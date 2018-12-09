هل تدفع أوروبا العراق إلى عدم الالتزام بالعقوبات الأمريكية ضد إيران

عن هذه الحماية، يقول ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" المحلل السياسي الدكتور ازاد حسن زنكنه:
وفيما إذا كانت الدول الأوروبية تقوم بدفع العراق لعدم الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، يقول زنكنه:
"لا يمكن بأي حال من الأحوال الركون إلى تعهدات السفراء، التي من الممكن أن تتغير طبقا لتوجهات حكوماتهم، من ناحية أخرى فإن الحكومة العراقية من الضعف بمكان بحيث أنها لا تستطيع إلزام تلك الدول بتنفيذ تعهداتها".
وسبق وأن صرح رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، "إن العقوبات الأمريكية ضد إيران ليست أممية حتى يلتزم بها العراق."
مجددا تأكيده على أن:"العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات الأمريكية على إيران".
مضيفا:" إذا أرادت أمريكا أن تفرض عقوبات على دولة أو أشخاص، فهو يخص سياستها وليس قرارا عراقيا، وليست قرارات أممية حتى يلتزم بها العراق، لذا فهي مسألة ثنائية ولسنا جزءا من المنظومة".
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
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