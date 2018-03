العلاقات العراقية السعودية تحسن يسير باضطراد

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي، جاسم محمد جعفر يوم الثلاثاء في حديث لـ "الغد برس" عن محاولة السعودية تقليل الوجود الإيراني داخل البلاد، فيما اشار إلى أن العراق قادر على إدارة التوازن وان لا يحسب لجهة دون أخرى رغم صعوبتها، لافتاً إلى أن الملك السعودي أبلغ رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن شخصية سياسية سعودية ستمثل الملك في اجتماعات تعقد ببغداد.

وقد جدد ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز مساء الاثنين دعمه لوحدة العراق وإنمائه واستقراره، في اتصال هاتفي برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وقال الملك السعودي أن الجميع يتمسكون بالدستور العراقي "لما في ذلك من خير للعراق وشعبه"، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع السعودية مع العراق.

فيما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الاثنين 5 مارس/آذار، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تعهد خلال الاتصال بتشييد استاد لكرة القدم في العراق وذلك بعد مباراة ودية جمعت بين منتخبي البلدين في البصرة الأسبوع الماضي.

عن سير العلاقات العراقية-السعودية والانفتاح الكبير بينهما، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" الدكتور علي التميمي:

"إن حكومة السيد العبادي اتبعت سياسة الباب المفتوح، وابتعدت عن المحاور والتكتلات، وهي سياسة صحيحة، تنبع من المصلحة الوطنية، وأيضا هذه الطريقة كانت إحدى أسباب القضاء على الطائفية، لأن العراق كما هو معروف يتكون من طوائف وتوجهات مختلفة، وهذه التوجهات ترتبط بدول بشكل أو بآخر، لهذا فإن سياسة السيد العبادي هي سياسة قائمة على حسن الجوار مع جميع الدول، وبعيدة عن المشاكل التي قد تضر بالمجتمع وتعيد الفتنة الطائفية كما كانت في السابق."