "ما حصل هو استقالة من الحجم الثقيل كون المستقيلين من كوادر الصف الأول، ما يعني أن الشرخ ضرب التنظيم من أقصاه إلى أقصاه"، مشيرا إلى أن رئاسة راشد الغنوشي قد تتعرض للحسم في هذه المرحلة.

وأضاف ثابت "ما حدث يثبت أن القيادات المستقيلة كانت ترى أن ثمة إشكالا ديمقراطيا داخل الحركة واستبدادًا بالرأي"، مشيرًا إلى أن "الحركة تشهد حالة انحطاط بيروقراطي وأن جناح راشد الغنوشي لم يكن في حالة إنصات لقواعد الحركة ولا للرأي العام، ويمكن النظر لما حدث على أنه محاكمة للاتجاه السائد داخل النهضة".

الرئيس الجزائري يقول إن بلاده تتعرض لهجمات إلكترونية كبيرة من دول الجوار

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده تتعرض لهجمات إلكترونية من دول الجوار.

وأوضح أن هناك 97 موقعا إلكترونيا يهاجم الجزائرمن الدول المجاورة، مشيرا إلى أن بلاده تتعرض لهجمات إلكترونية شديدة من دول الجوار، باستثناء دولة تونس الشقيقة.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المغربية الجزائرية تطورات متلاحقة في ظل تحذيرات من ارتفاع وتيرة التوترات بعد إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المغربية.

في هذا الإطار، وصف الكاتب الصحفي الجزائري، الأخضر رابحي، الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها الجزائر بأنها "مهيكلة"، وتنطلق من خمس دول جوار و تستهدف الجزائر في أمنها ووحدتها".

وقال رابحي في حديثه لراديو سبوتنيك، إن "الدعايا المغرضة" هدفها "تشويه سمعة الجزائر وإحداث خلخلة بين الجيش والشعب".

ولفت إلى أن "الدولة رصدت هذه الحرب ضدها ضمن مشروع محاولة خلخلة النسيج الواحد وتنطلق من دول الجوار والتي من أول بحسب المتابعة تعتبر المغرب من خمس دول أساسية".