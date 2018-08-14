تسجيل
15:30 14 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    أين الحقيقة؟

    هل يستغل العراق الأزمة الاقتصادية في تركيا ويحل مشاكله معها؟

    أين الحقيقة؟
    انسخ الرابط
    ضياء حسون
    0 0 0

    ضيف الحلقة: الخبير الاقتصادي صالح الهماشي

    ذكرت وسائل إعلام تركية، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سيبدأ يوم الثلاثاء زيارة إلى أنقرة، فيما وردت أنباء عن إلغاء زيارته إلى طهران.

    الجيش العراقي يصد هجوم تنظيم داعش على قضاء سنجار
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    تعاون جديد بين العراق وإيران في مجال مكافحة الإرهاب
    وقالت محطة (تي.آر.تي) التلفزيونية التركية الرسمية على موقعها الالكتروني إن العبادي سيبحث في زيارته الى انقرة العلاقات الثنائية بين البلدين.

    وبين العبادي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أنه سيبحث في أنقرة ملفات المياه والأمن والاقتصاد.

    وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تتعرض فيه تركيا إلى ضغوط اقتصادية بعد التراجع الكبير في عملتها المحلية بسبب عدد من القرارات الأمريكية التي استهدفت الاقتصاد التركي. فهل سوف يستغل العبادي تلك الضغوط من أجل الحصول على مكاسب اقتصادية للعراق، خصوصاً إذا ما أضفنا إليها ما تتعرض له إيران من عقوبات أمريكية أدت إلى تراجع حاد في عملتها المحلية.

    عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:

    "إن المشكلة الاقتصادية تضرب المنطقة اليوم، والعراق أيضاً يعاني منها، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والخلافات الأمريكية التركية، وزيارة السيد العبادي إلى أنقرة في هذا الوقت تعتبر زيارة ذكية، ذلك أن تركيا تعيش حالة من التوتر في علاقتها مع الولايات المتحدة، ويستطيع العبادي أن يستفيد من هذا الوضع ويحل الكثير من مشاكل العراق الاقتصادية وأهمها مشكلة المياه، فالتبادل التجاري بين العراق وتركيا يصل إلى أربعة عشر مليار دولار، وقد انخفض في الآونة الأخيرة إلى إحدى عشر مليار دولار، ومن الممكن أن يرتفع مرة أخرى، فأنقرة بحاجة اليوم إلى حليف اقتصادي قوي، والعراق يعتبر سوق مهم لتركيا وإيران على حد سواء، فإذا استطاع السيد العبادي إقناع تركيا بعقد اتفاقيات اقتصادية طويلة الأمد وكذلك الاتفاق على إعادة المياه إلى نهري دجلة والفرات إضافة إلى فتح منافذ حدودية جديدة، عندئذ ممكن أن يستفيد العراق وكذلك تركيا اقتصاديا، خصوصاً وأن لدى الأتراك شركات رصينة يمكن أن يستفيد العراق من خبرتها، كما أن الأخير مثقل بالديون ولا يستطيع تقديم الخدمات التي تهم المواطنين، لذا يستطيع الاستفادة بشكل كبير من الشركات التركية التي تعمل بالآجل."

    وتابع الهماشي، " العقوبات على تركيا ليست كمثيلاتها على إيران، فالمسألة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بموضوع الهيمنة على المنطقة، حتى أن السيد العبادي وقف إلى جانب الولايات المتحدة بشأنها، لكن مع تركيا فالموضوع يتعلق بخلافات وليست عقوبات، وهي خلافات من الممكن حلها، وتوجه السيد العبادي إلى أنقرة جاء إدراكا منه أن الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة لا يتعلق بالعراق، على العكس من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، والتي إذا ما انتهكها العراق فإنه سيتعرض هو الآخر للعقوبات الأمريكية، فلا ننسى أن تركيا عضو في حلف الناتو و تربطها بالولايات المتحدة علاقات وطيدة."

    وأكد الهماشي أن" زيارة العبادي إلى تركيا تنصب على حل أزمة المياه في العراق، والتي لم تظهر هذه الأزمة على وجهها الحقيقي بسبب وجود خزين مائي لدى العراق ومن الممكن أن ينخفض هذا الخزين وتظهر الأزمة على أوجها في الصيف القادم، وهناك فرصة كبيرة جدا لدى العبادي في حل الأزمة مع تركيا في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعانيه وتراجع الليرة التركية، ويمكنه إقناع الأتراك باطلاق حصص العراق المائية وأن لن تكون في الشكل السابق، فنسبة الملوحة قد ازدادت بشكل كبير في البصرة بسبب نقص المياه."

    وأضاف الهماشي، " قد تستفيد بعض الدول الاقتصادية التي تعتمد على الصناعة من الأزمات التي تعانيها غيرها من الدول، لكن دولة كالعراق التي تعتبر دولة مالية وليس اقتصادية، فإنها لا تستطيع الاستفادة بشكل كبير من أزمات تركيا وإيران، لكنها قد تستفيد في حل مشكلة حل أزمة المياه وتنشيط التجارة واستقطاب رؤوس الأموال."

    إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون

    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    سماء مليئة بالنجوم في إسبانيا أثناء مطر النيازك شهب البرشاويات، 12 أغسطس/ آب 2018
    الفضاء يمطر بغزارة...صور مذهلة لمطر النيازك حول العالم
    تأثير العقوبات الأمريكية على السوق المالي
    العقوبات الأمريكية تلاحق السوق المالي
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك