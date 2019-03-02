تسجيل
16:34 02 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    أين الحقيقة؟

    هل يستطيع العمل الدولي المشترك إبعاد العراق عن إيران

    أين الحقيقة؟
    انسخ الرابط
    ضياء حسون
    0 0 0

    أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، يوم الجمعة 1 مارس/آذار 2019، أن الأمانة العامة تعمل لتنظيم مؤتمر إعادة الإعمار في العراق، من خلال التشاور مع الحكومة الاتحادية وبقية الدول الأعضاء، لاتخاذ ما يلزم من تحضيرات، وحشد الموارد المالية اللازمة لدعم إعمار العراق.

    تصريحات العثيمين جاءت خلال انطلاق أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تحت شعار (50 عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

    وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
    © AFP 2018 / ADEM ALTAN
    جاويش أوغلو: تركيا تضطلع بدور مهم في إعادة إعمار العراق

    عن هذا المؤتمر وغيره من مؤتمرات إعادة إعمار العراق، يقول ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:

    "رغم كثرة المؤتمرات الداعمة للعراق، إلا أن الأخير لم يستفاد منها اقتصاديا، وذلك لوجود خلل داخل العراق، وليس بسبب هذه المؤتمرات، وهذا الخلل يتمثل بعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة داخل العراق، وعدم وجود نظام إداري حقيقي، وعدم وجود تخطيط، ذلك بسبب التجاذبات السياسية والمناطقية والحزبية والطائفية وغيرها من العوامل، وهذه جميعها تؤثر على سمعة العراق، ناهيك عن ظاهرة الفساد المنتشرة في العراق وبشكل كبير، وهو ما تم طرحه في مؤتمر الكويت، حيث وجه سؤال الى السيد العبادي في حينها، مفاده هل ستذهب هذه الأموال الى جيوب الفاسدين؟ وهي المشكلة الكبيرة، فإذا ما استطاعت الحكومة العراقية السيطرة على الفساد، فمن الممكن أن تقدم هذه المؤتمرات شيئا، لكن على هذا الوضع وتلك الطريقة والنظام والرؤية الموجودة، فسوف يبقى يعاني العراق من مشاكل اقتصادية جمة، رغم أن العراق سوق كبير وبحاجة إلى الأموال وهناك تسابق الدولي نحوه، إلا أن هذا التسابق يصطدم بالتناقضات السياسية داخل العراق. وأمام هذه الحالة، فإن المؤتمرات لن تحقق شيئا للعراق."

    وتابع الهماشي، "هذا المؤتمر لا يمكن إبعاد الجانب السياسي عنه ومسألة الضغط على إيران، وتكوين حلف كبير جدا ضد طهران، فعلى الحكومة العراقية الاستفادة قدر الإمكان من صراعات المنطقة سياسيا واقتصاديا، وعليها الاستفادة من الإمكانيات الإيرانية في ظل حصارها، وبنفس الوقت تستفيد من الولايات المتحدة وحلفائها، وهذا يعد جزءا من الذكاء السياسي، مثلما استفادت الأردن من الحصار الذي فرض على العراق في زمن النظام السابق، حيث يمكنه أن يستقطب رؤوس الأموال الإيرانية والأجنبية وإن يوازن بين ذلك."

    إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون

    انظر أيضا:

    أمير قطر يعلن استعداده لاستثمار مليار دولار في إعمار العراق
    الحلبوسي يدعو للمساهمة في جهود إعمار العراق
    هيئة الاستثمار الأردنية تؤكد أهمية الاستفادة من إعادة إعمار العراق وسوريا
    ما حقيقة مشاركة شركات النفط الإيرانية في إعادة إعمار العراق
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق اليوم, إيران, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء لدار تصميم Dolce & Gabbana لمجموعة خريف/ شتاء 2019/2020 في ميلانو، إيطاليا 24 فبراير/ شباط 2019
    قطار "انتصار سوريا" في روسيا وإشعال فتيل بين الهند وباكستان... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    شو هالسلحفاة الغريبة!
    سلحفاة "داعشية" مشبوهة في العراق
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك