"داعش" يتحضر لهجومه النهائي غرب العراق

صرحت مصادر محلية عراقية لوكالة "سبوتنيك"، بأن تنظيم "داعش" الإرهابي حشد المئات من عناصره في آخر معاقله غرب الأنبار، لمهاجمة الحدود العراقية مع كل من الأردن وسوريا.

حيث أن المئات من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، ومن بينهم انتحاريون يرتدون أحزمة ناسفة، تحشدوا بأرتال في أقضية "عانة، وراوة، وجنوب القائم" غربي العراق.

عن هذا الموضوع يقول الدكتور معتز محي عبد الحميد:

إن الحدود بين العراق وسوريا مازالت مفتوحة أمام التنظيمات الإرهابية، وكذلك تقوم هذه التنظيمات ببعض الممارسات العسكرية، خصوصا باتجاه منطقة القائم على الحدود العراقية السورية والأردنية قرب منطقة المفرق، وهناك عمليات جس نبض بين التنظيم والقوات العراقية، رغم أن الحشد الشعبي أمن 30 كم من الحدود باتجاه البعاج، وقامت تلك بحفر الخنادق، وبدأت الحكومة العراقية بإرسال قوات جديدة إلى هناك بالاتفاق مع السوريين، وأيضا حفرت خندق كبير بحدود 5 كم على طول الحدود العراقية السورية، وهذا يعطي دلالة على أهمية أن تبقى الحدود غير مخترقة، لكن وبكل الأحوال فإن المسلحين موجودين، ويعرفون كيف يختبئون وكيف يخرجون بسهولة أمام أنظار حتى القوات الدولية.

إن أكثر القوات العراقية حاليا مكلفة بتحرير مدينة الموصل وتقوم بتأمين عدم عودة المسلحين مرة ثانية من الذين هربوا باتجاه تلعفر وباتجاه الرقة والبوكمال على الحدود السورية، وتبقى هذه المناطق المذكور بالإضافة إلى مناطق عانة وراوة وعكاشات مناطق غير آمنة وقلقة وتسودها حالة من الارتباك الأمني، لعدم توفر قوات كافية، حيث يتم الاعتماد هناك على مسلحي العشائر الذين لم يتدربوا جيدا، وقد تم تسليحهم للدفاع عن هذه المدن، وأمنت بعض المدن مثل حديثة وهيت وكبيسة. إذا المعضلة تبقى في المهمات القتالية التي يجب أن تقوم بها قوات صولة متمكنة وغير متعبة في متراكمة سابقة كمعركة الموصل، التي أُنهكت القوات العراقية من خلال معارك استمرت لمدة تسعة أشهر ولحد لآن لم تنته.

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون