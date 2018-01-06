تسجيل
16:10 06 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    أين الحقيقة؟

    بعد النصر عليه...ماهي التهديدات المستقبلية لتنظيم "داعش" في العراق؟

    أين الحقيقة؟
    انسخ الرابط
    ضياء حسون
    0 0 0

    ضيف الحلقة الخبير العسكري أحمد الشريفي

    قال قائد القوات الخاصة الكندية في العراق اللواء مايك رويلو، أنه وعلى الرغم من الانتصار الذي تحقق على "داعش"، إلا أن هذا التنظيم يمكنه الاستمرار بالقتال تحت الأرض، ويتعين على القوات العراقية أن تتعلم كيفية شن الحرب لمكافحته والقضاء عليه نهائيا، حيث ستكون الحرب مع هذا التنظيم أكثر حساسية وتتطلب نوع خاص من المهارات القتالية.

    وعن الأساليب التي سوف يلجأ إليها التنظيم الإرهابي بعد النصر الساحق عليه في العراق، يقول الدكتور أحمد الشريفي:

    عودة الحياة ما بعد اختطاف الايزيديات على يد داعش
    © Sputnik. Nazek Mohammed
    "داعش" يفجر منزل مسؤول شمال شرق ديالى

    عندما أعلن العراق عن تحرير الأراضي من تنظيم "داعش"، كان التحرير يتحدث عن مضامينه العسكرية، أما الأمنية فطالما كان هناك تأكيد على أن زوال تهديد "داعش" كان على المستوى العسكري، أما على المستوى الأمني فهو لازال قائما. أما الوصف الذي تحدث عنه الجنرال الكندي، فهو يندرج ضمن أطر الحروب السرية، لأنه في حالة التهديد العسكري، فإن القطعات تكون منظورة وتقاتل فوق الأرض، لكن في حالة التهديد الأمني فالحرب تكون سرية، وتنظر من خلال الجهد الاستخباري، لذا توصف بأنها تجري تحت الأرض أو في الظل، وهو ما يطلق عليه بالحروب الشبحية. فالتهديد الأمني يحتاج إلى الجهد الاستخباري واستخدام وسائل وأدوات في إدارة المعركة، تكون عنصر ساند لتأمين المعلومة الدقيقة، ليتوفر رد فعل سريع، فضلا عن الإدراك في أن المتغير يكمن في عملية التحول من التهديد العسكري إلى التهديد الأمني، فالجهد الاستخباري والجهد التقني تعتبران أهم وسيلتين في إدارة المعركة أمنيا.

    الجيش العراقي
    © REUTERS/ Stringer
    العراق يحصن الشريط الحدودي مع سوريا لمنع هجمات داعش

    إن الملاذات التي يستخدمها تنظيم "داعش" هي عبارة عن مناطق مفتوحة وغير مأهولة بالسكان، وبطبيعة الحال تكون غير ممسوكة عسكريا، وكتحصيل حاصل تكون غير منظورة أمنيا، لأنه عندما نتحدث عن حسم المعركة عسكريا، فإنها ستحتاج إلى الجهد الاستخباري، الذي يبدأ بعمليات الاستطلاع والرصد الجوي، وكذلك استخدام الجهد التقني وصولا إلى عمليات الإسكات عبر استخدام العمليات العسكرية المباشرة، فيجب التمييز بين الجهد الاستخباري في بعده العسكري وبين الجهد الاستخباري في بعده الأمني، حيث سيستمر ذلك الجهد في رصد التنظيم في جميع تحركاته، وقد يقوم باستخدام الأنفاق، ومدينة الموصل بطبيعة بناؤها، على سبيل المثال، تحتوي على الكثير من الأنفاق والسراديب تحت المنازل، ولكن عندما يكون هناك جهدا استخبارية فإنه سيأخذ بنظر الاعتبار كل هذه الأنفاق والمسالك والمعابر تحت البيوت، وهو جزء لا يتجزأ من إدارة المعركة على المستوى الأمني.

    للاستماع إلى كامل الحوار تجدوه في الرابط الموجود في أعلى الصفحة…

    إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون

    انظر أيضا:

    الحشد الشعبي تحبط هجوما لـ"داعش" بـ18 انتحاريا
    عودة آلاف الهاربين من بطش "داعش" إلى أبرز مدن العراق
    قوات عراقية ترمم سواترها على الشريط الحدودي مع سوريا لمنع هجمات "داعش"
    الحشد الشعبي يصد هجوما لـ "داعش" قرب الحدود السورية ويقتل عددا منهم
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, داعش, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    صورة فنية توضيحية لموضوع روسيا في عام 2046 تقدمها مجموعة المشروع الفني MXD
    روسيا عام 2046
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك